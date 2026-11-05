Triệt phá đường dây livestream khiêu dâm tổ chức tại Lào Cai và nhiều tỉnh, thành

Theo kết quả điều tra, các đối tượng lập tài khoản trên những trang web đen do nước ngoài quản lý, sau đó sử dụng Telegram, Zalo, Facebook để tìm kiếm, dụ dỗ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm ổn định tham gia livestream khiêu dâm nhằm thu lợi bất chính.

Người xem phải chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng hoặc nạp thẻ cào để theo dõi, đồng thời yêu cầu người livestream thực hiện các hành vi khiêu dâm theo ý muốn.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: CACC.

Số tiền người xem nạp vào được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử, sau đó quy đổi sang tiền kỹ thuật số USDT trước khi thanh toán cho những người trực tiếp livestream. Việc tổ chức hoạt động livestream khiêu dâm được các đối tượng thực hiện tại Lào Cai và nhiều tỉnh thành trên cả nước từ năm 2025 đến nay.

Ngày 4/11, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “ Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy ”, quy định tại Điều 326 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm Lý Lở Mẩy (SN 2003), Lò Tả Mẩy (SN 1998), cùng trú tại xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai, là những người trực tiếp livestream khiêu dâm; Phạm Văn Trọng (SN 1989) và Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1988), cùng trú tại tỉnh Ninh Bình, là những người quản lý, điều hành và trả công cho các phụ nữ tham gia hoạt động.

Các đối tượng liên quan tổ chức hoạt động livestream khiêu dâm.

Thủ đoạn của các đối tượng. Ảnh: CACC.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi 1,65 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.