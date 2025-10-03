Không gian kết nối công nghệ và sáng tạo

Diễn ra từ ngày 1 đến 3/10 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc, Hà Nội, triển lãm VIIE 2025 là một phần quan trọng trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia”, sự kiện quy tụ hơn 100 doanh nghiệp, viện nghiên cứu, startup trong và ngoài nước, trưng bày sản phẩm công nghệ trên 11 lĩnh vực trọng tâm như bán dẫn, AI, robot, AR/VR, công nghệ số trong giáo dục, y tế, tài chính...

Dù tổ chức tại khu vực ngoại thành Hà Nội và thời tiết không mấy thuận lợi, triển lãm vẫn đón lượng khách lớn ngay từ ngày mở cửa, trong đó có sự tham gia đông đảo của sinh viên đến từ hơn 15 trường đại học, và học sinh từ các trường THTP, THCS vùng lân cận.

Trải nghiệm công nghệ hiện đại cùng Meta, VinFast và robot AI

Một trong những điểm thu hút đông người tham quan nhất là khu trải nghiệm thực tế ảo của Meta. Các bạn trẻ hào hứng xếp hàng dài để đeo kính VR, khám phá không gian ảo sống động và công nghệ tương tác mới lạ. Tại đây, người tham gia sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa được tái tạo bằng hình ảnh 3D, kết hợp âm thanh, hiệu ứng sinh động, cảm giác như thực sự đắm chìm trong không gian đó.

Ở không gian ngoài trời, Vietnam Mobility Festival 2025 trở thành điểm hẹn sôi động với hoạt động lái thử xe điện VinFast. Nhiều bạn học sinh, sinh viên (đã có bằng lái) lần đầu được trực tiếp điều khiển xe máy điện hoặc ô tô điện, cảm nhận sự khác biệt về tốc độ, độ an toàn và khả năng vận hành của các phương tiện không phát thải. Trải nghiệm này không chỉ giúp thay đổi quan niệm về xe điện, mà còn góp phần định hình lại lựa chọn di chuyển bền vững trong tương lai gần.

Ngoài ra, các thiết bị bay không người lái (UAV), robot vận chuyển tự động của Bưu điện Việt Nam và hệ thống cánh tay robot mô phỏng chuyển động người thật tại các gian hàng cũng tạo sự thích thú cho nhiều sinh viên công nghệ, kỹ thuật.

Viettel Money: Không gian tài chính số sống động

Tại gian hàng Viettel Money, các bạn trẻ không chỉ được tìm hiểu về hệ sinh thái tài chính số mà còn được trải nghiệm trực tiếp các tính năng tiện ích. Hoạt động tương tác tại gian hàng mang đến một ý nghĩa sâu sắc khi mỗi cá nhân tham gia chụp ảnh, thể hiện sự đồng hành với thương hiệu. Những bức ảnh này sẽ được chiếu trực tiếp lên màn hình LED, tạo cơ hội cho người tham gia cảm nhận mình là một phần của cộng đồng Viettel Money.

Các bạn trẻ có thể tải ứng dụng Viettel Money về điện thoại, quét mã QR và chụp ảnh selfie, sau đó in ảnh miễn phí ngay tại chỗ. Gian hàng này không chỉ giúp người tham gia trải nghiệm dịch vụ tài chính số một cách thú vị mà còn tạo cơ hội cho họ kết nối với các tiện ích tài chính hiện đại, dễ dàng sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Không chỉ xem, mà còn được tận tay thử công nghệ

Triển lãm năm nay nhấn mạnh tính thực tiễn và trải nghiệm. Các gian hàng không chỉ trưng bày sản phẩm mà còn cho phép người tham quan trực tiếp sử dụng, thao tác, cảm nhận. Từ kính thực tế ảo, thiết bị đo sóng não, cảm biến thông minh, hệ thống chip nội địa đến giải pháp AI quản trị an ninh mạng – tất cả đều có thể “chạm tới”, thay vì chỉ “nghe nói”.

Tại tầng 2, khu vực trải nghiệm STEM và diễn đàn khởi nghiệp cũng đón nhận sự tham gia tích cực từ cộng đồng học sinh, sinh viên. Nhiều bạn trẻ lần đầu được tiếp xúc với công nghệ AI, ứng dụng lượng tử, công nghệ mô phỏng, từ đó hình thành cảm hứng học tập và nghiên cứu trong tương lai.

Vẫn còn cơ hội trải nghiệm đến chiều 3/10

Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 vẫn còn mở cửa đến 17h chiều ngày 3/10. Đây là cơ hội cuối để người yêu công nghệ, các bạn trẻ và doanh nghiệp đến khám phá những sản phẩm đột phá, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và học hỏi xu hướng phát triển mới.

Ngay sau khi triển lãm khép lại, đêm Gala trao giải Better Choice Awards 2025 sẽ được tổ chức ngay tại sân khấu ngoài trời của NIC. Đây là sự kiện vinh danh những thương hiệu và sản phẩm đổi mới sáng tạo tiêu biểu trong năm, kết hợp cùng những màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn từ Trúc Nhân, Trọng Hiếu, Han Sara và Dương Hoàng Yến. Đặc biệt, màn "carwalk" – trình diễn xe kết hợp âm thanh, ánh sáng siêu hoành tráng – hứa hẹn là điểm nhấn độc đáo cho những tháng cuối năm nay.