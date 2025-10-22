Trực tiếp đám cưới Đỗ Hà tại Quảng Trị: Trao nhẫn giữa mưa, thiếu gia Viết Vương dặn dò vợ 1 chuyện!

Chiều 22/10, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương – con trai doanh nhân tập đoàn Sơn Hải chính thức diễn ra tại Quảng Trị, quê nhà chú rể. Đây là sự kiện nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, bởi không chỉ quy tụ dàn khách mời đình đám mà còn được đầu tư hoành tráng bậc nhất Vbiz năm nay.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật diễn biến ngày trọng đại của Hoa hậu Đỗ Hà tại đây

Viết Vương nói với vợ: "Chúng ta hãy cùng cố gắng vì tình yêu này"

Đỗ Hà nhắn nhủ với chồng: "Mọi con đường em đi, em sẽ nhớ về khoảnh khắc này, em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ nó một nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Từ hôm nay và mãi về sau, em và anh không còn là 2 lối đi riêng mà là một hành trình chung, hành trình mang tên hạnh phúc trọn đời".



Chú rể Viết Vương cũng đáp lại ngọt ngào: "Cảm ơn em, người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Em à, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì tình yêu này. Không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn là những khoảnh khắc trôi qua mỗi ngày, tất cả sẽ ngập tràn tình yêu. Hôm nay, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, cầm đôi tay và cùng em đi qua những chặng đời phía trước".

Hoa hậu Đỗ Hà và chồng say đắm tận hưởng niềm hạnh phúc

Chú rể trao nụ hôn ngọt ngào cho vợ, đánh dấu chặng đường mới cùng nhau

Đỗ Hà và Viết Vương trao nhẫn giữa mưa, chính thức nên duyên vợ chồng

Giữa khung cảnh rạp cưới lung linh bên sông Nhật Lệ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương đã có khoảnh khắc trao nhẫn cưới vô cùng đặc biệt. Dù thời tiết bất ngờ đổ mưa nhẹ, cả hai vẫn nắm tay nhau bước lên lễ đường, nở nụ cười rạng rỡ giữa tiếng reo hò của khách mời.

Trong mưa, Hoa hậu Đỗ Hà xúc động rưng rưng, còn Viết Vương hạnh phúc đeo nhẫn cho vợ. Hình ảnh cặp đôi nhìn nhau, cười xen lẫn nước mắt khiến khung cảnh trở nên lãng mạn hơn cả phim. Mưa không làm lễ cưới bị gián đoạn mà ngược lại, biến giây phút trao nhẫn thành một khoảnh khắc đáng nhớ, đơn giản, chân thật và tràn đầy cảm xúc. Từ giây phút ấy, Hoa hậu Việt Nam 2020 và thiếu gia tập đoàn Sơn Hải chính thức nên duyên vợ chồng, khép lại hành trình yêu nhiều năm và mở ra chương mới hạnh phúc trong cuộc đời cả hai.

Hoa hậu Đỗ Hà và Viết Vương hạnh phúc trao nhẫn cưới

Trọn vẹn khoảnh khắc chính thức kết duyên của cô dâu chú rể hot nhất hôm nay

Cặp đôi cùng thực hiện các nghi thức cắt bánh, rót rượu

Đỗ Hà bật khóc khi được bố dắt vào lễ đường

Khoảnh khắc xúc động nhất trong đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà chính là khi cô được bố ruột dắt tay vào lễ đường. Giữa không gian lung linh ánh đèn, Đỗ Hà bật khóc nức nở, đôi mắt rưng rưng khi nắm chặt tay bố bước từng bước về phía chú rể Viết Vương đang chờ. Khi đến nơi, ông nhẹ nhàng đặt tay Đỗ Hà vào tay chàng rể, rồi lùi lại trong tiếng vỗ tay của khách mời. Hình ảnh Hoa hậu xứ Thanh vừa khóc vừa cười trong ngày trọng đại khiến ai chứng kiến cũng phải nghẹn ngào.

