Mùa lễ Thất Tịch năm nay, chuyên gia tư vấn hôn nhân Uông Quần Quần (Trung Quốc) bắt gặp một bài đăng đầy ấm áp trên mạng xã hội. Hình ảnh những đóa hồng đỏ rực, món quà tinh tế cùng nụ cười ngọt ngào của Hiểu Tuệ khi kết hôn với Trần Vĩ, chính là người yêu cũ của bạn thân cô - Đồng Đồng. Câu chuyện tình yêu "giới thiệu người yêu cũ nội bộ" này đã khiến bà Uông vô cùng xúc động và nhận thấy đây đang trở thành một xu hướng tự cứu vớt tình yêu của giới trẻ, thể hiện khát khao về một mối quan hệ hôn nhân đáng tin cậy.

Trước đó, Đồng Đồng và Trần Vĩ quen nhau qua mai mối. Đồng Đồng là người Thượng Hải, tốt nghiệp đại học danh tiếng, giữ vị trí quản lý cấp trung ở một doanh nghiệp vừa, sở hữu khí chất nổi bật. Trần Vĩ là tiến sĩ du học về, có điều kiện kinh tế tốt, được xem là "ứng viên sáng giá" trong mắt Đồng Đồng.

Tuy nhiên, do khác biệt về tuổi tác và hoàn cảnh sống, mối quan hệ của họ dần rạn nứt. Đồng Đồng thuộc tuýp người có tính cách lo âu, luôn mong muốn được quan tâm nhiều hơn, trong khi Trần Vĩ lại có xu hướng né tránh, thường im lặng khi xảy ra tranh cãi, khiến Đồng Đồng cảm thấy thiếu an toàn.

Ảnh minh họa

Thông qua các buổi tư vấn với bà Uông, cả hai đã nhận ra sự không phù hợp trong mối quan hệ và quyết định chia tay trong hòa bình. Tuy nhiên, họ vẫn đánh giá cao phẩm chất của nhau. Đồng Đồng từng tâm sự với Hiểu Tuệ về chuyện tình cảm của mình. Hiểu Tuệ tỏ ra thông cảm với tính cách của Trần Vĩ và sau đó, được Đồng Đồng giới thiệu làm quen. Một năm sau, Trần Vĩ và Hiểu Tuệ kết hôn, còn Đồng Đồng cũng đã tìm được người bạn đời phù hợp với mình hơn. Cô chia sẻ rằng, dù người yêu mới không có điều kiện tốt như Trần Vĩ nhưng lại mang đến cho cô cảm giác an toàn mà cô hằng mong muốn.

Bà Uông phân tích, Hiểu Tuệ thuộc tuýp người có tính cách an toàn, có thể bao dung cho tính cách né tránh của Trần Vĩ, vì vậy cả hai hòa hợp với nhau hơn. Chuyên gia tư vấn hôn nhân Uông Quần Quần khẳng định, "giới thiệu người yêu cũ" không phải là hành động bốc đồng mà là cách giới trẻ tìm kiếm nguồn kết nối đáng tin cậy. Trong vòng tròn quen biết, lời giới thiệu của người yêu cũ giống như một "chứng nhận chất lượng", giúp giảm thiểu rủi ro trong tình yêu. Sự thành công của Đồng Đồng trong việc mai mối Trần Vĩ cho Hiểu Tuệ chính là nhờ sự hiểu biết và tin tưởng của cô dành cho anh, tạo nên cảm giác an toàn cho Hiểu Tuệ.

Nhiều người cho biết kiểu mai mối này có khả năng thành công cao hơn vì các bên đều hiểu rõ nhau

Tại một sự kiện mai mối, bà Uông nhận thấy nhiều bạn trẻ có thái độ cởi mở với việc "giới thiệu người yêu cũ cho bạn thân". Tây Ni (35 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết, những người được mai mối thường do người thân, bạn bè không hiểu rõ về mình giới thiệu nên tỷ lệ thành công thấp. Trong khi đó, đối tượng được bạn thân giới thiệu, do cả hai bên đều quen biết nên khả năng thành công cao hơn. Tử Nghi (29 tuổi) cũng chia sẻ, cô đã giới thiệu người yêu cũ có nhân phẩm tốt cho người bạn khác vì cho rằng đây là cách tận dụng “nguồn tài nguyên độc thân” chất lượng.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng phân loại những người yêu cũ có thể "giới thiệu" theo các tiêu chí như "nhân phẩm tốt, gia phong tốt, tính cách ổn định", cho thấy giới trẻ coi trọng các mối quan hệ bền vững. Bà Uông cho rằng, mô hình "tương tác tam giác" này cần được xử lý một cách lý trí. Người giới thiệu nên thẳng thắn đối mặt với quá khứ, giữ khoảng cách với người yêu cũ và tin tưởng vào tương lai của mình.

Bà Uông khuyên những người tham gia vào việc này nên có thái độ cởi mở với quá khứ, thẳng thắn chia sẻ lý do chia tay và đặt ra ranh giới rõ ràng cho mối quan hệ mới. Những người độc thân không nên lo lắng nếu việc giới thiệu thành công, bởi tình yêu không ảnh hưởng đến giá trị bản thân và người phù hợp rồi sẽ xuất hiện.

Trong dịp Thất Tịch, màn hình lớn tại các trung tâm thương mại tràn ngập những câu chữ lãng mạn, phản ánh khát khao tình yêu của giới trẻ. Bà Uông Quần Quần nhấn mạnh, "giới thiệu người yêu cũ cho bạn bè" chỉ là một trong những cách tìm kiếm tình yêu đích thực, điều quan trọng nhất vẫn là tìm được "người phù hợp mà không cần bất kỳ sự chứng nhận nào".

Tình yêu không phải là bài kiểm tra đối chiếu, mà là hành trình từ gặp gỡ đến tin tưởng, từ va chạm đến bao dung. Chuyên gia tư vấn hôn nhân khuyến khích các bạn trẻ mạnh dạn theo đuổi tình yêu và nhấn mạnh rằng, sức nóng của lễ Thất Tịch thể hiện khát khao yêu thương của con người. Điều quý giá nhất chính là tìm thấy cảm xúc rung động đích thực của trái tim.