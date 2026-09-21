Trước khi đặt vé, nhiều du khách tìm cảm hứng từ những "người dẫn đường" trên mạng xã hội

Trước mỗi kỳ nghỉ, nhiều người thường có thói quen lưu lại vài video, gửi cho bạn bè những địa điểm trông thú vị rồi cân nhắc xem đâu mới là nơi mình thật sự muốn đến. Nội dung khiến ta nhớ lâu chưa chắc đến từ gương mặt nổi tiếng nhất hay những khung hình đẹp nhất. Đôi khi, thứ giữ chân người xem chỉ là một chi tiết nhỏ: bà mẹ kể khu vui chơi nào khiến con mình thích nhất, cô gái đi tự túc chia sẻ cách di chuyển từ sân bay, hay người sành ăn tình cờ tìm được một quán nhỏ nằm ngoài khu phố đông khách.

Những trải nghiệm tưởng như rất đời thường ấy lại trả lời được điều mà một bức ảnh đẹp khó nói thay: "Nếu mình đến đó, chuyến đi sẽ thế nào?"

Sự thay đổi này cũng là một trong những câu chuyện được đặt ra tại KREATORVERSE 2026, sự kiện do Klook tổ chức dành cho cộng đồng nhà sáng tạo nội dung du lịch toàn cầu. Không chỉ nói về cách tạo ra những nội dung hấp dẫn hơn, chương trình còn mở ra cuộc trò chuyện rộng hơn về cách creator đang tham gia vào quá trình du khách khám phá, lựa chọn và kết nối với từng điểm đến.

Một điểm đến, nhưng chẳng ai có cùng một chuyến đi

Trong nhiều năm, hình ảnh quảng bá du lịch thường xoay quanh những gì tiêu biểu nhất của một vùng đất: bãi biển đẹp, công trình nổi tiếng, món ăn đặc trưng hay một biểu tượng chỉ cần nhìn qua là nhận ra. Những hình ảnh ấy vẫn cần thiết, nhưng "đẹp" giờ chỉ là bước đầu. Du khách còn muốn biết ở đó có gì hợp với sở thích của mình, trải nghiệm nào đáng thử và quan trọng nhất: nơi ấy có hợp với cách mình thích đi du lịch hay không.

Theo nghiên cứu Travel Pulse 2026 của Klook, 23% du khách tại châu Á - Thái Bình Dương bắt đầu lên kế hoạch từ một hoạt động cụ thể rồi mới quyết định điểm đến. 73% cho biết họ sẵn sàng ghé một thành phố thứ cấp hoặc ít được biết đến hơn chỉ để tham gia một sự kiện, lễ hội hay trải nghiệm địa phương đặc biệt.

Cùng một địa danh vì thế có thể hấp dẫn những nhóm người rất khác nhau. Phú Quốc có thể là kỳ nghỉ nhiều hoạt động của một gia đình có trẻ nhỏ, vài ngày nghỉ ngơi của một cặp đôi, chuyến vui chơi của nhóm bạn; hay đơn giản chỉ là chỗ nằm dài trên biển và chẳng cần lịch trình dày đặc.

Người yêu ẩm thực nhớ hòn đảo qua những bữa ăn, người thích nghỉ dưỡng chú ý nhiều hơn tới không gian và dịch vụ, còn người mê khám phá lại tìm kiếm những góc nhìn ít quen thuộc hơn. Không có phiên bản nào "đúng" hơn phiên bản còn lại. Càng có nhiều câu chuyện xuất hiện, người đang chuẩn bị chuyến đi càng dễ tìm thấy trải nghiệm phù hợp với mình.

Đôi khi, ta tin chỉ vì thấy người kể giống cách mình thích

Sức ảnh hưởng trong du lịch không nhất thiết phải tỷ lệ thuận với lượng người theo dõi. Theo Travel Pulse 2026, có tới 4 trong 5 du khách từng đặt một trải nghiệm sau khi được nhà sáng tạo nội dung giới thiệu. Trên 1/3 cho biết người làm nội dung quy mô nhỏ hoặc chuyên sâu trong một lĩnh vực nào đó, thay vì người nổi tiếng, mới là người khiến họ đưa ra quyết định.

Điều này không khó hiểu. Người thích chạy bộ sẽ muốn nghe đánh giá về cung đường từ người cũng thường xuyên chạy. Gia đình có con nhỏ quan tâm hơn tới kinh nghiệm của những người từng đối mặt với chuyện trẻ mệt hay cần nghỉ giữa lịch trình. Còn người thích du lịch tiết kiệm sẽ chú ý tới cách chi tiêu của ai đó có ngân sách gần với kỳ vọng của mình.

