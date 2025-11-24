Trời sinh trap boy này để cả thế giới phải tương tư, đẹp đến mức đúng sai không quan trọng

Ngay khi Taxi Driver 3 vừa trở lại, bộ phim lập tức chứng minh sức nóng của một thương hiệu không có đối thủ trong dòng phim hành động, tội phạm Hàn Quốc. Tập mở màn ghi nhận mức rating gần 10%, có thời điểm vượt hơn 11% trong khung phát sóng, một thành tích vượt xa mặt bằng chung và đủ để khẳng định vị thế “ông hoàng phim cuối tuần”.

Nhịp phim nhanh, vụ án lớn trải rộng nhiều quốc gia, dàn cast quen mà mới… tất cả khiến khán giả vào nhịp ngay từ phút đầu tiên.

Nhưng điều khiến mạng xã hội nổ tung không chỉ nằm ở chất lượng hành động. Tâm điểm gây bão toàn cõi Facebook, TikTok, Twitter lại đến từ một… “hiện tượng cảm xúc”: Kim Do Gi, trap boy của cả vũ trụ Taxi Driver, người đàn ông vừa đẹp vừa nguy hiểm đến mức ai chạm vào cũng dính bẫy, bất kể giới tính, vị trí hay phe thiện – ác.

Nhìn vào lịch sử trap của nam chính Lee Je Hoon trong Taxi Driver, khán giả phải công nhận một chân lý: Vũ trụ có thể rộng lớn, nhưng không nơi nào thoát khỏi sức hút của trap boy Kim Do Gi. Từ chị em phụ nữ đến trùm giang hồ, từ phần 1 tới phần 3, ai cũng… dính bẫy. Và điều kỳ lạ là dính rồi vẫn vui, vẫn tự nguyện, vẫn cảm thấy “đáng”.

Từ phần 1, Kim Do Gi đã tạo ra một “mối tình quốc dân” với Lim phu nhân, người đàn bà quyền lực có trái tim mềm như bánh flan. Phu nhân trao trọn con tim, còn Do Gi trao lại… một cú lừa. Khán giả lúc đó thương thì ít mà cười thì nhiều, vì phu nhân ngây thơ đến mức những câu thoại ngôn tình đầy mùi “cảm lạnh” đều trở thành meme quốc dân.

Sang phần 2, tưởng đâu mối nhân duyên nghiệp chướng ấy đã chấm dứt, ai dè cả hai lại… gặp nhau ngay tại Việt Nam. Phu nhân vừa thấy người xưa đã sáng mắt, còn Do Gi thì vẫn tiếp tục công việc “phu nhân học”: Tận dụng tình cảm của chị để phá ổ buôn người. Kết cục vẫn đau lòng cho nhà gái, nhưng dân mạng chỉ có thể ôm bụng cười.

Đến phần 3 của phim, dù chỉ mới hé lộ ít thông tin nhưng người ta lại tìm thấy "nạn nhân" tiếp theo của trap boy Kim Do Gi - "ông trùm si tình" Matsuda. Matsuda Keita là “ông trùm” phía sau đường dây liên quan đến việc dụ dỗ học sinh, cho vay nặng lãi rồi đẩy đi nước ngoài làm việc bất hợp pháp, đặc biệt là Nhật Bản.

Sự xuất hiện của Do Gi tại Nhật không phải tình cờ, mà là cú va chạm trực diện vào địa bàn của Matsuda, nơi hắn điều hành mạng lưới buôn người, rửa tiền và tín dụng đen. Từ khoảnh khắc Matsuda nghe thuộc hạ báo cáo về “người đàn ông Hàn Quốc phá nát sào huyệt”, cuộc chiến đã được ấn định.

Những tương tác của Do Gi và Matsuda khiến mọi người phì cười

Các đoạn trích lan truyền với tốc độ chóng mặt: Matsuda nằm nghiêng nhìn Do Gi như đang… chụp poster phim tình cảm, rồi những câu thoại nghe rất hợp vibe: “Làm người nhà với tao đi; Tao đã định cho mày tất cả những gì mày muốn; Tao đã định cho mày cả thế giới.”

Chỉ cần vài câu như thế, netizen lập tức tuyên bố: “Gái anh trap rồi, trai anh trap luôn. Đẹp kiểu này thì đúng sai còn quan trọng gì nữa".

Dưới các bài đăng, netizen hài hước bình luận:

- Tôi trao anh trái tim, anh trao tôi cú lừa.

- Một mảnh kí ức, anh chia làm hai phần.

- Phim hành động mà thoại như ngôn tình.

- Anh trap từ gái đến trai, không chừa một ai.

- Tự nhiên thấy tội ông trùm, lụy quá trời lụy.

Nhiều người thậm chí còn đùa rằng nếu Taxi Driver có phần 4, chắc chắn sẽ có một hội nạn nhân đứng lên đòi quyền lợi… trái tim.

Không phải kiểu nam chính si tình trong phim lãng mạn, Do Gi thuộc nhóm nam chính nguy hiểm, lạnh lùng, luôn giấu mình sau lớp vỏ nhiệm vụ. Nhưng chính sự đối lập ấy mới tạo ra thứ “ma lực” khiến ai tiếp xúc cũng dễ rung động. Taxi Driver 3 có thể khiến người ta nhớ đến những màn hành động chất lượng, những vụ án giật mình, hay sự trở lại của dàn cast cực mạnh nhưng sau tất cả, nhân vật khiến mạng xã hội bùng nổ nhất vẫn là Kim Do Gi, trap boy khiến cho cả đời thiện và tội ác đều ngã quỵ.