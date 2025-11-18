Trong nhà trồng 3 loại cây này tài lộc kéo vào như nước, người giàu cực thích, mang lại may mắn cho gia chủ

Cây địa lan

Cây địa lan thuộc họ Phong lan, là cây thân thảo lâu năm, cao khoảng 0.3 – 1.5m. Bông địa lan có kích thước cũng lớn hơn hẳn phong lan, số lượng bông hoa cũng nhiều và dày đặc. Mỗi cuống hoa gồm 8 – 16 hoa, hoa địa lan gồm các màu như vàng, tím, xanh, hồng, trắng… Do thời điểm nở hoa trùng vào mùa xuân nên địa lan rất được ưa chuộng để trưng trong nhà các dịp Tết.

Trong phong thủy, địa lan được coi là biểu tượng của phú quý, thịnh vượng và may mắn. Cây mang năng lượng tích cực, giúp thu hút vượng khí, mang lại may mắn, tài lộc và sức khỏe cho gia chủ. Đặt địa lan ở hướng Nam, Tây Nam hoặc Đông Bắc trong nhà hoặc văn phòng giúp kích hoạt tài lộc, nâng cao sức mạnh tinh thần và cải thiện vận trình sự nghiệp.

Để trồng địa lan ra hoa đẹp, gia chủ cần lưu ý dùng chậu nhựa xốp hoặc chậu gạch có lỗ thoát nước tốt vì loại cây này cần độ thoáng khí, thay chậu 1-2 năm một lần. Đất và chậu kém thoáng khí và thoát nước có thể dẫn đến thối rễ. Cần chủ động tưới nước cho cây đủ ẩm nhưng không tưới quá nhiều, không để chậu ngoài trời mưa. Với địa lan trồng trong nhà, có thể tưới ít hơn. Đây là loại cây ưa sáng mạnh, cần ánh nắng tuy nhiên cần đặt địa lan vào nơi mát mẻ vào mùa hè.

Cây ngũ gia bì

Cây ngũ gia bì thuộc nhóm cây bụi, thân cây trưởng thành có thể cao từ 1-7m, cành nhánh rậm rạp và có gai mềm. Lá kép hình chân chim, mọc so le, hình bầu dục hoặc thuôn. Hoa mọc thành chùm ở đầu cành, màu trắng lục.

Loại cây này thường được dùng làm cây cảnh trong nhà, văn phòng nhờ vẻ bề ngoài thẩm mỹ và khả năng lọc không khí, đuổi muỗi hiệu quả. Gia chủ sẽ nhận thấy có sự thay đổi rõ rệt trong không khí sau một thời gian trồng loại cây này. Cây ngũ gia bì còn có giá trị trong y học khi được dùng để điều chế một số loại thuốc Đông y.

Trong phong thủy, cây ngũ gia bì có ý nghĩa đối với việc thu hút tài lộc và vượng khí cho gia chủ, mang lại bình an trong cuộc sống. Hình dáng lá xòe như bàn tay của cây tượng trưng cho sự phát triển và thịnh vượng, đồng thời mang đến năng lượng tích cực cho gia chủ, tạo cảm giác an yên và hứng khởi mỗi ngày.

Khi trồng ngũ gia bì, mọi người cần lưu ý cung cấp đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, có khả năng thoát nước tốt. Bên cạnh đó, cần đặt cây ở nơi tránh nắng gắt và tưới nước vừa đủ, 1 lần/ngày vào mùa hè, tưới nước theo tuần vào các mùa còn lại để không bị úng rễ hoặc khô héo. Gia chủ nên thường xuyên cắt tỉa để cây phát triển cân đối và kiểm soát sâu bệnh hại.

Cây vạn niên thanh

Cây vạn niên thanh là một loài cây thân thảo lâu năm, lá thường có màu xanh, hình tim hoặc thuôn dài, có loại có đốm trắng hoặc viền vàng. Cây thường được trồng làm cảnh vì dễ chăm sóc, có lá xanh quanh năm sử dụng để trang trí nội thất.

Theo phong thuỷ, tên gọi “vạn niên thanh” nghĩa là mãi xanh, trường thọ, tượng trưng cho sự bền vững, may mắn và thịnh vượng. Cây được cho là mang lại tài lộc, hạnh phúc cho gia chủ, cân bằng năng lượng cho ngôi nhà, trở thành món quà ý nghĩa để tặng trong các dịp như tân gia, khai trương hay mừng thọ.

Khi trồng cây vạn niên thanh, gia chủ cần lưu ý đặt cây ở nơi có ánh sáng gián tiếp hoặc bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp. Trong quá trình trồng, cần giữ cho đất luôn ẩm nhưng thoát nước tốt, tránh tưới quá nhiều làm úng rễ. Cây phát triển tốt ở môi trường có độ ẩm cao, nhiệt độ không quá thấp. Người trồng có thể phun sương nhẹ lên lá và lau sạch bề mặt lá định kỳ để loại bỏ bụi bẩn, giúp cây quang hợp tốt hơn.

Thông tin mang tính tham khảo