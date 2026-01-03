Trời lạnh, bác sĩ chỉ ra nguy cơ với người lớn tuổi

Những ngày này, tiết trời trở lạnh, ông T.B.T, (67 tuổi, ngụ Đồng Tháp), có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường, bắt đầu ho nhẹ, sổ mũi và cảm giác mệt mỏi. Nghĩ rằng chỉ là cảm cúm thông thường, ông tự nghỉ ngơi tại nhà. Tuy nhiên, sau vài ngày, cơn ho không thuyên giảm mà trở nên dai dẳng hơn, kèm theo khạc đàm đục, khó thở khi gắng sức và cảm giác tức ngực.

Trời lạnh, người lớn tuổi dễ mắc các bệnh về đường hô hấp

Khi nhập viện, ông T. được chẩn đoán nhiễm virus RSV với biến chứng viêm phổi, phải theo dõi sát do nguy cơ suy hô hấp.

Theo các bác sĩ, đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Ở người cao tuổi, đặc biệt là những người đang điều trị các bệnh lý mạn tính, virus RSV khi nhiễm thường khởi phát âm thầm với các triệu chứng giống cảm cúm thông thường, khiến người bệnh dễ chủ quan và phát hiện muộn.

TS-BS Nguyễn Huy Luân, Trưởng Đơn nguyên Tiêm chủng - Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, cho biết RSV là virus đường hô hấp có mức độ lây lan cao, không thua kém virus cúm. RSV lây truyền qua giọt bắn, tiếp xúc gần và có thể tồn tại trên các bề mặt môi trường trong thời gian dài, đặc biệt trong không gian sinh hoạt chung của gia đình. Tại các quốc gia nhiệt đới như Việt Nam, RSV có thể xuất hiện quanh năm, nhưng thường gia tăng vào thời điểm giao mùa, khi thời tiết thay đổi thất thường.

Về cơ chế gây bệnh, RSV xâm nhập niêm mạc đường hô hấp, gây viêm, phù nề và tăng tiết dịch, nhất là ở các đường thở nhỏ. Quá trình này làm giảm khả năng làm sạch của đường thở, dẫn đến tắc nghẽn và thiếu oxy. Ở người trẻ khỏe, các biểu hiện thường chỉ dừng lại ở mức độ giống cảm cúm thông thường và có thể tự khỏi.

Tuy nhiên, ở người cao tuổi, khi hệ miễn dịch đã suy giảm theo tuổi và thường đi kèm nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hay hen suyễn, RSV dễ tiến triển xuống đường hô hấp dưới, gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi, suy hô hấp và làm nặng thêm bệnh nền sẵn có.

RSV có nhiều chủng khác nhau và việc từng nhiễm bệnh không tạo được miễn dịch bền vững. Người bệnh vẫn có thể tái nhiễm trong những năm sau. Trong khi đó, RSV chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu vẫn là theo dõi và kiểm soát triệu chứng. Do đó, theo các bác sĩ, phòng ngừa chủ động đóng vai trò then chốt, nhất là với người cao tuổi và những người có bệnh nền. Vắc-xin phòng RSV đã được cấp phép sử dụng tại Việt Nam, được khuyến cáo sử dụng cho người từ 60 tuổi trở lên, nhất là nhóm có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch.



