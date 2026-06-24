Chuyện gì xảy ra với Triệu Lệ Dĩnh?

Sau khi hoàn thành bộ phim Tiểu Thành Đại Sự vào tháng 5/2025, Triệu Lệ Dĩnh gần như biến mất khỏi màn ảnh. Nữ diễn viên không nhận thêm dự án mới, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện. Việc ở ẩn kéo dài hơn 1 năm đã khiến hàng loạt đồn đoán về đời tư của cô xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc.

Đã lâu rồi Triệu Lệ Dĩnh không đóng phim.

Theo trang QQ, tin đồn gây chú ý nhất là việc Triệu Lệ Dĩnh đã tái hợp với chồng cũ Phùng Thiệu Phong và đang mang thai con thứ hai. Câu chuyện bắt đầu từ việc cả hai nhiều lần bị bắt gặp cùng đưa con trai Tưởng Tưởng đến trường. Theo một số nguồn tin, vào tháng 9/2025, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng xuất hiện trong ngày khai giảng của con trai. Sang đầu năm 2026, cặp sao Minh Lan Truyện tiếp tục tham gia hoạt động dành cho phụ huynh tại trường học.

Việc thường xuyên xuất hiện cạnh nhau khiến nhiều người cho rằng cặp đôi đã "nối lại tình xưa". Đáng chú ý là trong khoảng thời gian này, Triệu Lệ Dĩnh nhiều lần lựa chọn trang phục rộng rãi, thoải mái khi xuất hiện trước công chúng. Chi tiết này nhanh chóng bị một số tài khoản mạng xã hội suy diễn thành dấu hiệu người đẹp Hoa Thiên Cốt đang mang thai.

Triệu Lệ Dĩnh đã quay lại với Phùng Thiệu Phong và còn đang mang thai?

Chưa dừng lại ở đó, mạng xã hội còn lan truyền thông tin mẹ của Phùng Thiệu Phong rất yêu quý con dâu cũ và hy vọng gia đình đoàn tụ. Thậm chí, xuất hiện tin đồn cho rằng bà đã tặng Triệu Lệ Dĩnh những món trang sức đắt đỏ trị giá hàng chục triệu tệ như một cách thể hiện thiện chí, mong muốn cả hai tái hợp. Những câu chuyện mang màu sắc "hào môn" này càng khiến chủ đề liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh liên tục leo lên top tìm kiếm.

Nhưng cách đây không lâu, phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh đã có động thái cứng rắn khi khởi kiện nhiều tài khoản mạng xã hội vì đăng tải thông tin sai sự thật. Trong số đó có các tin đồn liên quan đến việc cô tái hôn với Phùng Thiệu Phong và mang thai con thứ hai. Phía ngôi sao 8x khẳng định những thông tin lan truyền thời gian qua là hoàn toàn bịa đặt.

Triệu Lệ Dĩnh đã phủ nhận tin đồn tái hợp Phùng Thiệu Phong.

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bén duyên sau khi hợp tác trong 2 bộ phim Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc và Minh Lan Truyện. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào năm 2018 và nửa năm sau họ đón con trai đầu lòng chào đời. Đến năm 2021, cặp sao tuyên bố ly hôn trong hòa bình, đồng thời khẳng định sẽ cùng nhau chăm sóc con trai.

Hiện tại, bé Tưởng Tưởng sinh sống cùng bố tại Thượng Hải. Vì vậy, việc Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên gặp gỡ Phùng Thiệu Phong để đưa đón con hoặc tham gia các hoạt động của con trai được xem là điều bình thường. Trên thực tế, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ văn minh sau ly hôn để cùng nuôi dạy con.

Tuy bận rộn nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn cố gắng ở bên con trai.

Ngoài ra, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin Triệu Lệ Dĩnh đang hẹn hò với đạo diễn Triệu Đức Dận từ năm 2025 khi họ cùng hợp tác trong bộ phim Tâm Sự Của Kiều Nghiên. Dù vậy, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Cho đến hiện tại, nữ diễn viên vẫn giữ im lặng trước những đồn đoán xoay quanh chuyện tình cảm của mình.