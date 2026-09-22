Mỗi dịp Trung thu, miền Bắc lại trở nên rực rỡ với những chiếc đèn ông sao, đầu lân, tiếng trống hội và các chương trình dành cho trẻ nhỏ. Năm 2026, nhiều địa phương tiếp tục tổ chức chuỗi hoạt động đa dạng, kết hợp vui chơi với trải nghiệm văn hóa, hứa hẹn trở thành những điểm đến đáng cân nhắc cho các gia đình trong mùa trăng đoàn viên.‏

‏Rộn ràng không khí Trung thu lan tỏa khắp miền Bắc‏

‏Hà Nội: Từ phố cổ đến những không gian văn hóa dành cho trẻ‏

‏Tại Hà Nội, Trung thu phố cổ 2026 diễn ra từ ngày 27/8 đến 30/9 với chuỗi hoạt động trải rộng tại nhiều không gian trong khu phố cổ. Đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình muốn đưa trẻ tìm hiểu về Tết Trung thu truyền thống thay vì chỉ tham gia các hoạt động vui chơi hiện đại.‏

‏Các gia đình có thể tham khảo một số địa điểm dưới đây trong chuỗi hoạt động Lưu trăng phố cổ:‏

‏Tại 50 Đào Duy Từ, chương trình giới thiệu những nét văn hóa gắn với nền nông nghiệp lúa nước và ý nghĩa của Rằm tháng Tám. Trong khi đó, 22 Hàng Buồm tổ chức triển lãm "Lưu trăng", kết hợp trưng bày đồ chơi Trung thu truyền thống với các hoạt động sáng tạo.‏

‏Nếu muốn để trẻ trực tiếp trải nghiệm, 87 Mã Mây là điểm đến đáng chú ý khi giới thiệu Trung thu trong đời sống gia đình Hà Nội và tổ chức hoạt động làm bánh Trung thu. Đây cũng là dịp để các em hiểu thêm về những món quà gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.‏

‏Tại địa chỉ 40 Lãn Ông, không gian Trung thu gắn với văn hóa trà và y học cổ truyền thông qua hoạt động trưng bày, hướng dẫn thưởng thức các loại trà thảo mộc, trà trầm. 2 Lê Thái Tổ lại dành không gian cho những chiếc đầu sư tử truyền thống, giới thiệu tác phẩm của học sinh, sinh viên và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cộng đồng.‏

‏Đặc biệt, tại 28 Hàng Buồm, chương trình "Hương trầm với trăng xưa" tái hiện nét đẹp của hương trầm trong mùa trăng đoàn viên, mang đến một góc tiếp cận khác về không gian Trung thu xưa.‏

‏Với nhiều điểm trải nghiệm nằm gần nhau, các gia đình có thể kết hợp tham quan phố cổ, thưởng thức ẩm thực và dành một ngày để trẻ khám phá nhiều hoạt động Trung thu truyền thống.

Tham khảo thông tin chi tiết về chuỗi hoạt động Lưu trăng phố cổ 2026 tại đây.‏

‏‏Không chỉ có phố cổ, các bậc phụ huynh có thể tham gia chương trình "Sắc màu di sản văn hóa" diễn ra ngày 19-20/9 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Đây là lựa chọn phù hợp với các gia đình yêu thích những hoạt động gắn với văn hóa dân gian, giúp trẻ tiếp cận sự đa dạng của di sản thông qua không gian bảo tàng và các hoạt động Trung thu.

Thông tin chi tiết tại đây.‏

‏Một điểm hẹn khác là Festival Thu Hà Nội, diễn ra từ ngày 25-27/9 tại Công viên Thống Nhất. Sự kiện quy tụ nhiều không gian trải nghiệm, mang đến không khí mùa thu đặc trưng của Thủ đô và là lựa chọn để gia đình kết hợp vui chơi, tham quan trong những ngày cuối tháng 9.

Chi tiết lịch trình Festival Thu Hà Nội, tham khảo tại đây.‏

‏Nếu muốn rời khu vực trung tâm, Trung thu Thành cổ Sơn Tây xứ Đoài diễn ra ngày 26/9 tại UBND phường Sơn Tây cũng là một gợi ý đáng lưu tâm. Không gian xứ Đoài với dấu ấn văn hóa, lịch sử riêng có thể mang đến cho trẻ một trải nghiệm Trung thu khác biệt. ‏ ‏Lễ hội cũng nhằm khuyến khích tinh thần học tập, rèn luyện của thiếu nhi, hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tết Trung thu, góp phần xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của phường Sơn Tây.

