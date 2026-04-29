Đài MBC (Hàn Quốc) vừa công bố đoạn video gây sốc ghi lại cảnh một quản lý nhà máy tại Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, liên tục tấn công một lao động nước ngoài.

Theo phóng sự, vụ việc xảy ra vào tháng 11 năm ngoái tại ký túc xá của một công ty sản xuất vỏ mỹ phẩm ở Hwaseong. Nạn nhân là một lao động nhập cư mang quốc tịch Việt Nam, đứng với hai tay chắp lại và cúi đầu. Đối diện là một nhân viên người Hàn họ Kim, phụ trách quản lý sản xuất.

Camera sự việc được ghi lại

Trong trạng thái say rượu, người này đã liên tục chửi bới, đấm vào mặt nạn nhân. Không dừng lại, ông ta còn dùng đầu tấn công nhiều lần, bất chấp sự can ngăn của những người xung quanh. Chỉ riêng trong đoạn video dài khoảng 4 phút, hành vi “húc đầu” đã xảy ra tới 22 lần.

Nạn nhân cho biết vụ hành hung kéo dài từ 10 đến 15 phút, bắt đầu từ bên ngoài ký túc xá với các hành vi chửi bới và đánh đập liên tục vào cơ thể, bao gồm bụng và mặt. Hậu quả, người này bị chấn động não.

Dù chi phí điều trị tại bệnh viện vượt quá 400.000 won (khoảng 7,1 triệu đồng), nạn nhân cho biết vẫn buộc phải chấp nhận hòa giải với số tiền 600.000 won (khoảng 10,5 triệu đồng), do lo sợ có thể mất việc tại Hàn Quốc.

Một đại diện từ tổ chức hỗ trợ lao động nhập cư cho rằng việc nạn nhân chấp nhận khoản tiền này là do kỳ vọng công ty sẽ gia hạn giấy phép lao động.

Về phía doanh nghiệp, đại diện cho biết vụ việc là do hai bên “uống rượu rồi xảy ra xô xát”, đồng thời khẳng định người quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cắt giảm lương. Công ty cũng phủ nhận việc gây áp lực buộc nạn nhân phải hòa giải.

Hiện chưa thể liên hệ trực tiếp với người quản lý liên quan để xác minh thêm.

Phóng sự của MBC cũng cho biết, đây không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, tại Hwaseong từng xảy ra vụ lao động bị bắn bằng súng hơi gây thương tích, hay vụ hành hung tại một nhà máy dệt ở Incheon. Các vụ việc liên tiếp làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo hành đối với lao động nhập cư tại Hàn Quốc.

Liên quan đến vụ việc tại Incheon, cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết đang xem xét áp dụng tội danh “hành hung người lao động” với mức xử phạt nghiêm khắc hơn so với hành vi hành hung thông thường.

Nguồn: MBC