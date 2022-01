Trung Quốc đóng cửa 2 bệnh viện bỏ mặc bệnh nhân chết khi quá cứng nhắc trong phòng chống Covid-19

Ủy ban Y tế thành phố Tây An cho biết hai bệnh viện là Tây An Gaoxin và Bệnh viện Trung tâm Y tế Quốc tế Tây An đã bị đóng cửa trong 3 tháng. Theo kết luận của cơ quan quản lý, việc các bệnh viện này thiếu tinh thần trách nhiệm và không thực hiện nhiệm vụ cứu người là lý do chính của hình phạt này.

"Việc quản lý yếu kém đã dẫn đến sự chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị những bệnh nhân nặng. Điều này gây ra sự xôn xao trong công chúng và có những ảnh hưởng xấu đối với xã hội", cơ quan quản lý cho biết.

Ngay lập tức, cổ phiếu của Xi’an International Medical Investment, công ty sở hữu cả 2 bệnh viện, đã giảm 10% giá trị trong phiên giao dịch ngày 13/1.

Trước đó, công chúng Trung Quốc tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi một người phụ nữ sảy thai ngay bên ngoài bệnh viện Tây An Gaoxin khi cô bị từ chối nhập viện vì giấy xét nghiệm Covid-19 hết hạn. Trong khi đó, một công dân Tây An cáo buộc cha của anh đã chết sau khi bệnh viện Bệnh viện Trung tâm Y tế Quốc tế Tây An từ chối chăm sóc ông ngay cả khi ông có xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, người ta lại đang phản đối quyết định của nhà chức trách Trung Quốc, nhất là khi năng lực y tế của thành phố bị thử thách bởi các hoạt động phong tỏa chống Covid-19.

Ông Hu Xijin, cựu tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu, cũng nói rằng hình phạt này là "quá mức cần thiết", ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Theo ông này, ngay cả khi các bệnh viện xứng đáng bị phạt như thế, đây cũng không phải thời điểm để tiến hành hình phạt ấy mà nên đợi đến lúc đợt bùng phát dịch hiện nay kết thúc.

Trước đó, trong một cuộc thị sát tới Tây An, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan đã nói rằng các cơ sở y tế tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới "không được từ chối bệnh nhân dưới bất cứ lý do gì" và nên ngay lập tức tiếp nhận những người đang nguy kịch bất kể họ có xét nghiệm âm tính với Covid-19 hay không.

Tây An hiện đang một trong những điểm nóng dịch bệnh ở Trung Quốc. Người ta đã ghi nhận khoảng 2.000 ca mắc ở đây trong tháng qua. Để ngăn chặn sự bùng phát đó, thành phố đã ban hành lệnh giãn cách xã hội, trong đó cấm 13 triệu dân rời khỏi nhà mà không có lý do đặc biệt. Điều này đã gây ra tình trạng thiếu lương thực và khủng hoảng trong chăm sóc y tế.

Đến thời điểm hiện tại, dịch ở Tây An dường như đã được kiểm soát khi số ca mắc mới hàng ngày giảm xuống một con số từ mức hơn 150 ca vào thời gian cao điểm trong tháng 12/2021.

Hiện tại, Trung Quốc đang là một trong những quốc gia hiếm hoi còn trung thành với chiến lược Zero Covid-19. Họ kiểm soát chặt chẽ biên giới, sẵn sàng phong tỏa và xét nghiệm trên diện rộng.

Nhiều quan chức ở Trung Quốc đã bị cách chức khi để dịch bệnh bùng phát. Hồi đầu tháng, ít nhất 2 trưởng khoa của một bệnh viện đã bị sa thải và một tổng giám đốc bị đình chỉ sau sự việc nữ bệnh nhân sảy thai ngay bên ngoài bệnh viện. Người đứng đầu Ủy ban Y tế của Thành phố đã bị cảnh cáo vì vụ việc.