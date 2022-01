Thai phụ sảy thai vì đứng chờ 2 tiếng trước cổng bệnh viện, nguyên nhân được công bố gây phẫn nộ

Ngày 4/1/2021, một người phụ nữ ở Tây An (Trung Quốc) đăng tải dòng trạng thái trên nền tảng Weibo. Theo đó, cô chia sẻ người dì ruột của cô đã bị sảy thai vì bị bệnh viện Cao Tân Tây An bắt đứng chờ ở cổng hơn 2 tiếng với lý do nhập nhằng trong khâu kiểm dịch.

Ngày 6/1, cơ quan chức năng tỉnh Tây An đã mở họp báo công bố điều tra: Bệnh viện Cao Tân đã lơ là trong quản lý nghiệp vụ, thực hiện quy trình không hiệu quả, tắc trách với những ca bệnh khẩn cấp,… Từ đó, bệnh viện Cao Tân phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với sự việc người phụ nữ sảy thai vì đứng chờ 2 tiếng.

Lãnh đạo tỉnh Tây An yêu cầu bệnh viện bồi thường tổn thất, đồng thời công khai xin lỗi với người nhà bệnh nhân và công chúng. Hiện tại, bệnh viện Cao Tân đã có biện pháp xử lý đối với những người có liên quan trực tiếp đến vụ việc: Giám gốc Phạm Úc Hội bị đình chỉ chức vụ, nhân viên phụ trách và trưởng phòng khám bị sa thải.

Trong buổi họp báo, chủ nhiệm sở y tế tỉnh Tây An – ông Lưu Thuận Trí đã cúi người xin lỗi: "Tại đây, tôi đại diện sở y tế gửi lời xin lỗi sâu sắc đến bệnh nhân vì sự thiếu sót trong công tác tiếp cận người dân do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và hệ thống dịch vụ chưa hoàn thiện".

Trước đó vào ngày 5/1, bệnh viện quốc tế Tây An cũng dính một "phốt" từ chối chữa trị và dẫn đến cái chết của bệnh nhân.

Theo đó, vào 2 giờ chiều ngày 2/1, một cô gái đưa bố đến bệnh viện quốc tế Tây An vì cơn đau tim đột ngột bởi chứng tắc nghẽn động mạch. Bệnh viện đã từ chối tiếp nhận vì rủi ro cao. Cô gái đã liên hệ các bệnh viện khác nhưng cũng đều bị từ chối.

Sau 8 tiếng giằng co trong cơn đau, người bố cũng được bệnh viện quốc tế tiếp nhận vào lúc 22 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết, nếu có thể sử dụng thuốc tiêu sợi huyết làm tan huyết trong vòng 2 giờ sau khi cơn đau phát tác thì có thể cứu được, hiện tại thời gian đã quá muộn nên không còn hy vọng chữa trị. Cuối cùng, bố của cô gái đã qua đời vào sáng sớm ngày 3/1.

Được biết, bệnh viện quốc tế Tây An và bệnh viện Cao Tân cùng thuộc một công ty mẹ. Hai sự việc làm chết người xảy ra liên tiếp trở thành mối lo ngại cho công chúng.

Ông Lưu chia sẻ sở y tế sẽ rút kinh nghiệm từ sự việc lần này để chấn chỉnh lại đội ngũ nhân viên và quy trình vận hành bệnh viện để phục vụ người dân một cách chu đáo hơn. Trong đó, toàn tỉnh Tây An sẽ đẩy mạnh khai thông các tuyến đường "xanh" và mở rộng phạm vi hỗ trợ để toàn lực đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian dịch bệnh.

Sau vụ việc tắc trách làm thai phụ bị sảy thai, bệnh viện Cao Tân cũng như bệnh viện quốc tế Tây An đã "bay hơi" 2,3 tỷ NDT (8,19 nghìn tỷ VND) giá trị cổ phiếu trên thị trường.

