Vietnam Mobility Festival 2025 (VMF 2025) đang diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Sự kiện này đã thu hút đông đảo người tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ với không khí sôi động cùng nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế về phương tiện di chuyển hiện đại bền vững. Nằm trong khuôn khổ của Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025, VMF 2025 mang đến một không gian triển lãm kết hợp trải nghiệm thực tế, giúp khách tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ, các bạn sinh viên được tiếp cận gần hơn với các giải pháp di chuyển thân thiện với môi trường.

Biến di chuyển hàng ngày thành hành động xanh

VMF 2025 không chỉ trưng bày phương tiện mà còn nhấn mạnh vai trò của giao thông xanh trong việc giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững hướng đến mục tiêu Net Zero 2050. Sự kiện này đã mang đến cho người trẻ một góc nhìn mới mẻ, biến những khái niệm lớn thành các hoạt động hàng ngày dễ tiếp cận như những chuyến đi quen thuộc như đến trường, đi làm hay dạo phố đều có thể trở thành cơ hội để sống xanh.

Từ đây, người trẻ nhận ra rằng việc chuyển sang xe điện thay thế xe xăng, xây dựng thói quen tiết kiệm năng lượng hay tái chế không phải là điều xa vời, mà có thể bắt đầu từ chính những lựa chọn di chuyển hàng ngày. Qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, VMF truyền cảm hứng để thế hệ trẻ nhìn nhận di chuyển xanh như một phần tự nhiên của cuộc sống.

Hào hứng trải nghiệm xe máy điện VinFast, gần gũi và thiết thực

Khu vực trải nghiệm xe VinFast là tâm điểm của VMF 2025, nơi hàng trăm lượt bạn trẻ xếp hàng để tự mình cầm lái các mẫu xe điện mới như Feliz, Motio, Evo Grand và Evo Lite Neo….Với đường thử được bố trí gọn gàng với các bài kiểm tra tăng tốc và phanh, giúp người tham gia cảm nhận sự tiện lợi và hiệu quả của phương tiện xanh. Không gian tại đây trở nên rất sôi nổi, khi các bạn trẻ chia sẻ cảm giác thích thú được lái xe êm ái, dễ điều khiển mà lại tiết kiệm.

Nguyễn Tấn Dũng, sinh viên K79 Bách Khoa Hà Nội, vừa chuyển sang xe máy xăng vì nhu cầu di chuyển 40km mỗi ngày, trong khi xe điện anh từng dùng chỉ đi được 20-30km. Sau khi thử mẫu VinFast Evo Neo, Dũng chia sẻ: “Sau khi trải nghiệm, em bất ngờ vì xe điện VinFast hơn những gì em kỳ vọng, về tốc độ, cảm giác và quãng đường xe có thể di chuyển. Em đã nghĩ đến việc chuyển lại về xe điện, nhưng vì mới mua xe xăng nên chưa phải lúc”. Sự bất ngờ của Dũng cho thấy xe điện VinFast không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển mà còn thay đổi cách nhìn của những người từng nghi ngờ về hiệu suất của phương tiện xanh.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh viên trường Đại học Ngoại Thương hào hứng trải nghiệm xe máy điện VinFast.

Còn với Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh viên trường Ngoại Thương, hiện sử dụng xe máy xăng và từng đi xe đạp điện, chia sẻ về trải nghiệm ngồi sau mẫu Evo trắng: “Em cảm thấy xe nhẹ và an toàn, vững chắc. Có cảm giác được bảo vệ.” Linh cũng nhận xét: “Xe điện phanh dễ hơn xe xăng em đang đi, và một điểm cộng nữa là không cần phải đạp số”. Những trải nghiệm này giúp các bạn trẻ nhận ra xe điện không chỉ là một phương tiện an toàn có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày mà còn là cách để họ đóng góp vào tương lai bền vững.

Bên cạnh xe máy điện, khách tham quan có thể lái thử xe ô tô.

Mẫu VinFast Limo Green nhận được rất nhiều sự chú ý.

Từ trải nghiệm thực tế đến nhận thức sâu sắc

Bên cạnh trải nghiệm lái xe máy điện, VMF 2025 tạo ra một không gian gần gũi để thế hệ trẻ tiếp cận lối sống xanh qua các hoạt động tương tác và thảo luận đầy hào hứng. Khu vực check-in với các mẫu xe như VF 7 phối màu độc đáo hay Limo Green trở thành điểm đến để người tham gia chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc để thấy được hành trình di chuyển xanh có thể đáp ứng tốt đến thế nào từ xe máy cho đến ô tô. Các trò chơi như gắp thú bông hay mini game mang đến không khí vui tươi với cơ hội nhận quà như mũ lưỡi trai, bình giữ nhiệt hoặc thậm chí xe máy điện Evo Neo qua bốc thăm khi đặt cọc khuyến khích các bạn trẻ tìm hiểu sâu hơn về di chuyển xanh thông qua các trải nghiệm thực tế.

Hay như chương trình ưu đãi “Thu xăng đổi điện” với hỗ trợ 100% phí trước bạ cho xe máy điện và sạc miễn phí đến năm 2027 khuyến khích người tham gia cân nhắc chuyển sang phương tiện xanh. Những hoạt động này giúp người trẻ nhận ra rằng di chuyển xanh không chỉ là xu hướng mà còn là lựa chọn dễ dàng tích hợp vào cuộc sống hàng ngày.

Những chia sẻ chân thực từ các bạn sinh viên như Dũng và Linh là minh chứng rằng xe điện không còn là khái niệm xa xôi mà đang trở thành giải pháp di chuyển thực tế, vượt qua những lo ngại về quãng đường hay hiệu suất. Từ đây, những câu hỏi như “Chuyển đổi xanh có ý nghĩa gì với thế hệ trẻ?” hay “Tại sao di chuyển xanh lại quan trọng?” đã được nhiều sinh viên gợi ý. Những thắc mắc này không chỉ thể hiện sự tò mò mà còn là khởi đầu cho việc xây dựng nhận thức sâu sắc hơn, từ trải nghiệm thực tế đến khám phá ý nghĩa của lối sống bền vững.

Kết nối người trẻ cùng lối sống xanh

VMF 2025 không chỉ là một triển lãm xe mà là cầu nối giữa các chính sách quốc gia về chuyển đổi xanh và hành động cụ thể của mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây là cơ hội để thế hệ trẻ khám phá cách những chuyến đi hàng ngày có thể trở thành một phần của hành trình chuyển đổi xanh. Qua những lần lái thử, những câu hỏi được đặt ra và những quyết định chọn phương tiện xanh, sự kiện đang biến chuyển đổi xanh từ một ý tưởng lớn lao thành hành động gần gũi, từ viễn cảnh tương lai thành thực tại trước mắt.

Sự kiện còn diễn ra đến hết ngày 3/10. Hãy đến VMF 2025 để khám phá di chuyển xanh ngay hôm nay!