Khi nhìn thấy một phần của bản thân trong người đang kể chuyện, lời chia sẻ bỗng trở nên gần gũi hơn. Và "chân thực" không có nghĩa một video phải quay vội hay cố tình xuề xòa mới đáng tin. Nội dung vẫn có thể đẹp, chỉn chu và được đầu tư kỹ. Điều quan trọng là người kể thực sự đã đi, đã trải nghiệm và có những quan sát riêng đủ cụ thể để người xem tự cân nhắc.

Có người thấy một khu nghỉ dưỡng rất hợp với gia đình, trong khi người khác lại cho rằng nơi ấy chưa phù hợp với lịch trình của mình. Hai nhận xét trái ngược vẫn có thể cùng hữu ích, bởi chúng dành cho những kiểu du khách khác nhau. Chính ở điểm chạm này, câu chuyện cá nhân tạo ra giá trị mà một thông điệp quảng bá chung khó thay thế. Thương hiệu có thể cho biết một nơi có gì, nhưng trải nghiệm của người từng ở đó giúp du khách hình dung nơi ấy sẽ phù hợp với mình ra sao.

Câu chuyện thật trở thành cầu nối giữa điểm đến và du khách

Trên mạng xã hội, hiệu quả của nội dung thường được nhìn qua lượt xem, lượt thích hay bình luận. Với du lịch, tác động đôi khi âm thầm hơn. Một người có thể xem một video hôm nay, lưu lại mà chưa có kế hoạch gì. Vài tháng sau, khi bắt đầu nghĩ về kỳ nghỉ, họ mới nhớ tới quán ăn nọ, bãi biển kia hay một trải nghiệm từng khiến mình dừng lại lâu hơn.

Đó cũng là lý do vai trò của nhà sáng tạo nội dung trong ngành du lịch đang được nhìn theo hướng dài hạn hơn. Họ không chỉ xuất hiện ở bước quảng bá, mà ngày càng trở thành cầu nối giữa điểm đến, doanh nghiệp và cộng đồng du khách.

Tinh thần này cũng được thể hiện tại KREATORVERSE 2026 qua những phiên hội thảo như The Human Edge, Story Slam hay Unfiltered Circles. Giữa bối cảnh công nghệ giúp việc tìm kiếm thông tin và sản xuất nội dung trở nên nhanh hơn, những câu chuyện cá nhân, trải nghiệm thật và kết nối giữa con người vẫn là yếu tố tạo nên khác biệt.

ông Marcus Yong, Phó Chủ tịch Marketing toàn cầu của Klook tại sự kiện Kreatorverse 2026. Ảnh: Klook

Klook hiện có hơn 30.000 thành viên trong mạng lưới nhà sáng tạo tại 88 thị trường. Theo ông Marcus Yong, Phó Chủ tịch Marketing toàn cầu của Klook, lượng người theo dõi hay độ phủ chỉ phản ánh một phần sức ảnh hưởng; yếu tố khiến khán giả hành động lâu dài vẫn là niềm tin mà người sáng tạo xây dựng với cộng đồng của mình.

Từ góc nhìn đó, creator không còn chỉ là một kênh truyền thông. Họ đang trở thành một phần của hệ sinh thái du lịch, nơi câu chuyện, trải nghiệm và nhu cầu của du khách được kết nối với nhau. Một điểm đến có thể có thêm cơ hội tiếp cận những nhóm khách mới. Doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn điều gì khiến du khách quan tâm. Còn người xem có thêm thông tin để lựa chọn một hành trình thực sự phù hợp với mình.

Sau cùng, lý do khiến ta muốn đi xa lại thường phát xuất từ những điều rất gần

Một nơi không cần được tất cả mọi người yêu thích theo cùng một cách. Có người đến vì cảnh đẹp. Có người nhớ một bữa ăn, một buổi chiều đi bộ, một lớp học thủ công hay một cuộc trò chuyện tình cờ. Chính những chi tiết rất riêng ấy khiến một vùng đất trở nên gần gũi hơn trên màn hình.

Đó cũng là điều KREATORVERSE 2026 muốn nhấn mạnh: trong tương lai của du lịch trải nghiệm, câu chuyện không chỉ nằm ở việc một điểm đến đẹp đến đâu, mà còn ở việc có bao nhiêu cách để con người kết nối với nơi ấy. Người sáng tạo nội dung không làm một nơi đẹp hơn, cũng không thể biến mọi điểm đến thành lựa chọn dành cho tất cả. Điều họ có thể làm là giúp mỗi người nhìn thấy một lý do riêng để quan tâm.

Và giữa vô số hình ảnh lướt qua mỗi ngày, có lẽ đó mới là thứ khiến ta dừng lại: không phải vì một nơi nổi tiếng đến đâu, mà vì trong câu chuyện của người khác, ta bất chợt nhìn thấy chuyến đi sắp tới của chính mình.