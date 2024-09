Trước khi trở thành vợ của Vương tử Harry, Meghan Markle đã có một mối quan hệ trực tuyến thú vị với Matt Cardle, người chiến thắng cuộc thi tài năng X Factor năm 2010. Matt đã vượt qua nhóm nhạc nổi tiếng One Direction để giành chiến thắng và bán được một triệu bản đĩa đơn đầu tay mang tên "When We Collide".

Năm 2015, Matt Cardle, khi đó 32 tuổi, đã theo dõi Meghan trên mạng xã hội sau khi anh thấy cô xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Suits". Meghan đã không bỏ qua và bắt đầu nhắn tin cho Matt. Được biết, Meghan là một người hâm mộ âm nhạc của Matt và thậm chí đã gợi ý về việc gặp gỡ.

Mặc dù Matt đã trả lời tin nhắn của Meghan, nhưng anh đã ngừng tất cả các cuộc trò chuyện khi gặp gỡ bạn gái cũ của mình là Amber Hernaman. Matt sau đó chia sẻ về mối quan hệ ngắn ngủi này: "Đó là một tình huống rất kỳ lạ và tôi thực sự không biết làm thế nào nó xảy ra. Cuộc sống có một lộ trình và tôi không nằm trong lộ trình đó. Tôi đã cười về nó, nhưng thật tuyệt vời khi nghĩ lại".

Vào năm 2019, Matt đã làm sáng tỏ tình huống này trong một buổi xuất hiện trên chương trình truyền hình Lorraine và được khen ngợi về cách anh xử lý tình huống. Matt cho biết: "Nó quá nhỏ nhặt khi đó và chẳng là gì bây giờ. Đúng như tôi nói, nó chẳng là gì cả, hoàn toàn chẳng là gì cả. Thật buồn cười khi một điều gì đó có thể được tạo ra từ không có gì".

Meghan Markle và Vương tử Harry đã được giới thiệu với nhau vào năm 2016, một năm sau khi Matt trò chuyện với cô qua mạng, và họ đã kết hôn vào tháng 5 năm 2018. Đại diện của Meghan Markle đã từ chối bình luận về câu chuyện này.

Matt Cardle dường như có sự nghiệp âm nhạc thành công sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi và ký hợp đồng thu âm với công ty Syco của Simon Cowell. Tuy nhiên, anh đã phải đối mặt với vấn đề nghiện ngập và bị công ty của Simon cùng bạn gái của mình tại thời điểm đó bỏ rơi.

Trong suốt thập kỷ qua, Matt đã ghi dấu ấn của mình trong các vở nhạc kịch tại West End như "& Juliet" mà anh hiện đang lưu diễn. Hiện tại, anh đang lên kế hoạch trở lại ngành công nghiệp âm nhạc và dự kiến phát hành album mới vào năm tới.

Theo Express