Trước khi bị bắt, bà Mai nói gì về mỹ phẩm của Mailisa?

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare và nhiều đơn vị có liên quan. Bà Phan Thị Mai, chủ Thẩm mỹ viện Mailisa, cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh và 6 người khác bị bắt tạm giam để điều tra về tội buôn lậu.

Bị can Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh.



Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Để hợp thức hóa, họ câu kết với một số đối tượng người Trung Quốc, lập hợp đồng giả, chuyển đổi nguồn gốc từ Quảng Châu sang Hồng Kông (Trung Quốc) nhằm xin cấp CFS tại đây.

Sau đó, lô hàng được nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm cao cấp "sản xuất tại Hồng Kông" để thu hút người tiêu dùng, bán với giá cao và mang lại doanh thu hàng nghìn tỉ đồng

Trước khi bị bắt, bà Phan Thị Mai sở hữu tài khoản Facebook với hơn 1,7 triệu người theo dõi và là gương mặt quen thuộc trong các buổi livestream quảng bá sản phẩm. Bà thường xuất hiện cùng chồng hoặc con để quảng bá hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa và các dòng mỹ phẩm Doctor Magic, Maika Beauty, MK.

Bà Mai cùng con dâu quảng cáo sản phẩm

Trong một số video, bà Phan Thị Mai cũng luôn "nổ" Mailisa là "chất lượng thật, niềm tin thật", không thuê người nổi tiếng quảng bá để tiết kiệm chi phí truyền thông và tập trung cho chất lượng sản phẩm.

Bà nói Mailisa không cần PR rầm rộ nhưng đơn hàng vẫn "tính bằng hàng chục container" vì khách hàng mới là minh chứng rõ ràng nhất. Bà Mai cũng nhiều lần nêu rõ triết lý kinh doanh của hệ thống này là "sản phẩm hàng hiệu – giá bình dân" và tuyên bố chất lượng luôn được đặt lên hàng đầu.

Gần nhất, tối 11-11, giữa lúc cộng đồng mạng đồng loạt tố sản phẩm Doctor Magic là "hàng giả", "kem trộn", bà Mai vẫn làm video để "biện minh".

Trong video bà Mai nhiều lần nói toàn bộ sản phẩm của Mailisa đều nhập khẩu chính ngạch, có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý Dược cấp và tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm nghiệm theo quy định của Bộ Y tế.

Bà Mai livestream khẳng định chất lượng sản phẩm của Mailisa.

Bà Mai cũng trình bài quy trình sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa khi nhập khẩu đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Ban lãnh đạo đưa đi kiểm nghiệm tại Việt Nam, không phó thác hoàn toàn cho đối tác nước ngoài.

Các sản phẩm được đưa đi kiểm nghiệm độc lập theo Thông tư 06/2011/TT-BYT, với nhiều chỉ tiêu nghiêm ngặt, đặc biệt là hàm lượng kim loại nặng - nhẹ như thủy ngân, chì, asen… đảm bảo không vượt quá quy định cho phép để không ảnh hưởng tới sức khỏe, làn da của khách hàng.

"Mẫu sản phẩm được gửi đến các đơn vị kiểm nghiệm uy tín hàng đầu trong nước như Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) và Công ty Phân tích - Kiểm nghiệm Việt Tín, đồng thời đối chiếu kết quả tại 2-3 đơn vị khác nhau để đảm bảo tính chính xác và minh bạch tuyệt đối"- bà Mai nói trong video.

Thậm chí, chủ Thẩm mỹ viện Mailisa còn nói: "Làm đúng để pháp luật bảo vệ mình - Làm đúng để khách hàng thương yêu, ủng hộ mình".

Bà Mai nhấn mạnh trong video "Tất cả sản phẩm khi nhập khẩu đều rất kỹ".

"Trong kinh doanh phải làm đúng để pháp luật bảo vệ mình và khách hàng thương yêu lựa chọn mình. Vì vậy, Mailisa bán mỹ phẩm bằng container, uy tín thương hiệu có suốt 27 năm hoạt động"- bà Mai nói

Đây cũng là video cuối cùng bà Mai nói về sản phẩm, chỉ ít ngày trước khi bà bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết từ năm 2018, Công ty MK Skincare của ông Hoàng Kim Khánh đã nhập khẩu và phân phối các nhãn Doctor Magic, Maika Beauty, MK… Tổng cộng có 162 phiếu công bố mỹ phẩm được tiếp nhận, trong đó 81 còn hiệu lực tính đến ngày 17-11-2025.