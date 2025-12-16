Trụ implant giá rẻ - Liệu có đánh đổi sức khỏe lâu dài?

Làm thế nào để đảm bảo mình không trở thành nạn nhân của những rủi ro thầm lặng này?

Sự thật phía sau "Trọn bộ giá sốc": Điểm mù đáng sợ của thị trường

Các quảng cáo về "Implant giá sốc" hay "gói trọn bộ dưới 10 triệu" đang xuất hiện dày đặc, tạo cảm giác về một món hời lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng đây chính là "điểm mù" nguy hiểm mà nhiều người bỏ qua, đặc biệt khi không nắm rõ cấu tạo kỹ thuật của một ca cấy ghép Implant.

Cấy ghép Implant không phải là thẩm mỹ thông thường; đây là một can thiệp trực tiếp vào xương hàm - cấu trúc cực kỳ khó hồi phục. Chính vì vậy, mọi yếu tố từ linh kiện, kỹ thuật thực hiện cho đến quy trình vô trùng đều có tác động trực tiếp và lâu dài đến sức khỏe tổng thể của bạn.

Sự thật ít ai biết: Implant không chỉ có trụ

Trong các gói Implant giá rẻ, phòng khám luôn sẵn sàng cho khách hàng xem hộp trụ Implant chính hãng, có mã QR và giấy tờ đầy đủ. Điều này khiến nhiều người tin rằng toàn bộ "trọn bộ" đều an toàn.

Nhưng thực tế, một chiếc răng Implant hoàn chỉnh có 3 thành phần phải đồng bộ để đạt được hiệu quả lâu dài:

- Trụ Implant (Fixture): Phần cấy vào xương hàm.

- Abutment (Khớp nối): Bộ phận kết nối giữa trụ và mão sứ.

- Mão sứ: Phần răng nhìn thấy bên ngoài.

Trong đó, Abutment là "người hùng thầm lặng" ít được nhắc đến, nhưng lại quyết định độ khít sát và khả năng phân bổ lực nhai. Các hãng uy tín chế tạo Abutment với độ chính xác vi cơ khí (micromet) cao, giúp khớp nối kín khít và ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào xương hàm.

Cấy ghép implant là phương pháp phục hồi răng mất an toàn, hiệu quả nhất hiện nay

"Lỗ hổng vàng" để gian lận: Abutment rẻ tiền bị tráo như thế nào?

Chi phí cho Abutment chính hãng của các thương hiệu lớn khá cao. Trong khi đó, linh kiện gia công từ bên thứ ba (thường không rõ nguồn gốc) lại chỉ rẻ bằng 1/3 – 1/5. Đây chính là "lỗ hổng vàng" mà nhiều cơ sở sử dụng:

Cho khách hàng xem trụ chính hãng → Nhưng lắp Abutment rẻ tiền → Và bán gói "trọn bộ" với giá hấp dẫn.

Vì ít người quan tâm hoặc được tư vấn kỹ về Abutment, việc đánh tráo này trở nên phổ biến. Hậu quả không chỉ là ảnh hưởng thẩm mỹ, mà còn là nguy cơ viêm nhiễm, tiêu xương , mất Implant và phải phẫu thuật lại, tốn kém gấp nhiều lần.

Công nghệ phẫu thuật: Từ "mổ phanh" đến định vị 4.0

Nỗi sợ đau và sợ mổ rạch là rào cản lớn, đặc biệt đối với người lớn tuổi. Điều này đúng với công nghệ cũ, khi bác sĩ phải rạch nướu để nhìn thấy xương.

Tuy nhiên, tại các đơn vị chuẩn hóa như Nha Khoa Kim – hệ thống dẫn đầu đánh giá chất lượng Răng Hàm Mặt TP.HCM (3.51–4.07/5 điểm), 100% ca Implant được thực hiện bằng Máng Định Vị 3D. Máng được thiết kế riêng, dựa trên dữ liệu từ chụp X-quang Conebeam CT 3D , cho phép bác sĩ xác định chính xác vị trí, góc độ, và độ sâu của trụ trước trên máy tính.

