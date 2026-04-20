Thời gian gần đây, Lương Thế Thành gây sốt màn ảnh nhỏ nhờ vai phản diện trong bộ phim "Bóng ma hạnh phúc", phát sóng trên kênh THVL1 (Đài truyền hình Vĩnh Long). Đóng vai ông chồng nhu nhược, ngoại tình, nam diễn viên bị khán giả ghét cay ghét đắng. Không ít người thậm chí còn nhắn tin mắng anh.

Trong phim bị ghét là vậy nhưng ngoài đời, Lương Thế Thành lại có lượng lớn người hâm mộ. Anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nữ diễn viên Thúy Diễm, với trái ngọt là cậu con trai Bảo Bảo. Cách nam diễn viên dạy con cũng nhiều lần được ngợi khen.

Vai diễn mới của Lương Thế Thành bị ghet

"Ông bố cuồng con nhất Vbiz" có cách dạy con hiện đại

Trong một lần tham gia show thực tế cách đây vài năm, Lương Thế Thành đã tự tay nấu cơm, làm bạn với con và ru con ngủ khi vợ vắng nhà vô cùng điêu luyện, chẳng thua kém bà mẹ đảm nào. Khi hai cha con ở nhà, Lương Thế Thành cũng nghĩ ra đủ trò chơi để Bảo Bảo hợp tác với ba.

Được mệnh danh là "ông bố cuồng con nhất Vbiz", nhưng không vì thế mà nam diễn viên chiều chuộng con vô lối. Ngược lại, anh chọn cách dạy con nghiêm khắc nhưng mềm dẻo.

Lương Thế Thành tâm sự anh chỉ nghiêm khắc khi bé không chịu nghe lời. Nam diễn viên giãi bày: "Tôi thường tạo không khí gần gũi, vui vẻ khi ở cạnh con. Bé muốn chơi gì, tôi cũng chấp nhận hết, kể cả bay lên người tôi nhún nhảy. Tôi muốn có sự gắn kết giữa bố con, để bé không cảm thấy xa cách. Nhưng khi bé không nghe lời, tôi sẽ nghiêm khắc".

Hai vợ chồng Lương Thế Thành được khen ngợi về cách dạy con

Đồng quan điểm với chồng, nữ diễn viên Thúy Diễm cũng từng chia sẻ về cách xử lý những lúc con "khủng hoảng": "Tôi không dạy con theo kiểu quát con. Tôi cho con khóc một chút rồi khi nào con dịu xuống thì bắt đầu nói lí lẽ phải trái. Tôi đang áp dụng phương án khi nào con hư, sẽ không đánh con mà yêu cầu con khoanh tay, dựa vào tường, hối lỗi. Tôi thấy cách này đang hiệu quả với bé nhà tôi".

Hai vợ chồng nam diễn viên cũng chú trọng dạy con tôn trọng người lớn tuổi. Con phải biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ và xin lỗi khi sai. Anh cho rằng, con còn nhỏ thì cách cư xử của con cần được uốn nắn, sau đó mới dạy con về kiến thức. Bên cạnh đó, ngay từ khi con mới 1 tuổi, vợ chồng Lương Thế Thành cũng đưa con đi du lịch nhiều nơi với quan điểm “cho con có cơ hội chạm chân vào vùng đất mới”.

Dù cả bố và mẹ đều là diễn viên nhưng anh cho biết, hai vợ chồng không định hướng con cái theo nghệ thuật hay bất cứ ngành nghề nào cả. Ngược lại, sẽ tạo điều kiện cho con phát huy những khả năng nếu có thể và nghề nghiệp khi lớn lên là do Bảo Bảo chọn thì mới có thể sống hết với niềm đam mê của mình.

Được biết, việc học của Bảo Bảo ở trên trường cũng rất nổi bật. Năm 2024, Lương Thế Thành từng chia sẻ trên trang cá nhân thành tích học tập của con. Cậu bé Bảo Bảo đã sớm bộc lộ năng khiếu về ngoại ngữ với điểm số gần như tuyệt đối. Không chỉ vậy, quý tử nhà Lương Thế Thành - Thúy Diễm còn được nhận xét có thái độ học tập tốt, chăm chỉ trong các hoạt động ở lớp.

