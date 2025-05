Qua công tác nắm tình hình và phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện đường dây chuyên sản xuất, mua bán hàng cấm - khí cười (N2O) với số lượng lớn. Đường dây này có quy mô rộng khắp trên toàn quốc liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh… với phương thức thủ đoạn rất tinh vi, tính chất phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng.

Sau thời gian điều tra, khoảng 1 giờ 00 phút ngày 2/5/2025, tại quán H2 Lounge, ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa tiến hành kiểm tra hành chính đối với Lương Thái Linh (SN 1985) và Nguyễn Văn Chí (SN 1985) đều trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nguyễn Văn Tùng (SN 1993) trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội và Nguyễn Ngọc Bình (SN 1992) trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. Tiến hành test nhanh nước tiểu của 4 đối tượng nói trên phát hiện đều dương tính với ma tuý.

Đường dây sản xuất được trang bị hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại

Điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ Nguyễn Phương Tây (SN 1985, trú tại xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) thu giữ 12 túi ma túy đá, 10 túi Ketamin, khoảng 500 viên ma túy hồng phiến, 120 viên ma túy thuốc lắc, 1 túi heroin, 5 túi nước vui (tổng trọng lượng khoảng 240gam ma túy).

Tại một chung cư ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội - nơi Nguyễn Phương Tây thường xuyên lui đến, lực lượng Công an còn phát hiện 5 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 20 viên ma túy thuốc lắc, 10 túi Ketamin (có tổng trọng lượng khoảng 18gam ma túy) và 1 bộ dụng cụ dùng vào việc sử dụng ma túy.

Trực tiếp Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đại tá Trịnh Văn Giang chỉ đạo công tác đấu tranh phá án

Khám xét khẩn cấp đồng loạt 3 xưởng sản xuất N2O

Đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm ( khí N2O ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thành lập 5 tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Công an các xã, phường có liên quan tổ chức bao vây, khám xét khẩn cấp đồng loạt tại 3 nhà xưởng các đối tượng thuê và đặt máy móc để sản xuất khí N2O.

Cụ thể, tại nhà xưởng ở thôn Mùi, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ toàn bộ hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất, sang chiết khí N2O... Hoạt động tại cơ sở này do Lương Thái Linh cùng Nguyễn Ngọc Bình (SN 1992) trú tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội và Tô Thế Minh Trí (SN 1993) ở xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cùng góp vốn mua máy móc, trang thiết bị, nguyên liệu để vận hành, tự sản xuất khí N2O bán ra thị trường. Chỉ tính từ tháng 3/2025 đến nay, các đối tượng đã sản xuất khoảng 15 tấn khí N2O bán ra thị trường tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố và thu lợi ước tính trên 2 tỷ đồng.

Nguyên liệu dùng để sản xuất và thành phẩm là các bình khí N2O mà các đối tượng sản xuất chuẩn bị tuồn ra thị trường

Tại nhà xưởng ở thôn 7, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội do Nguyễn Bảo Lộc (SN 1984) trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội làm chủ nhưng không trực tiếp xuất hiện mà đứng sau điều hành, chỉ đạo Đinh Tuấn Anh (SN 1992) trú tại Khu B, tập thể Đại học Mỏ địa chất, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đứng ra ký hợp đồng thuê nhà xưởng và trực tiếp vận hành dây chuyền sản xuất, quản lý, ghi và chấm công cho công nhân. Chỉ tính từ tháng 3/2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất được khoảng 50 tấn khí N2O, bán ra thị trường tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố và thu lợi ước tính trên 4,5 tỷ đồng.

Tại cơ sở sản xuất ở thôn Xuân Sen, xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội do Nguyễn Bảo Lộc làm chủ (chưa đi vào hoạt động), lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ hệ thống máy móc sản xuất khí N2O đang trong quá trình lắp ráp, hoàn thiện.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” và “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”. Đồng thời, khởi tố bị can , tạm giam đối với các đối tượng: Lương Thái Linh về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” và tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”; Nguyễn Văn Tùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”; Nguyễn Phương Tây về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Nguyễn Ngọc Bình, Đinh Tuấn Anh, Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Văn Chí, Tô Thế Minh Trí, Trần Văn Thịnh, Chu Văn Thức về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”. Tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Bảo Lộc để điều tra làm rõ về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng trong vụ án

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là đường dây sản xuất, mua bán hàng cấm (khí N2O) với số lượng rất lớn , hoạt động có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ, vai trò và chia lợi nhuận cụ thể. Hoạt động sản xuất, mua bán diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có những đối tượng có trình độ học vấn cao và có chuyên môn về hóa học, cơ khí, kỹ thuật, máy móc.

Địa điểm nhà xưởng được các đối tượng thuê mặc dù ở gần khu dân cư nhưng được nguỵ trang và hoạt động khép kín. Quá trình sản xuất thường diễn ra vào ban đêm và sẽ thay đổi địa điểm sản xuất khi có dấu hiệu bị lộ. Phương thức giao dịch của các đối tượng được thực hiện trực tiếp bằng tiền mặt, có sự liên lạc trao đổi với nhau qua các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Singal và thường thay đổi điện thoại và di chuyển nơi ở để tránh sự truy xét của cơ quan công an.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra mở rộng chuyên án.