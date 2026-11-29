Bệnh nhân được chăm sóc, phục hồi chức năng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương. Ảnh: BVCC

Đang khỏe mạnh, bất ngờ méo miệng sau một đêm

Mới đây, chị T.N.A. (30 tuổi ở Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec thăm khám trong tình trạng méo miệng, khuôn mặt lệch sang một bên. Trước khi nhập viện một ngày, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nhói giật vùng vành tai phải và mắt phải. Đến sáng hôm sau, khi thức dậy, chị bất ngờ phát hiện miệng bị méo, khuôn mặt lệch sang một bên.

Sau khi đánh giá các triệu chứng lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, bác sĩ xác định, bệnh nhân A. bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên bên phải do lạnh (liệt Bell). Bệnh nhân được chỉ định điều trị ngoại trú bằng thuốc, kết hợp với chuyên khoa y học cổ truyền. Sau khoảng 10 ngày điều trị, tình trạng méo miệng, lệch mặt của bệnh nhân cải thiện đáng kể.

Trước đó, sau vài ngày thời tiết trở lạnh, ông N.V.N. (58 tuổi, ở Hà Nội) xuất hiện triệu chứng đau họng, sưng đau vùng tai trái và được chẩn đoán viêm tai giữa tại một cơ sở y tế gần nhà. Tuy nhiên, sau 3 ngày điều trị không cải thiện, ông bắt đầu có biểu hiện méo miệng, nói khó, mắt không thể nhắm kín. Lo ngại người thân bị đột quỵ, gia đình nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định, bệnh nhân N. bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên bên trái do biến chứng viêm tai giữa cấp tính, kèm liệt dây thanh âm. Sau điều trị bằng thuốc kháng viêm, giảm phù nề kết hợp vật lý trị liệu phục hồi chức năng cơ mặt, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt sau 10 ngày.

Hai trường hợp với những biểu hiện và nguyên nhân khác nhau cho thấy liệt dây thần kinh số VII ngoại biên không chỉ gặp ở người cao tuổi, hay người có bệnh nền, mà ngay cả người trẻ, trước đó vẫn sinh hoạt bình thường, cũng có thể bất ngờ mắc bệnh. Đặc biệt, triệu chứng thường xuất hiện khá nhanh, khiến người bệnh và gia đình không khỏi hoang mang, thậm chí nhầm lẫn với đột quỵ.

Theo Thạc sĩ-bác sĩ Bùi Thị Thanh, chuyên khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Medlatec, dây thần kinh số VII, hay còn gọi là dây thần kinh mặt, là dây thần kinh hỗn hợp đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng, trong đó, có chức năng vận động chi phối phần lớn các cơ biểu cảm trên khuôn mặt.

Liệt dây thần kinh số VII ngoại biên là bệnh lý tương đối phổ biến trong thực hành lâm sàng, chiếm khoảng 2,95% số ca bệnh lý thần kinh, với tỷ lệ mắc ước tính 23/10.000 người/năm. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, thường gia tăng vào mùa đông - xuân. Nguyên nhân gây bệnh khá đa dạng, bao gồm: Nhiễm lạnh, nhiễm trùng, chấn thương, khối u hoặc các rối loạn liên quan đến xương đá. Trong đó, nguyên nhân do lạnh (liệt Bell) là thể thường gặp, chiếm khoảng 65% trường hợp.

Bác sĩ Lê Nguyên Long, Phụ trách Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương) cho biết thêm, khi vùng đầu, mặt, cổ tiếp xúc lạnh đột ngột, mạch máu co thắt gây thiếu máu cục bộ, kích hoạt phản ứng viêm, dẫn đến phù nề và chèn ép dây thần kinh, làm rối loạn dẫn truyền xung động đến cơ mặt.

Thời tiết lạnh cũng tạo điều kiện cho các loại vi rút, đặc biệt là herpes simplex type 1 (HSV-1) tái hoạt. Vi rút này tồn tại tiềm ẩn trong hạch thần kinh mặt ở nhiều người khỏe mạnh. Khi tái hoạt, phản ứng viêm miễn dịch tăng mạnh, khiến phù nề dây thần kinh nặng hơn và gây liệt mặt khởi phát đột ngột.

Điều trị trong 72 giờ đầu, hạn chế di chứng

Dù phần lớn người bệnh có khả năng phục hồi, song, liệt dây thần kinh số VII ngoại biên vẫn có thể để lại những di chứng kéo dài nếu không được điều trị đúng cách. Theo Thạc sĩ - bác sĩ Bùi Thị Thanh, khoảng 70-85% bệnh nhân liệt Bell hồi phục hoàn toàn trong vòng 3-6 tháng. Tuy nhiên, khoảng 15-30% trường hợp có thể còn di chứng như co cứng cơ mặt, co giật nửa mặt, lệch miệng hoặc khô mắt kéo dài.

Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như méo miệng, mắt nhắm không kín, mất nếp nhăn trán hoặc lệch mặt đột ngột, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Lê Nguyên Long cũng lưu ý, liệt mặt do nhiễm lạnh thường không kèm yếu tay chân, tê nửa người hay rối loạn ngôn ngữ trung ương như đột quỵ. Tuy nhiên, do biểu hiện méo miệng khá giống đột quỵ nên người bệnh dễ nhầm lẫn, dẫn tới xử trí sai cách. “Thời điểm vàng” trong điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên là 72 giờ đầu, nhằm giảm phù nề, bảo vệ bao myelin và tăng khả năng hồi phục hoàn toàn chức năng vận động cơ mặt.

Để phòng bệnh khi trời lạnh, các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần giữ ấm vùng đầu, mặt, cổ khi ra ngoài trời lạnh; tránh để quạt hoặc điều hòa thổi trực tiếp vào mặt, đặc biệt khi ngủ. Ngoài ra, không tắm khuya, không xối nước lạnh hoặc nước nóng đột ngột lên đầu, mặt. Người cao tuổi cần chú ý giữ ấm cơ thể khi thức dậy đi vệ sinh vào ban đêm hoặc rạng sáng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, lệch mặt, mắt không nhắm kín, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám, loại trừ đột quỵ và điều trị kịp thời.

Những ngày nhiệt độ xuống thấp, việc chủ động giữ ấm cơ thể và chú ý các dấu hiệu bất thường là điều cần thiết. Đặc biệt, không nên xem nhẹ tình trạng méo miệng, lệch mặt sau khi ngủ dậy, dù người bệnh vẫn ăn uống, đi lại bình thường. Thăm khám sớm, xác định đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời không chỉ giúp tăng khả năng phục hồi, mà còn hạn chế những di chứng ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và cuộc sống.