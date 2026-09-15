Trung thu "độc lạ" ở Tây Ninh: Đến núi Bà Đen đi chợ lá và lễ hội nông sản, về Toà Thánh hoà vào biển người chơi hội

Hàng vạn người tham dự Hội Yến Diêu Trì Cung tại Tây Ninh

Đi Chợ Lá tại núi Bà Đen

Mang dấu ấn riêng của vùng đất Tây Ninh, Chợ Lá là hoạt động được mong chờ bậc nhất tại Tây Ninh trong mùa trung thu năm nay. Diễn ra liên tiếp trong 3 ngày, từ 24-26/9 tại quảng trường trên đỉnh núi Bà Đen , Chợ Lá là dịp để du khách hoà vào không khí náo nhiệt của không gian chợ quê truyền thống Nam bộ xưa.

Chợ Lá hấp dẫn du khách tại núi Bà Đen

Với khoảng 30 gian hàng độc đáo, mỗi gian hàng là một hương vị ẩm thực riêng biệt được tạo nên từ đa dạng các món ăn dân gian đặc sắc như bánh ít, bánh cuốn, bánh tráng, bánh ú, bánh xu xê, bánh bột lọc, bánh bò, bánh da lợn, sắn hấp dừa, chè, xôi... Đặc biệt, đây là phiên chợ không dùng đến tiền, mà du khách sẽ được phát miễn phí lá bồ đề để lựa chọn các món ăn khi đi cáp treo lên núi Bà Đen.

Không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực đơn thuần, chợ Lá còn là không gian để du khách tìm về ký ức tuổi thơ trong các trò chơi dân gian như nhảy sạp, lò cò, bịt mắt đập nêu... Sự xuất hiện của chị Hằng, chú Cuội cùng các màn múa lân, múa rồng, đồng dao, trống cơm… sẽ tạo nên một mùa trung thu vui nhộn trên nóc nhà Nam bộ dành cho các gia đình có trẻ nhỏ.

Nhiều hoạt động nghệ thuật sẽ được tổ chức dịp Trung thu

Cùng với chợ Lá, một loạt các trải nghiệm sôi động mừng đón mùa trăng cũng sẽ được tổ chức tại núi Bà Đen như workshop trải nghiệm vẽ mặt nạ, biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng, múa dân gian, và tặng kem miễn phí cho trẻ em dưới 1m4…, sẽ làm nên một mùa trung thu đáng nhớ tại núi Bà.

Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tại Tây Ninh

Dịp trung thu năm nay cũng là lần đầu Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh được tổ chức quy mô, hứa hẹn là một ngày hội mua sắm và trải nghiệm sôi động ngay tại khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Lễ hội kiến diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 22 đến ngày 26/9/2026, với 244 gian hàng, gồm khu giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu của các địa phương, doanh nghiệp, gian hàng trưng bày thành tựu nông nghiệp và khu kích cầu mua sắm qua thương mại điện tử. Du khách đến Lễ hội có thể tham quan và mua sắm trong khoảnh thời gian từ 8 giờ đến 21 giờ hằng ngày tại các khu vực trưng bày, giới thiệu và kinh doanh sản phẩm.

Lễ hội nông sản Tây Ninh sẽ được tổ chức tại KDL quốc gia núi Bà Đen từ 22-26/9

Điểm nhấn của Lễ hội là các hoạt động trưng bày nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP; giới thiệu mô hình nông nghiệp công nghệ cao; livestream bán hàng trên các nền tảng số; kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và người tiêu dùng. Bên cạnh đó các hội thi "Nhà nông đua tài", Hội thi "OCOP - Vươn tầm nông sản Việt"… sẽ tạo nên một không gian trải nghiệm sôi động chưa từng có tại Tây Ninh.

Hoà vào biển người tại Hội Yến Diêu Trì Cung

Là mảnh đất khởi sinh đạo Cao Đài, mỗi mùa trung thu, Tây Ninh lại đón hàng vạn tín đồ từ khắp cả nước đổ về tham dự Hội Yến Diêu Trì Cung. Nhân dân và du khách hàng năm đã quen thuộc với một biển người đổ ra khắp các nẻo đường quanh Toà Thánh, tham dự các nghi lễ đặc trưng và hoà vào không khí náo nhiệt của các màn múa Long Mã, Tứ Linh (Rồng nhang, Ngọc Kỳ Lân, Quy, Phụng), múa Phụng, nhạc sắc tộc rộn rã. Lễ hội cũng là nơi các nghệ nhân trình diễn tài hoa với những gian hàng tinh xảo, lộng lẫy cùng các mâm hoa quả được tạo hình tứ linh: long, ly, quy, phượng sống động như thật.

Những màn múa Lân, múa rồng hút hàng vạn người đến Toà Thánh dịp trung thu

Năm nay, lễ hội trọng đại bậc nhất của đạo Cao Đài này sẽ được tổ chức chính thức vào ngày 25 và 26/9 (tức ngày 15, 16/8 Âm lịch). Theo đó vào tối 25/9, hàng vạn người dân và du khách sẽ đổ về Toà Thánh để hoà vào không khí lễ hội náo nhiệt với các màn múa cội bông, múa lân, múa rồng, múa phụng vô cùng đẹp mắt.

Được xem là nơi có truyền thống đón trung thu quy mô và "độc lạ" không giống với bất cứ tỉnh thành nào trên cả nước, du lịch trung thu Tây Ninh nhiều năm qua đã trở thành một xu thế được nhiều người lựa chọn tại Nam bộ. Chỉ riêng tại núi Bà Đen, chợ lá và lễ hội nông sản đã hứa hẹn hút hàng vạn du khách đến vui chơi, mua sắm và trải nghiệm trong mùa đoàn viên năm nay.