Sinh viên Đại học Bách khoa năm cuối bị basedow nhiều năm, bác sĩ hỏi vẫn không biết mình mắc bệnh gì

BS Nguyễn Văn Thái (Chuyên ngành Ung bướu và Phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, anh mới tiếp nhận 1 trường hợp là nữ sinh viên năm cuối của trường Đại học Bách khoa đã bị bệnh cường giáp (basedow) 7-8 năm, nhưng khi được hỏi đến vẫn không hiểu rõ về bệnh mình mắc.

Anh khẳng định, đây là lỗi của bác sĩ chứ không phải bệnh nhân, khi không giải thích đầy đủ, cặn kẽ về bệnh tình, dẫn đến bệnh nhân không biết về tình trạng thực sự, rất khó khỏi bệnh. Đây là tình trạng rất phổ biến hiện nay.

Vì sao anh lại lấy ví dụ này? Sinh viên đại học vốn là người có kiến thức, trình độ, chưa kể học ở trường như Đại học Bách khoa, phải rất giỏi mới có thể theo được. Vậy mà vẫn không biết được mình bị bệnh gì, đi chữa 7-8 năm rồi. Nếu không hiểu được về bệnh thì sao có thể điều trị khỏi bệnh? Chưa nói đến những người bị bệnh tương tự, trình độ kém hơn càng cần được giải thích dễ hiểu, rõ ràng và đầy đủ hơn nữa.

Bệnh basedow là gì?

Bệnh Basedow (còn gọi là Graves) là một bệnh lý tự miễn của tuyến giáp, khiến tuyến giáp hoạt động quá mức và tăng tiết hormone giáp, dẫn đến tình trạng cường giáp.

Nói đơn giản, cơ thể tự "tấn công nhầm" tuyến giáp, làm tuyến giáp to lên và sản xuất hormone nhiều hơn bình thường.

Dấu hiệu người mắc bệnh basedow

Người mắc bệnh cường giáp rất khó tập trung, đang làm việc này thì lại nghĩ ra việc khác, không nhớ được vừa rồi mình làm gì, luôn trong tình trạng nhớ nhớ quên quên, tính tình thay đổi nóng nảy, người ta đang nói chuyện thì nhảy vào hóng.

Ở mắt, bệnh nhân cường giáp sẽ bị tích mỡ đáy mắt, càng mỡ đáy mắt càng dày lên, làm cho mắt lồi ra, nhìn rất mất thẩm mỹ. "Nếu bệnh này này điều trị khỏi thì cũng không điều trị được tình trạng lồi mắt này", BS Thái nói.

Ngoài ra, bệnh nhân bị cường giáp còn xuất hiện các triệu chứng: Sút cân nhanh dù ăn nhiều, hay bị hồi hộp, tim đập nhanh, đánh trống ngực, run tay, dễ cáu gắt, lo âu, mất ngủ, ra nhiều mồ hôi, sợ nóng, mệt mỏi, yếu cơ, da thường xuyên nóng, ẩm, tóc mỏng, rụng tóc…

Ai dễ mắc bệnh Basedow?

Bệnh có thể gặp ở bất kỳ ai, nhưng phụ nữ mắc nhiều hơn nam giới gấp nhiều lần, thường rơi vào độ tuổi 20–50. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ gồm:

Căng thẳng kéo dài

Phụ nữ sau sinh

Tiền sử gia đình mắc bệnh tuyến giáp

Hút thuốc lá

Làm sao để phát hiện bệnh?

Basedow có thể được chẩn đoán thông qua:

Xét nghiệm hormone tuyến giáp (T3, T4, TSH)

Xét nghiệm kháng thể đặc hiệu của Basedow

Siêu âm tuyến giáp

Việc phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả và hạn chế biến chứng.

Điều trị Basedow như thế nào?

Tùy tình trạng từng người, bác sĩ có thể chỉ định:

Thuốc kháng giáp để kiểm soát hormone

I-ốt phóng xạ

Phẫu thuật tuyến giáp trong một số trường hợp đặc biệt

Người bệnh cần tuân thủ điều trị lâu dài, không tự ý ngưng thuốc dù triệu chứng đã thuyên giảm.

Khi nào cần đi khám?

Nếu bạn hoặc người thân có các dấu hiệu như sụt cân nhanh không rõ lý do, tim đập nhanh kéo dài, run tay, dễ cáu gắt... đừng vội đổ lỗi cho stress. Một lần xét nghiệm tuyến giáp có thể giúp phát hiện sớm bệnh Basedow, căn bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát nếu điều trị đúng cách.