Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Cuộc sống khó khăn, gánh nhiều khoản nợ

Gần đây, Huỳnh Hiểu Minh đến Học viện Hý kịch Thượng Hải làm thủ tục nhập học chương trình tiến sĩ khóa 2026. Để tập trung cho việc học, anh đã từ chối nhiều hoạt động thương mại và dành 2 năm chuẩn bị cho kỳ thi. Thông tin này nhanh chóng khiến khán giả nhớ đến Triệu Vy, người từng là bạn học của Huỳnh Hiểu Minh tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khóa 1996.

Thời kỳ đỉnh cao, Triệu Vy từng là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Hoàn Châu Cách Cách gần như không cần quảng bá rầm rộ nhưng vẫn tạo nên cơn sốt truyền hình, thậm chí phần tiếp theo từng đạt mức rating cao nhất vượt 65%. Sau đó, Tân Dòng Sông Ly Biệt và Đội Bóng Thiếu Lâm tiếp tục thành công, giúp Triệu Vy mở rộng sức ảnh hưởng trên toàn thị trường Trung Quốc.

Không dừng ở diễn xuất, Triệu Vy còn chuyển sang làm đạo diễn. Gửi Tuổi Thanh Xuân Của Chúng Ta mang về 750 triệu tệ (khoảng 2925 tỷ đồng) doanh thu phòng vé, giúp cô trở thành nữ đạo diễn đầu tiên của Trung Quốc có phim vượt mốc 700 triệu tệ. Khi ấy, cô vừa có thành tích trong vai trò diễn viên, vừa có dấu ấn ở lĩnh vực đạo diễn và đứng trên đỉnh cao danh vọng.

Sau khi quen doanh nhân Huỳnh Hữu Long vào năm 2008, Triệu Vy dần bước sâu hơn vào lĩnh vực đầu tư. Cô từng kiếm được khoản lợi nhuận lớn từ việc đầu tư vào Alibaba Pictures và được truyền thông đặt biệt danh "nữ Buffett". Có thời điểm, Triệu Vy thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, trở thành gương mặt quen thuộc trên sân chơi tài chính.

Bước ngoặt xảy ra vào cuối năm 2016 khi công ty Long Vy của Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long bất ngờ công bố kế hoạch chi 3,06 tỷ tệ (khoảng 11.934 tỷ đồng) để mua gần 30% cổ phần Vạn Gia Văn Hóa. Thông tin này khiến nhiều nhà đầu tư cá nhân chạy theo, kỳ vọng có thể kiếm lời từ thương vụ của minh tinh nổi tiếng.

Tuy nhiên, Long Vy khi đó chỉ có 60 triệu tệ (khoảng 234 tỷ đồng) tiền vốn, còn 3 tỷ tệ (khoảng 11.700 tỷ đồng) dự kiến phải huy động từ bên ngoài, tạo ra đòn bẩy tài chính lên tới 51 lần. Thương vụ sau đó nhanh chóng đổ bể, giá cổ phiếu Vạn Gia Văn Hóa lao dốc và nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ chịu thiệt hại nặng.

Năm 2018, cơ quan quản lý đưa ra án phạt đối với Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long, đồng thời cấm 2 người tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm. Các sàn giao dịch cũng xác định họ không phù hợp để đảm nhiệm chức vụ giám đốc, giám sát hoặc quản lý cấp cao tại công ty niêm yết trong thời gian này. Sau vụ việc, nhiều cổ đông tiếp tục tập hợp để yêu cầu bồi thường và các tranh chấp này kéo dài trong nhiều năm.

Đến năm 2021, Triệu Vy tiếp tục đối mặt với biến cố lớn trong sự nghiệp. Các tác phẩm cô từng tham gia bị gỡ khỏi nhiều nền tảng, tên trong danh sách diễn viên bị xóa và những nội dung liên quan cũng dần biến mất. Các chương trình, hợp đồng thương mại và hoạt động quảng bá của cô đồng loạt chấm dứt, khiến sự nghiệp trở về con số 0.

Tưởng rằng Triệu Vy sẽ rút lui hoàn toàn, nhưng cô vẫn nhiều lần tìm cách xuất hiện trở lại. Đầu năm nay, người đẹp sinh năm 1976 bất ngờ tham gia livestream cho thương hiệu rượu do mình sở hữu. Nhưng buổi phát sóng chỉ kéo dài chưa đầy 10 phút trước khi màn hình tắt và phòng livestream bị nền tảng khóa vĩnh viễn. Sau đó, truyền thông tiếp tục lên tiếng cho rằng nghệ sĩ có vấn đề về đạo đức không thể lợi dụng mạng xã hội để tìm đường trở lại.

Điều khiến Triệu Vy đau đầu hơn cả việc không thể đóng phim là những khoản nợ và tranh chấp tài chính kéo dài. Năm nay, Triệu Vy bị đóng băng 9 triệu cổ phiếu, đây được xem là diễn biến tiếp theo của vụ bảo lãnh trị giá 1,8 tỷ tệ (khoảng 7020 tỷ đồng) từ năm 2021.

Trước đó, Triệu Vy từng ký bảo lãnh liên đới cho một dự án tín thác liên quan đến người thân của Huỳnh Hữu Long. Dù sau này cô công khai đã ly hôn, trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng bảo lãnh vẫn không tự động chấm dứt. Ngoài vụ việc trên, cổ phần tại 2 công ty khác của Triệu Vy cũng bị đóng băng, nhiều doanh nghiệp mà cô từng đầu tư đã giải thể hoặc bị thu hồi giấy phép, trong khi một số tài sản tiếp tục nằm trong quá trình xử lý.

Nhìn lại hành trình của Triệu Vy, cô từng có trong tay sự nghiệp diễn xuất, thành tích đạo diễn và vị thế đáng kể trong giới đầu tư. Nhưng sau hàng loạt tranh chấp, sự nghiệp nghệ thuật gần như dừng lại, trong khi những vấn đề tài chính kéo dài nhiều năm vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cô.