Cuộc thi Miss Universe 2020 diễn ra tại Mỹ đã khép lại, đại diện Việt Nam hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân tuy chỉ dừng chân ở Top 21 chung cuộc, nhưng đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ nước nhà với thần thái tự tin, vóc dáng quyến vũ và tràn đầy sức sống.

Trong video giới thiệu bản thân vào tháng 4, nàng hoa hậu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tiết lộ bản thân thường xuyên tập Boxing để rèn luyện cơ thể, vóc dáng quyến rũ hơn và xây dựng sự tự tin trong cuộc sống. Cô cũng cho biết bản thân từng là một nạn nhân của nạn quấy rối tình dục, vì thế cô cũng tìm đến môn thể thao là boxing để phòng vệ và giúp bản thân mạnh mẽ hơn.

"Với Boxing, khi có những mệt mỏi, căng thẳng, tôi cảm thấy được thư giãn, thoải mái. Đôi khi, nói là bảo vệ, phòng vệ bản thân nhưng cũng có thể bảo vệ cho người khác nữa", nàng Hoa hậu Hoàn vũ nói.



Nhiều người khi nghe đến bộ môn boxing sẽ cảm thấy lạ lẫm bởi thông thường, phụ nữ thường tìm đến gym, yoga để rèn luyện sức khỏe lấy lại vóc dáng. Thực tế, boxing hay còn gọi là quyền anh đang dần trở nên phổ biến, bài tập này không chỉ đem đến lợi ích về vóc dáng mà còn có tác dụng đến toàn bộ cơ thể.

Nếu cũng muốn trải nghiệm môn thể thao này, bạn có thể đến một số trung tâm thể thao hay tự tìm hiểu để tập boxing tại nhà.

Hoa hậu Khánh Vân lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Boxing - môn thể thao yêu thích của Hoa hậu Khánh Vân đem lại những lợi ích gì?

1. Giúp toàn cơ thể được vận động hiệu quả

Boxing là bộ môn đòi hỏi bạn phải tập luyện cơ tay khá nhiều khi phải thực hiện các cú đấm thẳng, đấm xéo, đấm móc hay đấm từ dưới lên. Không những thế, bạn cũng sẽ phải dùng sức mạnh của chân để có được cân bằng, giữ được trọng tâm hai chân. Ở tư thế hai chân mở rộng bằng vai và đầu gối hơi cong của boxing, bạn sẽ phải dùng lực ở cả chân, cơ trọng tâm và cánh tay để xoay người và thực hiện một cú đấm cơ bản đủ mạnh trong boxing... như vậy toàn thân sẽ được vận động, giúp cơ thể dẻo dai hơn.

2. Boxing giúp bạn tăng cường phản xạ

Boxing không đơn giản là một bài tập, mà còn là một môn thể thao yêu cầu bạn phải quan sát mục tiêu của mình vừa điều khiển tay ra đòn sao cho chính xác, chính vì thế, bạn sẽ tăng cường phản xạ để tránh các chướng ngại xung quanh tốt hơn trong cuộc sống hằng ngày.

3. Giảm cân hiệu quả

Các chuyên gia thể hình đánh giá boxing là một trong những bộ môn đốt cháy được nhiều calo nhất. Trung bình, nữ giới có thể đốt cháy khoảng 400 calo trong một giờ tập còn nam giới thì đốt được khoảng 500 calo. Thậm chí, một người tập chuyên nghiệp có thể đốt cháy tới 800 calo trong một giờ luyện tập. Nếu bạn điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp, boxing có thể giúp bạn giảm cân nhanh.

4. Boxing giúp giảm căng thẳng

Một nghiên cứu nhỏ năm 2014 công bố trên Tạp chí Giáo dục Thể chất, Sức khỏe và Thể thao Nhật Bản (Japan Journal of Physical Education, Health and Sport Sciences) cho thấy các bài tập boxing có thể thúc đẩy thư giãn và giúp tâm trạng tốt hơn. Lý do là vì boxing có tác dụng kích thích cơ thể giải phóng hormone tạo cảm xúc tích cực endorphin, hormone này có nhiều lợi ích đáng kể như giúp giảm thiểu căng thẳng, giảm đau, bảo vệ tim, giúp ngủ ngon...

5. Boxing giúp chị em tăng cường khả năng tự vệ

Sau một thời gian tập luyện boxing, bạn không chỉ rèn luyện thể chất mà còn tăng cường phản xạ. Nếu chẳng may bị tấn công hay giật đồ trên đường, chị em hoàn toàn có thể dùng những động tác đấm, đá cao trong boxing để tự vệ...

Boxing rất tốt nhưng nên lưu ý 3 điều

- Không được tập boxing khi cơ thể bị chấn thương

Boxing là môn thể thao đòi hỏi sự linh hoạt ở nhiều bộ phận của cơ thể như lưng, hông và cổ tay... Nếu bạn bị chấn thương ở những bộ phận này mà vẫn cố tình tập luyện thì có thể khiến tình trạng của bộ phận đó thêm trầm trọng, cảm thấy đau nhức và khó lành hơn.

- Đừng tập khi không nắm rõ kỹ thuật

Mỗi người chỉ nên tập khi đã hiểu rõ kỹ thuật được hướng dẫn bởi huấn luyện viên. Chỉ khi thành thạo các thế đứng cơ bản, cách phân bố trọng lượng, tư thế tay, cánh tay và khuỷu tay... thì bạn có thể tự tập ở nhà. Ngược lại, việc tự tập luyện khi không có kỹ thuật có thể khiến bạn gặp chấn thương.

- Sau khi tập cần ăn đủ chất

Sau khi tập boxing, huấn luyện viên sẽ yêu cầu bạn thay đổi chế độ ăn khoa học để tăng cường hiệu quả tập luyện. Bạn nên tăng cường thực phẩm giàu protein và carb để cơ thể hồi phục sau khi đổ nhiều mồ hôi. Thực đơn ăn uống cũng cần bổ sung thêm chất điện phân. Không nên bỏ ăn vì sẽ làm mất cơ, đuối sức.