Triệu Lệ Dĩnh được cho là có mối quan hệ tình cảm bí mật với đạo diễn Triệu Đức Dận từ tháng 4 năm nay. Đến tháng 5, paparazzi đã tung clip Triệu Đức Dận ra vào nhà riêng của nữ diễn viên Dữ Phượng Hành 3 ngày liền, thậm chí còn 1 mình đưa con trai cô đi chơi. Đến hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ im lặng trước tin tình ái của mình. Tuy nhiên, tất cả khán giả yêu mến cô đều phản đối gay gắt việc Triệu Lệ Dĩnh yêu đương với Triệu Đức Dận. Bối cảnh gia đình của đạo diễn này rất phức tạp, có dính dáng đến ma túy và hành vi phạm pháp, nếu tiến xa hơn với Triệu Đức Dận, danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh sẽ bị hoen ố.

Những tưởng Triệu Lệ Dĩnh sẽ chia tay Triệu Đức Dận sau những lời cảnh báo của công chúng, tuy nhiên, tờ 163 cho biết minh tinh 8X này nhiều khả năng vẫn âm thầm qua lại với Triệu Đức Dận. Thời gian gần đây, showbiz Trung Quốc còn râm ran tin đồn Triệu Lệ Dĩnh chuẩn bị kết hôn với đạo diễn hơn 5 tuổi này. Cô được bạn trai cầu hôn cách đây không lâu và đã gật đầu đồng ý.

Showbiz Trung Quốc đang rầm rộ tin đồn Triệu Lệ Dĩnh sắp cưới đạo diễn Triệu Đức Dận

Soi kỹ hơn, truyền thông Trung Quốc phát hiện nữ diễn viên Chu Phóng đã có bài đăng chúc mừng sinh nhật bạn thân Triệu Lệ Dĩnh rất kỳ lạ: "16/10 là sinh nhật của cô ấy. Yêu cô ấy thật nhiều nhé! Chỉ cần yêu cô ấy là đủ!". Lời nhắn này của Chu Phóng được cho là gửi đến Triệu Đức Dận chứ không phải Triệu Lệ Dĩnh. Từ động thái của người đẹp Hoàn Châu Cách Cách, cư dân mạng nghi vấn khả năng ngày về chung nhà của Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Đức Dận không còn xa.

Châu Phóng được cho là đã có bài đăng chúc mừng mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Đức Dân có bước tiến mới vào đúng sinh nhật của bạn thân

Trước tin đồn sắp tái hôn với Triệu Đức Dận, tiểu hoa đán 85 đình đám chưa lên tiếng phản hồi. Trên MXH, các khán giả cho biết họ vô cùng ái ngại cho tương lai của Triệu Lệ Dĩnh nếu tin cưới xin trên là thật. Nhiều netizen thắc mắc không hiểu sao Triệu Lệ Dĩnh chưa sáng mắt lên, đồng thời cho rằng cô yêu mù quáng và đang tự đưa mình vào hố đen.

Triệu Đức Dận sinh năm 1982, là đạo diễn người Đài Loan gốc Myanmar và hơn Lệ Dĩnh 5 tuổi. Anh và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với nhau trong bộ phim điện ảnh Tâm Sự Của Kiều Nghiên. Họ đã cùng tham dự Liên hoan phim quốc tế Tokyo, Liên hoan phim Thượng Hải vào năm ngoái. Trong các buổi quảng bá tác phẩm, Triệu Đức Dận quan tâm, chăm sóc Triệu Lệ Dĩnh ân cần như để cô bám tay đi xuống cầu thang, cầm micro cho nữ chính của mình.

Đạo diễn này dù có tài năng nghệ thuật, song bối cảnh gia đình của anh lại rất phức tạp. Theo đó, mẹ và anh trai Triệu Đức Dận đang ngồi tù vì vận chuyển, sử dụng ma túy. Chị gái nam đạo diễn này từng di dân trái phép vào Thái Lan. Điều kiện kinh tế của Triệu Đức Dận không mấy khá giả, gia đình anh sống tại 1 vùng nghèo ở Myanmar. So với Phùng Thiệu Phong - chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh - Triệu Đức Dận kém xa. Nhà chồng cũ của ngôi sao Sở Kiều Truyện nức tiếng giàu có trong ngành dệt may. Và Phùng Thiệu Phong là người thừa kế duy nhất sản nghiệp gia tộc.

Khán giả gay gắt phản đối mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Đức Dận khi thông tin về gia đình nam đạo diễn được tiết lộ

Nguồn: 163, Sina