Ông bà xưa dặn: 3 việc nhỏ trong nhà làm đúng là “mở lộc đón tài”, làm sai vận may hụt dần

Dưới đây là 3 việc ít ai để ý nhưng theo quan niệm dân gian, chỉ cần chỉnh lại là vận nhà sáng – khí nhà thông – tài lộc dễ tụ.

1. Không để góc làm việc/ bàn học quay lưng ra cửa - dễ “hụt lộc, hụt cơ hội”

Người xưa gọi đây là thế “hổ ẩn – người lộ”: phía sau trống trải, phía trước lại bị động. Theo quan niệm dân gian, tư thế này khiến:

- Làm việc dễ bị sao nhãng

- Không giữ được sự tập trung

“Cơ hội đến rồi cũng trôi” vì tâm trí luôn thấp thỏm

Vì sao ảnh hưởng tài lộc?

Khi bạn ngồi quay lưng ra cửa, não liên tục đề phòng vì không kiểm soát được ai đang bước vào → năng lượng dễ cạn → công việc trì trệ → tài vận giảm theo.

Cách chỉnh đúng: Chỉ cần xoay bàn để mắt nhìn được cửa, hoặc đặt một chậu cây nhỏ phía sau lưng để tạo “điểm tựa”. Nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả.

2. Không để đồ đạc chặn lối đi chính - “gãy dòng khí”, tài lộc khó vào

Đây là lỗi hầu như 90% gia đình mắc: Một thùng carton chưa kịp bỏ, ghế dựa sát hành lang, giỏ đồ để ngay cửa…

Ông bà bảo: Lối đi gọn thì lộc mới thông. Lối đi là đường dẫn khí.

Khi bị chặn:

- Khí tốt vào nhà bị ngắt nhịp

- Không gian nặng nề, người trong nhà dễ cáu bẳn

- Tiền bạc vào ít nhưng ra nhanh

Cách chỉnh đúng:

- Luôn giữ lối đi thông – thoáng – sáng

- Tránh đặt tủ giày hoặc móc treo đồ ngay sát cửa (lùi vào 40–60cm)

- Ưu tiên ánh sáng tự nhiên hoặc đèn vàng ấm

- Chỉ cần một buổi dọn lại là bạn thấy khác ngay.

3. Tuyệt đối không để nước đọng trong nhà - dấu hiệu “tài trì – vận đứng”

Ngày xưa, ông bà rất kiêng:

- Xô nước để qua đêm

- Chậu cây đọng nước

- Rò rỉ vòi, thoát sàn chậm

Vì nước tượng trưng cho tài, mà nước đọng tức là tiền đứng lại, sinh khí không chảy, lâu dần gây:

- Công việc đình trệ

- Tiền vào không đều

- Mối quan hệ trong nhà dễ căng thẳng vô cớ

Cách chỉnh đúng:

- Luôn đổ nước thừa mỗi tối

- Lau khô khu vực bồn rửa

- Kiểm tra vòi rò rỉ

- Dùng chậu cây có lớp lót thoát nước

Những thứ này nhìn tưởng nhỏ nhưng lại là “lỗi phong thủy đời sống” rất phổ biến.

Lời dặn của ông bà - vẫn hợp nhà hiện đại

Phong thủy ngày nay không phải chuyện mê tín. Nó là nguyên tắc sắp xếp để sống thoải mái hơn, tập trung hơn, bớt lãng phí và giữ được năng lượng tích cực.

Ba việc nhỏ này nhìn tưởng vô thưởng vô phạt, nhưng khi làm đúng:

- Nhà sáng hơn

- Tâm bớt nặng

- Công việc trôi chảy

- Tiền bạc dễ tụ

Nhà thuận thì người thuận, người thuận mới đón được tài. Chỉ cần chỉnh lại 3 chi tiết nhỏ — bạn đã vô hình chung mở đường cho tài lộc gõ cửa mỗi ngày.

Thông tin mang tính chất tham khảo