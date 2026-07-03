Triệu Lệ Dĩnh bị chơi xấu

Theo QQ , những ngày qua chủ đề Nữ diễn viên chính xuất sắc (Thị hậu) Bạch Ngọc Lan vẫn được khán giả Trung Quốc quan tâm và tranh cãi. Nhiều người cho rằng Dương Tử nhận giải thưởng nhưng chưa thuyết phục công chúng vì diễn xuất của cô trong phim Cây sinh mệnh còn nhiều điểm yếu. Cùng với đó, việc dàn tiểu hoa đán 85 như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Đường Yên đều không giành chiến thắng ở giải thưởng này cũng được người xem bàn luận.

Đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh từng ba lần được đề cử ở hạng mục Nữ chính xuất sắc của giải Bạch Ngọc Lan. Năm 2024, với tác phẩm Gió thổi Bán Hạ , cô đã thành công đạt được danh hiệu Thị hậu Phi Thiên và Kim Ưng, chỉ thiếu chiến thắng ở giải Bạch Ngọc Lan để hoàn thành mục tiêu đạt 3 giải thưởng quan trọng nhất ở mảng truyền hình tại Trung Quốc.

Triệu Lệ Dĩnh để lỡ mất cơ hội giành giải thưởng Bạch Ngọc Lan. Cô chiến thắng hai giải quan trọng khác là Phi Thiên và Kim Ưng với phim Gió thổi Bán Hạ.

QQ bình luận diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong Gió thổi Bán Hạ xuất sắc, thành tích phim bùng nổ vừa có danh tiếng lại có sự công nhận của đông đảo khán giả và giới chuyên môn. Việc cô thua tại giải Bạch Ngọc Lan cũng tạo ra sự bất ngờ. Mới đây, giới thạo tin tiết lộ Triệu Lệ Dĩnh đã bị tráo đổi đoạn giới thiệu diễn xuất dùng để tham gia tranh giải, khán giả nghi ngờ nữ diễn viên bị chơi xấu.

Cụ thể, đoàn phim Gió thổi Bán Hạ nộp đoạn video tham gia tranh giải nằm ở tập 23 của phim, cảnh đối đầu giữa Triệu Lệ Dĩnh và bạn diễn cuốn hút, thể hiện rõ sự mạnh mẽ, độc lập và tư duy đi trước thời đại của nhân vật Hứa Bán Hạ. Giọng thoại và biểu cảm của Triệu Lệ Dĩnh trong phân đoạn này được đánh giá rất tốt. Tuy nhiên, tại đêm vinh danh các ứng cử viên của giải Bạch Ngọc Lan trước ngày diễn ra tranh cử, cảnh giới thiệu diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh bị đổi sang tập 12, đây là cảnh tô son trang điểm khá bình thường, không thể hiện nhiều nội tâm của nhân vật, thiếu sức bùng nổ hơn phân cảnh ở tập 23.

Theo QQ , thực tế các giám khảo của Bạch Ngọc Lan không thể xem hết tác phẩm của hàng chục ứng cử viên. Đầu tiên họ sẽ xem đoạn video do đoàn phim nộp bởi đây chắc chắn sẽ là phân cảnh xuất sắc nhất đã được lựa chọn kỹ lưỡng. Sau đó, nếu cảm thấy hứng thú, ứng viên có tiềm năng họ sẽ xem một số phân cảnh khác. Với việc bị thay đoạn phim tranh giải, Triệu Lệ Dĩnh để lại ấn tượng không quá tốt ngay từ giây phút đầu. Mặt khác, vụ việc bị thay thế đoạn video đến năm 2026 mới bị tiết lộ.

Tâm trạng buồn của Triệu Lệ Dĩnh sau khi nhận ra đoạn video giới thiệu của cô đã bị tráo đổi.

Ngoài ra, truyền thông còn lật lại hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh tại đêm vinh danh các ứng cử viên, khi xem đoạn clip giới thiệu nhân vật của mình, Triệu Lệ Dĩnh đã có thái độ bất ngờ và tâm trạng không vui ngay lập tức. Có lẽ nữ diễn viên đã nhận ra đoạn phim dự thi của cô bị tráo đổi.

Năm 2026, Triệu Lệ Dĩnh không có phim tham gia tranh giải Bạch Ngọc Lan, các chủ đề về cô vẫn liên tục nhận được sự quan tâm của khán giả với hơn 100 triệu lượt đọc. Trong đó, nhiều khán giả cảm thấy bất bình với việc ban tổ chức giải tự ý thay thế video đề cử của Triệu Lệ Dĩnh. Đây là hành động thiếu tôn trọng nghệ sĩ, chèn ép ứng viên để chi phối kết quả.

Nhiều khán giả cảm thấy thất vọng khi các giải thưởng Trung Quốc hiện tại thiếu tính công bằng, phân chia cho một nhóm nghệ sĩ nhất định, kết quả được sắp đặt từ trước. Như tại giải Bạch Ngọc Lan 2026, nam diễn viên Đổng Dũng cho biết ông nhận được thông tin thắng giải Nam phụ xuất sắc từ đêm trước ngày trao giải. Một số trang cũng đăng bài chúc mừng Dương Tử giành giải Thị hậu sớm dù Lễ trao giải chưa kết thúc.

Tại giải thưởng Bách Hoa, "ông hoàng phòng vé" Thẩm Đằng nhiều năm liền có tác phẩm xuất sắc, bùng nổ doanh thu nhưng luôn bị gạt ra khỏi các đề cử, thậm chí từng nhận 0 phiếu bầu chọn trực tiếp từ ban giám khảo. Công chúng bức xúc vì Thẩm Đằng không chỉ có diễn xuất chắc tay, duyên dáng mà còn là cái tên thu hút người xem tới rạp, mọi tiêu chí đều phù hợp với giải Bách Hoa nhưng nhiều năm bị đối xử lạnh nhạt.

Mặt khác, một số ngôi sao trẻ được cho là có hậu trường mạnh, có người o bế phía sau như Lý Canh Hy, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận giải gây ra nhiều tranh cãi.