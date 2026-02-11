Câu chuyện buồn cười ngày cuối năm, buồn nhiều hơn cười: Nếu đang nuôi con, xin hãy dừng lại vài phút để đọc!

Cha mẹ không tin tưởng con cái, có thể dẫn đến những câu chuyện bi hài và đau lòng cỡ nào? Câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc dưới đây có lẽ sẽ khiến nhiều người bật cười, nghĩ là truyện tiếu lâm và rồi sau đó, lại phải rơi nước mắt mà ngẫm nghĩ.

Câu chuyện đó là như này: Một đứa trẻ khi đi khám bệnh, bác sĩ đã quan tâm hỏi: “Cháu bị viêm xoang nặng như thế này, chắc sáng nào cũng đau đầu lắm phải không?” . Điều gây bất ngờ là phụ huynh của em này lại cho biết: “Tôi cứ tưởng nó giả vờ... nên 6 năm nay toàn đánh nó” . Có lẽ mỗi khi em lên cơn đau đầu do xoang, bố mẹ lại cho rằng em giả bộ để trốn học, lười làm việc nhà nên mới "dạy dỗ" con. Chỉ đến khi có kết luận từ bác sĩ, họ mới bàng hoàng, biết mình bấy lâu hiểu lầm và không tin tưởng con.

Khi câu chuyện này được chia sẻ trên mạng xã hội, không chỉ cư dân mạng Trung Quốc mà cả cư dân mạng Việt Nam cũng xôn xao bàn tán, để lại nhiều bình luận. Quả thật, có những bình luận buồn cười nhưng nhiều trong số đó là những bình luận xót xa. Không ít cư dân mạng Việt Nam đã dũng cảm kể lại chính những trải nghiệm không vui của mình khi không được bố mẹ tin tưởng.

Nổi bật nhất là bình luận khá dài đến từ một cô gái trẻ. Cô cho biết, năm lớp 7, khi không nhìn rõ số trên lịch, bạn đã nói lại với mẹ. Thay vì sự lo lắng, mẹ bạn đã dành cho con một cái tát "điếng người" vì tin rằng con đang giả vờ để được đua đòi đeo kính. Phải đến khi người ngoài cuộc lên tiếng, bạn mới được đi khám với đôi mắt đã cận nặng. Thậm chí, vị bác sĩ khám còn hỏi mẹ bạn rằng, có muốn con mù không mà không cho đeo kính? Nhớ lại chuyện đã qua, cô gái cho biết, mình không trách không hờn, nhưng đã có những tổn thương ở lại...

Ảnh minh hoạ

Khi "lăng kính người lớn" che mờ sự thật

Những dòng tâm sự ấy đã bóc tách một thực trạng nhức nhối trong tâm lý giáo dục: Khoảng cách giữa sự biểu đạt của con trẻ và sự tiếp nhận của cha mẹ. Trong mắt nhiều bậc phụ huynh, con cái dường như luôn có một “chiến thuật” nào đó để trốn tránh trách nhiệm hoặc đòi hỏi vật chất. Chính nỗi sợ con “đua đòi” hay “lười biếng” đã vô tình xây nên một bức tường hoài nghi, khiến họ bỏ lỡ những tín hiệu cầu cứu thực sự về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của con mình.

Cái tát “điếng người” vì không nhìn rõ cuốn lịch, hay 6 năm đòn roi vì bệnh viêm xoang không chỉ là nỗi đau về thể xác. Đó còn là sự phản bội niềm tin ngay trong chính không gian được coi là an toàn nhất – gia đình. Khi một đứa trẻ thực sự đau nhưng lại bị quy kết là "diễn kịch", sợi dây kết nối linh hồn giữa cha mẹ và con cái sẽ bắt đầu rạn nứt.

"Vết sẹo" mang tên sự cô độc

Chúng ta thường nói về việc dạy con tính trung thực, nhưng lại quên mất rằng lòng tin cần được xây dựng từ hai phía. Những đứa trẻ lớn lên trong sự nghi ngờ của cha mẹ thường mang theo một nỗi cô độc sâu sắc. Như lời cô gái trong câu chuyện trên đã chia sẻ: “Không trách, không hờn, nhưng tổn thương thì vẫn ở lại” . Sự tha thứ có thể hiện diện khi chúng ta trưởng thành, nhưng cảm giác bất lực khi không được người thân nhất tin tưởng sẽ mãi là một vết thương âm ỉ.

Nhiều phụ huynh nhân danh "kinh nghiệm" để áp đặt suy nghĩ lên con, mà quên mất rằng cơ thể đứa trẻ không bao giờ biết nói dối. Những cơn đau đầu, những đôi mắt nheo lại vì không nhìn rõ, hay những tiếng thở dài… tất cả đều là tiếng nói của thực tại, không phải kịch bản của sự dối lừa.

Thay cho lời kết: Hãy lắng nghe trước khi trừng phạt

Những ngày cuối năm, khi chúng ta bận rộn dọn dẹp nhà cửa để đón Tết, có lẽ cũng là lúc mỗi người làm cha, làm mẹ cần "dọn dẹp" lại những định kiến của chính mình. Câu chuyện về đứa trẻ viêm xoang hay cô gái bị cận thị là hồi chuông cảnh tỉnh: Đừng để đến khi nhận được một kết luận y tế trên tay, hay khi người lạ phải lên tiếng, chúng ta mới bàng hoàng nhận ra mình đã nợ con một lời xin lỗi suốt nhiều năm dài.

Yêu thương không chỉ là lo cho con đủ đầy cơm áo, mà còn là sẵn lòng tin vào lời con nói, ngay cả khi điều đó đi ngược lại với suy diễn của chúng ta. Đừng để niềm tin của con trẻ bị đánh tráo bởi sự hoài nghi, để rồi thứ duy nhất còn lại sau những năm tháng lớn khôn chỉ là những vết sẹo của sự cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.