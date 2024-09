Triệu Lộ Tư hát “như cốc trà chanh”

Những ngày qua, Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm MXH vì gương mặt khác lạ, bị tố can thiệp thẩm mỹ quá đà. Mỹ nhân tai tiếng chiếm trọn hot search Weibo, chỉ vì 1 chủ đề liên quan đến nhan sắc. Sinh năm 1998, Triệu Lộ Tư là diễn viên Gen Z nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ hiện tại. Nhưng danh tiếng đi kèm tai tiếng, Triệu Lộ Tư chìm trong thị phi suốt những năm qua, từ tranh cãi về khả năng diễn xuất cho đến mọi vấn đề liên quan đến cô.

Triệu Lộ Tư - mỹ nhân Hoa ngữ tai tiếng nhất hiện nay

Giữa lúc đang gây tranh cãi nhan sắc, Triệu Lộ Tư có màn trình diễn khiến dân tình “cười bò". Trong một sự kiện mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1998 thử sức làm ca sĩ, biểu diễn nhiều ca khúc nhưng gây chú ý nhất phải kể đến hit biểu tượng Can't Take My Eyes Off You. Video Triệu Lộ Tư hát tiếng Anh lập tức trở thành từ khoá hot, thu hút cư dân mạng “hóng chuyện".

Triệu Lộ Tư hát trong sự kiện mới đây

Là một diễn viên “đá chéo sân", dân tình vốn cũng không kỳ vọng vào khả năng hát hò của Triệu Lộ Tư. Xét tổng thể, nữ diễn viên vẫn hoàn thành sân khấu trọn vẹn, hát đúng giai điệu, tròn vành rõ chữ. Nhưng vì đây là Triệu Lộ Tư, phản ứng cư dân mạng có đôi chút khắt khe.

Biểu cảm bị chê "ô dề"

Dân tình cho rằng giọng hát của Triệu Lộ Tư không thích hợp làm ca sĩ

Nhiều người nhận xét Triệu Lộ Tư hát khó nghe, giọng chua, thậm chí là… “thấy ghê". Chưa kể, khả năng trình diễn cùng biểu cảm của cô nàng cũng quá “ô dề", không phù hợp với bài hát cổ điển sang trọng. Hát Can't Take My Eyes Off You nhưng Triệu Lộ Tư lại làm bộ dáng đáng yêu có phần lạc quẻ.

Bên cạnh đó, giọng hát mỏng yếu của Triệu Lộ Tư cũng khiến khán giả khó tính khó bề chấp nhận. Nghe Triệu Lộ Tư hát, cư dân mạng mong nữ diễn viên đừng dấn thân sang làng nhạc.

Cũng có không ít ý kiến bênh vực Triệu Lộ Tư, cho rằng với vai trò 1 diễn viên, cô hát thế này không đáng bị chỉ trích

Triệu Lộ Tư trong buổi tập hát

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực Triệu Lộ Tư, cho rằng với vai trò 1 diễn viên, cô hát thế này không đáng bị chỉ trích. Thậm chí, so với nhiều idol Kpop hiện tại, Triệu Lộ Tư hát còn tốt hơn. Một số người còn nêu đích danh Sakura (LE SSERAFIM) “đặt lên bàn cân" với Triệu Lộ Tư.