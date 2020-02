Trung Quốc xác nhận virus corona có thể lây truyền qua bụi khí

Tối ngày 8/2, Tân Hoa Xã - cơ quan ngôn luận lớn nhất của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã xác nhận con đường lây nhiễm coronavirus mới có thể truyền qua aerosol (các giọt bụi nước chứa virus được hòa tan trong không khí để tạo thành khí dung, lơ lửng trong không khí). Và chúng ta hoàn toàn có thể nhiễm bệnh nếu như hít phải khí dung, bụi khí có chứa virus corona.

Ngoài ra, ông Zeng Qun, phó giám đốc dân sự Thượng Hải cũng cho biết, virus corona hoàn toàn có thể lây nhiễm qua tiếp xúc trực tiếp, cụ thể là lây truyền qua đường hô hấp.

Trước tình hình dịch bệnh đang bùng phát, ông Zeng kêu gọi cư dân thực hiện một loạt các biện pháp bao gồm hủy bỏ tất cả các hoạt động xã hội và các buổi tụ tập. Khi ở nhà, hãy mở cửa sổ thường xuyên để duy trì lưu thông không khí trong nhà và tập trung vào khử trùng hộ gia đình.



Tính đến ngày thứ Bảy (8/2), 86 trường hợp tử vong mới và 3.399 trường hợp mới được xác nhận được báo cáo tại Trung Quốc. Con số này đưa tổng số trường hợp được xác nhận trong cả nước lên 34.546, tổng số ca tử vong do dịch virus corona mới của Trung Quốc đã nhảy vọt lên 722. Số tử vong này hiện cao hơn so với số người tử vong do virus Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) ở Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, nơi gần 650 người chết trong năm 2002-2003.



Để bảo vệ mình khỏi dịch bệnh viêm phổi cấp do virus cororna gây ra, WHO khuyên mọi người hãy bổ sung cho mình kiến thức phòng tránh bệnh bằng cách: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc bằng dung dịch rửa tay có cồn, duy trì khoảng cách ít nhất 1 mét giữa bạn và người khác, tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng, nếu bạn bị sốt, ho và khó thở hãy đến cơ sở y tế sớm để được khám chữa.

Rửa tay được xem là một trong những biện pháp phòng ngừa virus corona hiệu quả. Hãy làm ngay bài kiểm tra ngay xem bạn đã rửa tay đúng chưa nhé!

Ngoài ra, WHO khuyên nếu bạn có các triệu chứng hô hấp nhẹ và không có tiền sử du lịch đến hoặc ở Trung Quốc cẩn thực hành vệ sinh tay và vệ sinh hô hấp và ở nhà cho đến khi bạn phục hồi

Theo Xinhuanet