Triệt phá đường dây mua bán 36 phụ nữ ra nước ngoài

Ngày 2-1, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ trao thưởng của Bộ Công an cho các đơn vị lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự.

Nhóm đối tượng buôn bán 36 phụ nữ sang Trung Quốc

Theo đó, trong 15 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã lập được nhiều thành tích, chiến công.

Điển hình, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá đường dây hoạt động mua bán người xuyên quốc gia, bắt khẩn cấp 3 đối tượng. Thủ đoạn của các đối tượng là môi giới hôn nhân để dụ dỗ, lừa gạt phụ nữ có nhu cầu lấy chồng nước ngoài sau đó bán nạn nhân sang Trung Quốc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 5-2023 đến nay, nhóm đối tượng này đã bán 36 nạn nhân tại tỉnh Đắk Nông và một số tỉnh, thành phố trên cả nước sang Trung Quốc với giá từ 190 triệu đồng đến 270 triệu đồng/1 người.

Trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá 2 nhóm, 4 đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất từ 108%/năm đến 663,6%/năm, thu lợi bất chính hơn 7 tỉ đồng.

Các thành tích khác là triệt phá 1 nhóm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt gần 12 tỉ đồng của hơn 3.100 nạn nhân trên địa bàn cả nước; triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, khởi tố 1 đối tượng là Giám đốc Công ty CP nông nghiệp Sài Gòn Xanh (trụ sở tại tỉnh Long An).

Công an tỉnh Đắk Nông cũng phối hợp với công an một số đơn vị, địa phương bắt 2 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không và dịch vụ chuyển phát nhanh, thu giữ 2,4kg ma túy tổng hợp.