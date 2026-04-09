Một chiếc trend tưởng cũ mà lại mới đang phủ sóng mạng xã hội những ngày gần đây. Nếu lướt Facebook hay TikTok quá 180 phút mỗi ngày, không khó để bắt gặp loạt clip mở đầu bằng câu quen thuộc: “Trò chơi đoán từ”.

Từ bạn bè, công sở, tình yêu đến các phiên bản “drama hóa”, nội dung này xuất hiện dày đặc, kéo theo hàng loạt biến tấu khác nhau, nhanh chóng viral trên mạng xã hội.

Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh cũng bắt trend. Nguồn: Quỳnh Anh.

Chỉ cần gõ từ khóa "trend/trò chơi đoán từ" thì bạn sẽ thấy không ít các clip hiện ra, với nhiều phiên bản khác nhau, câu trả lời cũng được biến tấu khác nhau, hấp dẫn và hài hước.

Bởi thế, chỉ sau vài ngày xuất hiện trên mạng xã hội, hashtag "trochoidoantu" đã thu về hơn 1,2K lượt xem. Nhiều người đang tìm kiếm các cụm từ như: "Làm sao để chơi trò chơi đoán từ", "cách tạo video trò chơi đoán từ", "Cách chơi trò chơi đoán từ",...

Rất nhiều clip lọt xu hướng, thu về hàng chục triệu view, ai cũng dễ dàng tham gia chiếc trend này.

Không rõ nguồn gốc bắt đầu từ đâu, song, trend này bắt đầu xuất hiện nhiều trên TikTok vào thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4 này, được đông đảo nhà sáng tạo nội dung hưởng ứng.

Về cách chơi, trend này có công thức rất đơn giản. Người tạo nội dung sẽ đưa ra một tình huống quen thuộc trong đời sống, kèm theo một chữ cái gợi ý. Nhiệm vụ của người chơi là điền một từ bắt đầu bằng chữ cái đó sao cho phù hợp với ngữ cảnh.

Chẳng hạn, với câu “Nhỏ bạn chia tay người yêu ta nên: C…”, đáp án có thể là “Cảm thông”.

Hay như “Khi công ty tuyển người mới bạn sẽ: C…” có thể được điền thành “Chào đón”.

Tương tự, “Người luôn ở bên bạn là để: L…” - “Lắng nghe”, hoặc “Khi vợ chồng cãi nhau ta nên: L…” - “Làm lành”.

Người chơi cũng có thể biến tấu với nhiều nội dung khác nhau. Nguồn: Deartech Động King

Những ví dụ này cho thấy mô típ chung của trò chơi là tình huống đời sống kết hợp với chữ cái gợi ý để người chơi tự hoàn thiện câu trả lời.

Điểm khiến trend này trở nên cuốn hút nằm ở chỗ không có một đáp án cố định. Cùng một câu hỏi, người chơi có thể đưa ra nhiều cách trả lời khác nhau, miễn là hợp lý hoặc đủ “mặn” để gây cười.

Chính sự linh hoạt này khiến nội dung trở nên dễ lan truyền, ai cũng có thể tham gia mà không cần chuẩn bị nhiều. Từ đó, các phiên bản được sáng tạo liên tục, từ nhẹ nhàng, tích cực đến hài hước, “cà khịa”, phù hợp với nhiều bối cảnh khác nhau.

Không chỉ dừng lại ở người dùng cá nhân, trend “trò chơi đoán từ” còn nhanh chóng được các fanpage và thương hiệu bắt nhịp.

Fanpage Nhà Tù Hỏa Lò gây chú ý khi đăng tải câu hỏi: “Khi được nhân viên Di tích đóng dấu Đồng Song vào tay, bạn sẽ: C.....”. Ngay lập tức, phần bình luận trở nên sôi động với hàng loạt đáp án như “check-in”, “chụp hình”, “chạy”, “cảm ơn”…

Trong khi đó, Phúc Long Coffee & Tea cũng không đứng ngoài cuộc khi đặt tình huống mang màu sắc công sở: “Bị sếp dí mà vẫn chưa có content đu trend thì: P....”, kéo theo loạt câu trả lời mang tính “tự sự” như “phải chịu”, “phải hỏi sếp”, thậm chí là “phải nghỉ việc”.

Cách khai thác này cho thấy các fanpage đang tận dụng trend để tăng tương tác tự nhiên, đồng thời tạo cảm giác gần gũi với người dùng.

Trên thực tế, kiểu trend đoán từ, điền từ vào chỗ trống hay nối từ không mới, đã có từ nhiều năm nay trên mạng xã hội ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài.

thường được biết đến như một dạng “word guessing” - nơi người chơi dựa vào gợi ý như mô tả, định nghĩa hoặc hình ảnh để tìm ra từ ẩn. Đây vốn là một cách học từ vựng khá phổ biến, giúp rèn phản xạ ngôn ngữ, tư duy logic và khả năng ghi nhớ.

Tuy nhiên, phiên bản đang viral hiện tại lại có một bước “biến tấu” đáng chú ý: người chơi không còn bị giới hạn trong một đáp án cố định, mà có thể tự do nghĩ ra từ phù hợp với tình huống. Chính sự linh hoạt này khiến mỗi câu hỏi có thể cho ra hàng loạt đáp án khác nhau, từ hợp lý đến hài hước, từ nghiêm túc đến “cà khịa”. Nhờ đó, nội dung trở nên sinh động hơn, dễ lan truyền hơn và quan trọng nhất là phù hợp với nhu cầu thể hiện cá tính của người dùng mạng xã hội hiện nay.