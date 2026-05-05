Tối 4-5, thông tin từ Công an xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh cho biết chiều cùng ngày đã triệu tập N.V.G. (SN 1983 trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh), là người có hành vi hành hung anh T.Đ.Đ. (SN 1997 trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh) gây xôn xao dư luận, lên làm việc.

Theo cơ quan công an, trong quá trình anh T.Đ.Đ. lái xe cung cấp thực phẩm tại Trường mầm non thị trấn Thắng, xã Hiệp Hòa đã bị xe máy của G. đỗ chắn lối đi. Anh Đ. đề nghị anh G. di chuyển để lấy lối đi vào khu vực bếp nhà trường. Hai bên xảy ra cự cãi, anh G. đã dùng tay phải tát một cái vào vùng má bên trái của của anh Đ..

Tại cơ quan công an, anh G. đã nhận thức được hành vi của bản thân, xin lỗi gia đình anh T.Đ.Đ..

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 4-5, trên một số trang mạng xã hội Facebook đăng tải đoạn clip ghi nhận sự việc một người đàn ông có hành vi dùng tay tát vào mặt một tài xế xe tải tại sân trường mầm non thị trấn Thắng thuộc xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh.

Theo clip được đăng tải, tài xế T.Đ.Đ. nói năng khá nhún nhường, đúng mực, còn N.V.G. thì liên tục chửi bậy, hung hăng trước mặt các phụ huynh, giáo viên và các bé học sinh mầm non khiến dư luận hết sức bất bình.

Sự việc nhanh chóng được chia sẻ, thu hút nhiều bình luận của nhiều người dùng mạng xã hội. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi côn đồ của người đàn ông trong clip.

Hiện Công an xã Hiệp Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.