Nha Khoa Kim khẳng định vị thế 10 lần liên tiếp dẫn đầu về chất lượng trong bảng đánh giá mới nhất (23/11/2025) của Sở Y tế TP.HCM

Khi thực hiện, bác sĩ chỉ cần đưa mũi khoan qua lỗ định vị , hạn chế xâm lấn tối đa. Trường hợp mô nướu thuận lợi, có thể không cần rạch nướu , giúp giảm đau, không chảy máu , và lành thương nhanh chóng.

Với các trường hợp phức tạp (như xương sát thần kinh, lệch trục) , Robot định vị X-Guide có thể được kích hoạt hoàn toàn miễn phí , giúp dẫn hướng phẫu thuật với độ chính xác cao. Nhờ công nghệ này, thời gian cấy 1 trụ Implant thực tế chỉ diễn ra nhanh chóng (khoảng 5 – 10 phút) , giúp quá trình cấy ghép trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn.

Đây chính là lý do phương pháp Implant tại Nha Khoa Kim được nhiều cô chú lớn tuổi tin tưởng lựa chọn.

Robot X-Guide và máng định vị 3D: 'Trợ thủ đắc lực' giúp bác sĩ Nha Khoa Kim cấy ghép implant đạt tỷ lệ thành công và chính xác tối đa trong từng ca Implant.

Vô trùng - Chi phí không thể "cắt bớt" để giảm giá

Ngoài linh kiện, một yếu tố bị "cắt bớt" để giảm giá là quy trình vô trùng. Việc rút ngắn quy trình (dùng lại dụng cụ, thiếu nhân sự tiệt khuẩn) có thể gây lây nhiễm chéo nguy hiểm như viêm gan B, C, thậm chí HIV.

Đó cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp Nha Khoa Kim có 14/14 phòng khám cao điểm nhất trong 10 lần đánh giá. Tại đây, họ vận hành trung tâm vô trùng theo mô hình 8 bước - 1 chiều nghiêm ngặt:

Bộ dụng cụ điều trị Implant được vô trùng theo quy trình 8 bước, dùng 3 dung dịch chuyên dụng, hấp tiệt trùng và kiểm định với 4 test.

100% dụng cụ tiểu phẫu & bộ kit Implant được kiểm định bằng test vi sinh, đảm bảo loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Phòng tiệt khuẩn đúng quy trình 8 bước - 1 chiều; 4 test kiểm định tại Nha Khoa Kim

Đại diện hệ thống cho biết, chi phí vận hành cho vô trùng rất lớn, nhưng đó là điều họ chấp nhận để bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, đặc biệt trong phẫu thuật xâm lấn sâu như Implant.

3 bảo chứng vàng về chất lượng

Không chỉ dẫn đầu bảng đánh giá chất lượng của Sở Y tế, Nha Khoa Kim còn nhận nhiều bảo chứng quan trọng: là đối tác toàn cầu của Đại học Harvard, nhận đầu tư từ Quỹ Temasek (Singapore) và còn đạt Giải thưởng "Thành tựu Y khoa Việt Nam 2024 - Y tế thông minh" do Sở Y Tế TP. HCM chứng nhận.

Hãy chọn những hệ thống được bảo chứng chất lượng rõ ràng Nha Khoa Kim để trồng răng Implant , nơi sự an toàn không bao giờ bị "cắt bớt". Đừng chấp nhận rủi ro tiêu xương và mất Implant chỉ vì một mức giá rẻ ban đầu.

Nha Khoa Kim - Chọn nha khoa, chọn chuẩn sở y tế. (Tham khảo bảng xếp hạng chất lượng phòng khám tại Cổng thông tin Sở Y tế TP.HCM)

Nghiên cứu sinh Harvard giới thiệu những đề xuất nâng cao trải nghiệm khách hàng

Công ty TNHH Nha Khoa Kim hiện có 31 chi nhánh trên toàn quốc. Trụ sở chính tại 150–152 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