Thông tin chi tiết tại đây.‏

‏‏Tuyên Quang: Thành Tuyên rực rỡ trong mùa trăng‏

‏Nhắc đến những điểm vui chơi Trung thu nổi bật ở miền Bắc, Tuyên Quang là địa phương đặc biệt với không khí lễ hội Thành Tuyên. Năm nay, Đêm hội Trăng rằm "Thắp sáng ước mơ Tuyên Quang" diễn ra ngày 19/9 tại Quảng trường 26/3, với hoạt động diễn diễu các mô hình đèn Trung thu khổng lồ cùng chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi và người dân.‏

‏Ngày 20/9, Khai mạc đêm hội Thành Tuyên với chủ đề "Lung linh đêm hội trăng Rằm" diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật và màn rước đèn với 40 mô hình biểu diễn, hứa hẹn tạo nên không gian rực rỡ cho các gia đình.‏

‏‏Chuyến đi Tuyên Quang cũng có thể kết hợp với hoạt động "Về nguồn - Bác Hồ ở Tân Trào" ngày 20/9 tại Khu di tích Quốc gia Tân Trào. Bên cạnh dâng hương, dâng hoa tại các địa danh lịch sử, chương trình còn hướng đến giáo dục truyền thống, giúp chuyến đi Trung thu của gia đình có thêm chiều sâu về lịch sử và cội nguồn.‏

‏Trong khoảng thời gian từ 19-25/9, Festival nông sản, OCOP và làng nghề gắn kết du lịch cũng diễn ra tại khu vực đường Chiến Thắng Sông Lô và đường 17/8, Minh Xuân. Du khách có thể xem nghệ nhân trình diễn nghề, tham gia hoạt động trải nghiệm và khám phá các sản phẩm địa phương.

Tham khảo thông tin về Lễ hội thành Tuyên 2026 tại đây.‏

Đáng chú ý, theo thông tin trên fanpage Khu đô thị Danko Center, MOONLIGHT FEST 2026 sẽ diễn ra từ cuối tháng 8 đến ngày 25/9, với chuỗi hoạt động như khai hội, thả đèn hoa đăng, rước đèn và đêm hội Trăng rằm, mang đến không gian vui chơi sôi động trong mùa Trung thu.‏

‏Lào Cai: Đón Trung thu giữa sắc màu văn hóa vùng cao ‏

‏Tại Lào Cai, Đêm hội Trăng Rằm diễn ra ngày 25/9 tại sân quần phường Sa Pa với chủ đề "Ánh trăng đoàn viên - Sắc màu văn hóa - Chung vui phá cỗ".‏

‏Không gian Trung thu giữa vùng núi Sa Pa mang đến trải nghiệm khác biệt khi các hoạt động dành cho thiếu nhi được đặt trong bối cảnh văn hóa vùng cao. ‏

‏Với những gia đình muốn kết hợp kỳ nghỉ ngắn ngày với vui Trung thu, đây có thể là lựa chọn thú vị, đặc biệt khi trẻ vừa được tham gia rước đèn, phá cỗ vừa có cơ hội khám phá cảnh quan và văn hóa địa phương.

Thông tin tham khảo tại đây.‏

‏Phú Thọ: Hội trại Trung Thu và những trải nghiệm cộng đồng‏

‏Tại Phú Thọ, không khí Trung thu được tổ chức theo hướng gần gũi, cộng đồng với nhiều chương trình dành cho thiếu nhi.‏

Theo thông tin cập nhật tại fanpage của các xã Lạc Trung và Lạc Thủy, hHội trại Thu xã Lạc Lương 2026 diễn ra ngày 19-20/9 tại sân vận động xã, trong khi Hội trại Thu xã Lạc Thủy năm 2026 diễn ra ngày 24-25/9. Các chương trình gồm thi nghi thức Đội, văn nghệ, trò chơi dân gian, phá cỗ và những hoạt động tập thể.‏

‏Trung thu 2026: Chọn một chuyến đi, lưu giữ nhiều ký ức‏

‏Điểm chung của các chương trình Trung thu năm nay là sự kết hợp giữa vui chơi và trải nghiệm văn hóa. Nếu Hà Nội phù hợp với những gia đình muốn khám phá Trung thu truyền thống ngay trong lòng phố cổ, Tuyên Quang nổi bật với những mô hình đèn khổng lồ và không khí lễ hội Thành Tuyên. Sa Pa mang đến sắc màu vùng cao, trong khi Phú Thọ lại ghi dấu bằng những hội trại và hoạt động cộng đồng gần gũi.‏

‏Vì vậy, thay vì chỉ dành cho trẻ một buổi phá cỗ, các gia đình có thể lựa chọn một điểm đến phù hợp và biến mùa trăng năm nay thành một hành trình khám phá. Từ làm bánh, làm đèn, xem rước đèn, chơi trò chơi dân gian đến tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương, mỗi trải nghiệm đều có thể trở thành một phần ký ức tuổi thơ.‏

‏Trung thu vốn là dịp của đoàn viên. Và với các gia đình, món quà ý nghĩa nhất có lẽ không chỉ là một chiếc đèn lồng hay hộp bánh, mà còn là khoảng thời gian cha mẹ và con cái cùng nhau đi chơi, cùng khám phá và lưu giữ những khoảnh khắc bên nhau.