Hoa hậu Đỗ Hà được bố đưa vào lễ đường trao lại cho chú rể Viết Vương

Bố Hoa hậu Đỗ Hà bịn rịn khi dắt con gái vào lễ đường

Chú rể luôn hướng ánh mắt về vợ

2 bà sui diện áo dài đôi, nắm tay nhau chào quan khách

Tại lễ cưới ở Quảng Trị, chú rể Viết Vương gây chú ý khi liên tục có những hành động quan tâm dành cho Hoa hậu Đỗ Hà. Suốt buổi lễ, anh luôn theo sát, chỉnh váy, đỡ tay vợ di chuyển giữa không gian tiệc. Khi Đỗ Hà rưng rưng nước mắt lúc bước vào lễ đường, Viết Vương nhanh chóng đưa tay lau nước mắt, trấn an vợ bằng nụ cười tươi rói.

Đỗ Hà và Viết Vương tay trong tay hạnh phúc

Đỗ Hà và Viết Vương tình tứ đón tiếp hơn 1000 khách mời

Đỗ Hà xuất hiện với diện mạo tươi tắn, gương mặt rạng rỡ dù trải qua hành trình dài. Nàng hậu diện váy cưới trắng tinh khôi, mái tóc buộc nhẹ phía sau, khéo léo khoe vẻ đẹp trong trẻo, thanh lịch đúng chuẩn "Hoa hậu quốc dân". Đi bên cạnh, chú rể Viết Vương gây ấn tượng bởi vẻ bảnh bao, phong thái điềm đạm của một doanh nhân trẻ. Cả hai liên tục nắm tay, trao nhau ánh nhìn thân mật, toát lên niềm hạnh phúc khó giấu trong ngày trọng đại.

Cận nhan sắc Hoa hậu Đỗ Hà và chú rể Viết Vương khi đón khách mời

Nhan sắc Đỗ Hà bùng nổ trong ngày trọng đại

Cô dâu chú rể đã đến rạp, không gian đẹp như cổ tích nhưng đáng lo...

Từ gần một tuần trước, mạng xã hội đã bật chế độ hóng khi hình ảnh rạp cưới siêu khủng bên sông Nhật Lệ, khu đô thị Nam Cầu Dài được lan truyền. Không gian lễ cưới được dựng theo mô hình mái vòm trong suốt, kết hợp hàng nghìn bông hoa tươi, hệ thống đèn treo sang trọng và sân khấu lấy cảm hứng từ không gian châu Âu cổ điển.

Khung cảnh đám cưới của Đỗ Hà và Viết Vương gần như hoàn thiện trước giờ đón khách

Toàn bộ không gian lễ cưới như cổ tích của Đỗ Hà và Viết Vương

Sau khi làm lễ gia tiên tại tư gia, Hoa hậu Đỗ Hà và chồng đã đến rạp cưới

Tuy nhiên, trước giờ G vài tiếng, tình hình thời tiết tại Quảng Trị khiến ê-kíp và khán giả theo dõi không khỏi lo lắng. Theo thông báo, hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều ngày 22/10, khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Từ tối qua, tại khu vực này bất ngờ xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh, làm một số phần mái vòm của rạp cưới bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, phía đơn vị thi công có phương án xử lý, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách mời tham dự. Hiện tại, mưa cũng đang có dấu hiệu giảm đi.

Trước giờ G, một số khu vực của tấm phủ ở mái vòm bị hỏng

Tuy nhiên, rạp cưới này được thi công rất chắc chắn, chỉn chu và đảm bảo an toàn cho khách mời

Nhân viên mặc áo mưa để toàn tất những công đoạn cuối cùng trước giờ đón khách

Dù gặp trục trặc vì thời tiết, nhưng có thể thấy toàn bộ khâu tổ chức của đám cưới Đỗ Hà - Viết Vương đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ hệ thống rạp cưới, sân khấu, khu vực đón khách cho đến việc bảo đảm an toàn đều đạt tiêu chuẩn cao.

Hiện, khách mời và người thân hai bên gia đình đã bắt đầu di chuyển đến địa điểm tổ chức, sẵn sàng cho buổi lễ chính thức vào tối nay. Tất cả đang chờ đợi giây phút Hoa hậu Đỗ Hà khoác lên mình váy cưới bước vào lễ đường.

Ảnh: Linh Lê Chí