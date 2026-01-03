Mùa đông cứ làm 4 việc này, đừng hỏi sao mãi không hết gàu, còn làm tóc yếu và rụng nhiều hơn rõ, dùng thuốc xịn cũng chẳng bớt

Gàu là tình trạng da đầu bong tróc thành những vảy nhỏ màu trắng hoặc vàng nhạt. Nguyên nhân phổ biến liên quan đến nấm men, da đầu khô, tiết dầu quá mức hoặc chăm sóc tóc chưa đúng cách. Dù không nguy hiểm, gàu gây cảm giác ngứa ngáy và khó chịu kéo dài. Tình trạng này dễ tái phát nếu không được kiểm soát tốt.

Nhìn chung, gàu không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe da đầu, mà còn tác động rõ rệt đến ngoại hình. Các mảng gàu rơi trên tóc và vai áo khiến người mắc kém tự tin khi giao tiếp. Ngứa nhiều còn dẫn đến gãi mạnh, làm tổn thương da đầu và tăng nguy cơ rụng tóc. Về lâu dài, da đầu yếu đi và tóc dễ xơ gãy.

Chính vì vậy, việc bảo vệ và chăm sóc da đầu là vấn đề cần thiết để giảm gàu, cũng như duy trì một mái tóc khỏe mạnh. Tuy nhiên, nhiều người đang vô tình phạm phải 4 thói quen này hàng ngày, khiến gàu mãi không hết dù có dùng mỹ phẩm tốt. Nếu ai có dù chỉ một thì cũng phải cân nhắc bỏ ngay.

4 thói quen gây gàu nhiều người phạm phải

1. Không gội đầu thường xuyên

Việc không gội đầu thường xuyên khiến dầu thừa, tế bào chết và bụi bẩn tích tụ trên da đầu. Khi môi trường da đầu trở nên bí bách, nấm gây gàu có điều kiện phát triển mạnh hơn. Điều này làm gàu xuất hiện nhiều và khó kiểm soát. Ngoài ra, da đầu dễ bị ngứa và viêm nhẹ kéo dài. Lâu dần, gàu trở thành tình trạng dai dẳng.

Bên cạnh đó, dầu thừa tích tụ còn làm tắc nang tóc và cản trở sự phát triển của tóc khỏe. Việc chỉ gội đầu khi tóc quá bẩn khiến da đầu mất cơ hội được làm sạch đều đặn. Khi gàu đã hình thành, việc xử lý sẽ mất nhiều thời gian hơn. Do đó, gội đầu với tần suất phù hợp là yếu tố quan trọng.

2. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc có chất tẩy quá mạnh

Các sản phẩm có chất tẩy rửa mạnh dễ làm mất lớp dầu bảo vệ tự nhiên của da đầu. Khi da đầu bị khô và kích ứng, nó phản ứng bằng cách bong tróc nhiều hơn. Điều này khiến gàu xuất hiện dày và rõ hơn. Không ít người lầm tưởng tóc sạch hơn đồng nghĩa với da đầu khỏe hơn. Trên thực tế, điều này có thể phản tác dụng.

Hơn nữa, da đầu bị kích thích liên tục sẽ trở nên nhạy cảm và khó phục hồi. Việc thay đổi nhiều sản phẩm mạnh trong thời gian ngắn càng làm tình trạng gàu trầm trọng. Da đầu mất cân bằng lâu ngày dễ dẫn đến viêm. Khi đó gàu không chỉ nhiều mà còn kèm ngứa rát. Chọn sản phẩm dịu nhẹ là bước cần thiết để cải thiện tình trạng này.

3. Căng thẳng quá mức

Căng thẳng kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến nội tiết và hệ miễn dịch. Khi cơ thể stress, khả năng tự bảo vệ của da đầu suy giảm. Điều này tạo điều kiện cho nấm và vi khuẩn gây gàu phát triển. Da đầu dễ bong tróc và ngứa nhiều hơn. Gàu vì thế khó dứt điểm.

Ngoài ra, stress còn làm tăng tiết dầu trên da đầu. Sự mất cân bằng này khiến gàu xuất hiện nhiều và tái phát liên tục. Khi người bệnh lo lắng vì gàu, căng thẳng lại càng gia tăng. Đây là vòng luẩn quẩn khó phá vỡ. Việc kiểm soát stress đóng vai trò quan trọng trong điều trị gàu.

4. Gãi da đầu quá nhiều

Khi da đầu ngứa, phản xạ tự nhiên là gãi để dễ chịu hơn. Tuy nhiên, việc gãi nhiều làm tổn thương lớp bảo vệ da đầu. Các vết xước nhỏ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Điều này khiến tình trạng viêm và gàu trở nên nặng hơn. Gãi càng nhiều, da đầu càng yếu.

Về lâu dài, da đầu bị kích thích liên tục sẽ bong tróc nhiều hơn bình thường. Gàu không giảm mà còn lan rộng. Nang tóc cũng bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ rụng tóc. Vì vậy, cần kiểm soát cảm giác ngứa thay vì gãi trực tiếp.

Làm sao để bảo vệ tóc và giảm gàu trong mùa đông

- Giữ tần suất gội đầu hợp lý, không gội quá ít nhưng cũng tránh gội hằng ngày bằng nước quá nóng, vì dễ làm da đầu khô hơn trong mùa đông.

- Ưu tiên sử dụng dầu gội dịu nhẹ, có thành phần dưỡng ẩm hoặc hỗ trợ kiểm soát gàu để giúp da đầu giữ được lớp bảo vệ tự nhiên.

- Hạn chế sấy tóc ở nhiệt độ cao và tránh ra ngoài khi tóc còn ướt, vì không khí lạnh dễ làm da đầu kích ứng và bong tróc.

- Bổ sung đủ nước và dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin nhóm B và chất béo tốt, để nuôi dưỡng da đầu từ bên trong.

- Giữ tinh thần thoải mái, ngủ đủ giấc để hạn chế stress, yếu tố dễ làm gàu nặng hơn vào mùa lạnh.

Theo Indiatimes