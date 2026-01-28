Trung Quốc phát hiện thuốc phòng chống virus Nipah hiệu quả

Phát hiện này mở ra hy vọng mới trong công tác phòng ngừa và điều trị một trong những bệnh truyền nhiễm mới nổi có tỷ lệ tử vong cao nhất hiện nay.

Theo thông cáo được Viện Virus học Vũ Hán, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, công bố vào thứ Hai, virus Nipah kể từ khi lần đầu được ghi nhận bùng phát tại Malaysia năm 1998 đã nhanh chóng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu, với tỷ lệ tử vong dao động từ 40 đến 70%. Riêng trong tháng Một năm nay, bang Tây Bengal của Ấn Độ ghi nhận các ca nhiễm và tử vong mới, khiến khoảng 100 người tiếp xúc gần phải đưa vào diện cách ly theo dõi.

Trong bối cảnh hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vắc xin phòng ngừa, đồng thời virus Nipah có khả năng lây nhiễm trên nhiều loài vật chủ, Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp Nipah vào nhóm mối đe dọa y tế ưu tiên hàng đầu ở cấp khu vực.

Nhóm nghiên cứu liên ngành gồm Viện Virus học Vũ Hán, Viện Dược vật Thượng Hải và Công ty Công nghệ Sinh học Vigonvita Life Science gần đây đã công bố kết quả nghiên cứu mang tên “The oral nucleoside drug VV116 is a promising candidate for treating Nipah virus infection” (Tạm dịch: Thuốc uống dạng nucleoside VV116 là ứng viên đầy triển vọng trong điều trị nhiễm virus Nipah) trên tạp chí khoa học quốc tế Emerging Microbes & Infections.

VV116 là thuốc kháng virus dạng uống đã được phê duyệt điều trị COVID-19 tại Trung Quốc và Uzbekistan. Trong các thí nghiệm in vitro, thuốc cùng các chất chuyển hóa có hoạt tính đã cho thấy khả năng ức chế rõ rệt virus Nipah, bao gồm cả chủng Malaysia và chủng Bangladesh.

Đáng chú ý, trong mô hình nhiễm virus liều gây chết trên chuột hamster vàng, việc cho uống VV116 với liều 400 miligam trên mỗi kilogram trọng lượng cơ thể đã giúp nâng tỷ lệ sống sót của động vật thí nghiệm lên 66,7 phần trăm, đồng thời làm giảm đáng kể tải lượng virus tại các cơ quan mục tiêu quan trọng như phổi, lá lách và não.

Theo Viện Virus học Vũ Hán, những kết quả này đã xác nhận tiềm năng điều trị của VV116 đối với nhiễm virus Nipah. Thuốc có thể được xem xét sử dụng như một biện pháp dự phòng cho các nhóm nguy cơ cao như nhân viên y tế và nhân sự phòng thí nghiệm, cũng như trở thành lựa chọn sẵn có để ứng phó với các đợt bùng phát virus Nipah hiện tại và trong tương lai.

Về phía doanh nghiệp, Công ty Vigonvita Life Science cho biết dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy VV116 có tiềm năng phát triển thành thuốc điều trị nhiễm virus Nipah. Trước tỷ lệ tử vong cao và việc chưa có biện pháp điều trị hay phòng ngừa chính thức, công ty sẽ theo dõi sát diễn biến dịch bệnh và sẵn sàng triển khai các thử nghiệm lâm sàng điều trị cũng như dự phòng sau phơi nhiễm khi cần thiết, theo báo The Paper đưa tin.

Tuy nhiên, một số chuyên gia trong ngành dược cũng lưu ý rằng dù các kết quả nghiên cứu hiện tại cho thấy triển vọng rõ ràng, VV116 vẫn cần trải qua chuỗi nghiên cứu lâm sàng nghiêm ngặt và các thử nghiệm trên quy mô lớn trước khi có thể được sử dụng rộng rãi trong thực tế.

Cùng ngày, ông Vương Tân Vũ, Phó Giám đốc Khoa Bệnh truyền nhiễm Bệnh viện Hoa Sơn trực thuộc Đại học Phúc Đán, viết trên tài khoản WeChat chính thức của bệnh viện rằng, theo dữ liệu giám sát từ Tổ chức Y tế Thế giới và các trung tâm kiểm soát dịch bệnh tại nhiều quốc gia, Ấn Độ hiện đang ở giai đoạn virus Nipah lây truyền tương đối tích cực.

Dữ liệu cho thấy dù chưa bùng phát thành dịch trên diện rộng, các ổ dịch nhỏ với tỷ lệ tử vong cao vẫn xuất hiện tại một số khu vực, mang đặc điểm lây lan liên vùng và lây nhiễm theo cụm trong môi trường bệnh viện.

Ông Vương cho biết hiện chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah nào trên lãnh thổ Trung Quốc đại lục. “Người dân không cần hoang mang, nhưng nên thận trọng, duy trì thói quen vệ sinh tốt và tin tưởng vào hiệu quả của các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh dựa trên khoa học”, ông nhấn mạnh.

Nguồn: Global Times