Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết có khoảng 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC - một trong những chuỗi vàng bạc, trang sức uy tín nhất cả nước.

Thông tin này khiến khách hàng và nhà đầu tư nhớ đến phát ngôn của bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) hai tuần trước (ngày 6/7/2026). Bà Dung cho biết, 28.000 viên kim cương trong vụ án buôn lậu đầu tháng Bảy không được đưa vào hệ thống của PNJ.

Ngày hôm qua, 21/7, trong cuộc họp báo bất thường, ông Phan Quốc Công, CEO PNJ cũng nói rõ hơn về quy trình nhập hàng hóa, trong đó có kim cương của PNJ. Ông Công cho rằng cần phân biệt tách bạch giữa giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và giấy kiểm định chất lượng kim cương.

Thay mặt PNJ, ông Công một lần nữa khẳng định 100% kim cương đưa vào hệ thống đều được nhập khẩu chính ngạch từ các nhà cung cấp lớn, uy tín tại Thái Lan, Hồng Kông, Mỹ và một số thị trường quốc tế khác. Thông số trên giấy C/O cho thấy điều đó.

Một cửa hàng của PNJ.

"Chúng tôi khẳng định mọi sản phẩm đưa vào hệ thống PNJ đều được mua từ các nhà cung cấp uy tín theo đường chính ngạch, không có chuyện thu mua trôi nổi bên ngoài. Quá trình thu mua lại từ khách hàng vừa qua cũng không phát hiện bất kỳ lỗi nào về mặt chất lượng. Việc kiểm định độc lập sẽ giúp minh bạch hóa và tạo sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng", ông Công nhấn mạnh.

Vì sao xuất hiện sự khác nhau về quốc gia trên hồ sơ?

Theo đại diện PNJ, một trong những nguyên nhân gây hiểu nhầm là việc đồng nhất quốc gia của nhà cung cấp với quốc gia xuất xứ của viên kim cương.

Ông Công giải thích, đối tác bán hàng cho PNJ có thể là doanh nghiệp đặt tại Thái Lan hoặc Hồng Kông, trong khi viên kim cương được cắt mài hoặc xuất khẩu ban đầu từ một quốc gia khác như Ấn Độ. Vì vậy, thông tin về quốc gia trên các loại giấy tờ có thể khác nhau nhưng vẫn hoàn toàn phù hợp với chuỗi cung ứng quốc tế.

Theo PNJ, sự khác biệt này đã dẫn đến một số cách hiểu chưa chính xác về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Một viên kim cương có nhiều giấy kiểm định là chuyện bình thường

Đối với hoạt động kiểm định, đại diện PNJ cho biết giấy kiểm định không phải là giấy xác nhận nguồn gốc, mà chỉ phản ánh tình trạng kỹ thuật của viên kim cương tại thời điểm được đánh giá.

Ông Công ví giấy kiểm định giống như một "tờ giấy khám sức khỏe" của viên đá.

Trong quá trình sử dụng, nếu viên kim cương bị mẻ, được đánh bóng hoặc cắt mài lại thì các thông số kỹ thuật, mã cạnh khắc laser và đặc điểm nhận dạng có thể thay đổi. Khi đó, viên đá cần được kiểm định lại và cấp giấy chứng nhận mới.

"Việc một viên kim cương có hai hoặc ba giấy kiểm định ở các thời điểm khác nhau là điều hoàn toàn bình thường trong ngành", ông Công cho biết.

PNJ xem xét thay đổi quy trình của PNJ Lab

Đại diện PNJ cũng cho biết doanh nghiệp đang rà soát lại quy trình hoạt động của PNJ Lab sau những sự việc vừa qua.

Ông Phan Quốc Công, CEO PNJ trong buổi họp báo 21/7 (Ảnh: MT)

Theo ông Công, trước đây quy trình phổ biến của các trung tâm kiểm định, bao gồm PNJ Lab, là tiếp nhận sản phẩm từ khách hàng để kiểm định mà không yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) hay chứng từ nhập khẩu.

Điều này tương tự như việc một cơ sở khám sức khỏe chỉ thực hiện đánh giá tình trạng của người đến khám mà không xác minh nguồn gốc của tài sản họ sở hữu.

Từ những bài học thực tế, PNJ đang cân nhắc việc thu hẹp phạm vi hoạt động của PNJ Lab, trong đó có phương án chỉ thực hiện kiểm định cho hệ thống nội bộ của PNJ thay vì tiếp tục nhận kiểm định đối với khách hàng bên ngoài.

Theo doanh nghiệp, nếu được áp dụng, thay đổi này sẽ giúp loại bỏ nguy cơ bị lợi dụng hoặc mạo danh kết quả kiểm định. Quyết định chính thức sẽ được PNJ công bố trong thời gian tới sau khi được HĐQT thông qua. "Đây là vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT" - ông Công bổ sung.