Bé H.G.H., 2 tuổi, đang ngồi chơi thì người mẹ bất ngờ phát hiện miệng con lệch hẳn sang một bên. Gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Sau khi xác định bé bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, bác sĩ chuyển bé đến Bệnh viện Châm cứu Trung ương điều trị.

Theo người nhà, những ngày trước đó thời tiết chuyển rét, khi đón con từ trường về, gia đình chưa chú ý giữ ấm đầy đủ cho bé. Gia đình không nghĩ trẻ nhỏ ở độ tuổi này cũng có thể mắc bệnh.

Tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, số bệnh nhân đến khám, điều trị liệt dây thần kinh số VII có xu hướng tăng, trong đó có nhiều trẻ em. Theo bác sĩ, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên (liệt Bell) là tình trạng tổn thương dây thần kinh điều khiển cơ mặt, khiến một bên mặt mất khả năng vận động bình thường. Bệnh thường khởi phát đột ngột với các biểu hiện như miệng méo, nhân trung lệch, mắt nhắm không kín. Trẻ có thể gặp khó khăn khi ăn uống, nước trào ra ngoài miệng, thức ăn đọng ở một bên má; một số trường hợp còn đau tai, đau quanh hàm hoặc thay đổi vị giác.

BS Hoàng Duy Luân, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trước khi xuất hiện tình trạng lệch mặt, người bệnh có thể mệt mỏi, đau vùng vai gáy, đau đầu hoặc tê bì nửa mặt. Thời gian qua, khoa tiếp nhận một số trẻ bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, trong đó có học sinh lớp 2 và lớp 9.

Các bác sĩ lưu ý, phụ huynh không nên nhầm tình trạng méo miệng, lệch mặt ở trẻ với hiện tượng “trúng gió” thông thường, tự ý cạo gió, xoa bóp hoặc áp dụng các mẹo dân gian. Trẻ cần được thăm khám sớm để xác định nguyên nhân, loại trừ bệnh lý thần kinh nguy hiểm và có hướng điều trị phù hợp.

Đặc biệt, nếu méo miệng đi kèm yếu liệt tay chân, nói khó, đau đầu dữ dội, co giật, mất thăng bằng, lơ mơ hoặc nôn nhiều, cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay. Đây có thể là dấu hiệu tổn thương thần kinh trung ương nghiêm trọng.

Để hạn chế nguy cơ nhiễm lạnh, phụ huynh cần giữ ấm vùng đầu, mặt, cổ và tai cho trẻ khi trời rét; lau khô tóc, tai sau khi tắm gội hoặc bơi, thay quần áo ẩm ướt và tránh để luồng gió điều hòa thổi trực tiếp vào vùng mặt, đầu, cổ.