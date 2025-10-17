Ngày 17-10, Trạm kỹ thuật nông nghiệp khu vực Hàm Thuận (tỉnh Lâm Đồng) đang phối hợp triển khai công tác phòng bệnh dại tại Tổ dân phố 37, phường Phan Thiết, sau khi phát hiện chó hoang cắn người rồi lăn ra chết.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 13-10, Trạm nhận được tin báo từ UBND phường Phan Thiết có một con chó hoang cắn người trên đường Lê Duẩn, nghi mắc bệnh dại.

Trạm đã cử viên chức xuống hỗ trợ bắt giữ và mang con chó này về phường để theo dõi. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, con chó chết và được xác định dương tính với virus dại.

Trạm Hàm Thuận đã phối hợp UBND phường xác minh thì đây là con chó đực, khoảng 3 năm tuổi, màu lông vàng nâu, trọng lượng khoảng 6 kg, chó hoang không chủ nuôi.



Ảnh khuyến cáo người dân đi tiêm phòng vắc-xin ngay sau khi bị chó, mèo cào, cắn. Ảnh: CDC Bình Thuận

Qua nắm thông tin, con chó trên đã cắn 3 người và tiếp xúc cắn nhau với các con chó xung quanh khu vực này.

Trong 3 người bị cắn có bà B.T.C.T., (sinh năm 1973), ông L.S. (cùng ngụ khu phố 1, phường Bình Thuận) và 1 người dân bán vé số chưa rõ thông tin.

Sau khi bị chó cắn bà T., ông S. đã tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại, người bán vé số đã tiêm vắc xin phòng dại và được Trạm y tế phường tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Nhằm kịp thời kiểm soát tốt dịch bệnh dại trên đàn chó, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, Trạm Hàm Thuận đã tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II.

Trạm cũng phối hợp UBND phường Phan Thiết tổ chức phun xịt sát khuẩn nơi nuôi nhốt, nơi con chó đi qua và tổ chức tiêu hủy xác chó, đồng thời tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng dại khẩn cấp cho những con chó quanh khu vực nhằm khống chế bệnh dại.