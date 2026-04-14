Mới đây, cậu bé Ba Da, con trai của nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Choo Ja-hyun và nam diễn viên Trung Quốc Vu Hiểu Quang đã khiến mạng xã hội dậy sóng khi xuất hiện trên đường phố Paris với vai trò "thông dịch viên" cho bố mẹ. Cậu nhóc 7 tuổi khiến người bản xứ ngỡ ngàng vì khả năng hỏi đường bằng tiếng Anh chuẩn chỉnh, nhưng vừa quay sang bố đã lập tức "nhảy số" sang tiếng Trung để gọi món, rồi lại dịu dàng dùng tiếng Hàn để dỗ dành mẹ. Sự mượt mà này thậm chí còn khiến các phần mềm dịch thuật cũng phải "chào thua".

Điều đáng nói là Ba Da không hề theo đuổi những lò luyện gà nòi đắt đỏ. Bí quyết của vợ chồng Choo Ja-hyun nằm ở chiến thuật "tam mã": Bố nói tiếng Trung, mẹ nói tiếng Hàn và trường học dùng tiếng Anh. Ba dòng chảy ngôn ngữ này song hành tự nhiên, không ai ép con học ngữ pháp, tất cả đều dựa trên nguyên tắc duy nhất: "Vì con cần phải dùng đến".

Choo Ja-hyun

Não bộ trẻ nhỏ như "xi măng ướt": Càng dùng càng thông minh

Nhiều bậc cha mẹ lo lắng việc cho con tiếp xúc nhiều ngoại ngữ cùng lúc sẽ làm con loạn ngôn. Thực tế, thời điểm dịch bệnh vừa qua, khi phải ở Hàn Quốc quá lâu, tiếng Trung của Ba Da cũng từng bị sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên, ngay khi trở lại Bắc Kinh và được đắm mình trong môi trường giao tiếp thực tế, chỉ sau ba tháng, cậu bé đã nói tiếng bản địa trôi chảy hơn cả người lớn.

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, giai đoạn từ 6 đến 12 tuổi, não bộ của trẻ giống như một khối "xi măng ướt", cực kỳ nhạy bén với mọi dấu ấn ngôn ngữ. Việc sử dụng song song nhiều ngoại ngữ không hề làm trẻ mệt mỏi mà ngược lại, nó giống như việc nâng cấp "băng thông" cho não bộ. Những đứa trẻ đa ngôn ngữ thường có khả năng kết nối thông tin rất nhanh, giúp con học thơ hay giải toán cũng trở nên nhạy bén hơn hẳn. Nói một cách đơn giản: Ngôn ngữ không phải là thứ để học thuộc lòng, mà là thứ để sống cùng.

Con trai của Choo Ja-Hyun

Công thức “nhà làm” cho các gia đình bình thường

Nếu bạn đang thầm ao ước con mình cũng được như Ba Da, tin vui là bạn hoàn toàn có thể bắt đầu ngay tại căn nhà của mình với phiên bản "chi phí thấp" nhưng hiệu quả cao:

Mỗi người giữ một “lãnh địa” ngôn ngữ: Cha mẹ nên quy ước mỗi người chỉ dùng một thứ tiếng duy nhất với con. Đừng vội vàng dịch hộ, hãy cứ để con tự xoay xở. Nếu con muốn uống sữa, con buộc phải tự mình kích hoạt chế độ ngoại ngữ tương ứng để "đàm phán" với bố hoặc mẹ.

Chia lịch xem hoạt hình theo các thứ tiếng: Hãy thử chia thời gian xem thành các khung giờ tiếng Anh hoặc tiếng mẹ đẻ gốc của bộ phim đó. Chỉ cần đôi tai của con được làm quen với âm điệu, con đã đi được nửa chặng đường rồi.

Ngày thứ Sáu ngoại ngữ: Hãy thử một ngày trong tuần cả nhà cùng "đi đổi gió". Ví dụ, khi đi ăn đồ ăn nhanh, hãy khích lệ con tự dùng tiếng Anh để gọi món. Sự thôi thúc được ăn, được chơi của trẻ nhỏ đôi khi còn hiệu quả hơn cả trăm bài giảng trên lớp.

Cha mẹ hãy đóng vai "đồng đội vụng về": Đây là chiêu thức thú vị nhất. Thay vì làm thầy giáo nghiêm khắc, bố mẹ hãy cứ thỉnh thoảng "giả vờ" nói sai hoặc quên từ để con sửa lại. Cảm giác được làm "thầy" của bố mẹ sẽ khiến sự tự tin của trẻ tăng vọt, biến ngoại ngữ từ một áp lực thành một trò chơi đầy kiêu hãnh.

Bên cạnh đó, đừng nhìn vào giọng điệu, hãy nhìn vào bản sắc. Chúng ta không cần quá cầu toàn về việc con phải phát âm chuẩn như người bản xứ ngay lập tức. Hãy cứ để ngoại ngữ trước hết là một công cụ giao tiếp, sau đó trở thành một món đồ chơi yêu thích, và cuối cùng nó sẽ tự khắc biến thành một thế mạnh của con.