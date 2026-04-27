Trích xuất camera cảnh nhóm nam sinh giải cứu trái bóng trong sân trường: Càng nỗ lực, cái cây càng mọc ra nhiều "quả lạ"

Không phải mùa trái cây, cũng chẳng phải ai trồng trọt gì, nhưng giữa sân trường, có một cái cây bỗng “ra quả” theo cách không ai ngờ tới. Mà lạ ở chỗ, những “loại quả” này không phải xoài, không phải ổi, mà là quả bóng, dép và đủ thứ đồ dùng học sinh.

Nghe qua tưởng đùa, nhưng đoạn video đang lan truyền trên MXH mới đây lại ghi lại đúng một “hiện tượng” như vậy, chỉ từ một quả bóng mắc kẹt, cả nhóm học sinh đã vô tình biến tán cây thành một “khu trưng bày trên cao” với đầy đủ vật phẩm… theo cấp số nhân đúng như caption của video: “Hậu quả của sự nỗ lực – tự nhiên hôm ấy trên cây mọc ra nhiều quả lạ”.

Cụ thể, video ghi lại cảnh một nhóm nam sinh khoảng 7–10 người của trường THPT Ngô Quyền, TP. HCM tụ tập dưới tán cây lớn, nơi một quả bóng màu cam không may mắc kẹt trên cành cao. Không ai đứng yên nhìn “tài sản chung” nằm đó, cả nhóm lập tức bắt đầu hành trình giải cứu.

(Video ghi lại cảnh giáỉ cứu trái banh của các bạn học sinh)

Ban đầu, các học sinh chọn cách quen thuộc ném những vật dụng khác lên để làm quả bóng rơi xuống. Nhưng thay vì “giải cứu thành công”, kịch bản lại rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Chiếc dép đầu tiên bay lên… và ở lại luôn trên cây. Tiếp đó là một vật thể màu vàng (có thể là chai nước hoặc một chiếc dép khác) cũng “nhập hội”. Trên màn hình còn xuất hiện dòng chữ đầy hy vọng “Hành trình giải cứu 1 trái banh” nhưng có vẻ hành trình này đang đi xa hơn dự kiến.

Cao trào đến khi một nam sinh quyết định “tất tay” khi dùng thêm một quả bóng khác ném mạnh lên với hy vọng va chạm sẽ làm rơi quả bóng ban đầu. Ý tưởng nghe rất hợp lý, nhưng thực tế thì không. Quả bóng thứ hai sau cú ném đầy quyết tâm cũng ung dung nằm lại trên cành cây, ngay cạnh “người anh em” của mình. Phía dưới, thay vì tiếc nuối, cả nhóm vỡ òa trong tiếng cười, tiếng hò reo, cổ vũ xen lẫn bất lực.

Đến cuối video, cái cây không còn là nơi chỉ quả bóng mắc kẹt nữa, mà trở thành một “bộ sưu tập” đúng nghĩa với 2 quả bóng, 1 chiếc dép, cùng ít nhất vài vật thể lạ khác. Càng cố gắng, “tài sản” trên cây lại càng phong phú tạo nên một màn “gậy ông đập lưng ông” khiến người xem không nhịn được cười.

Nam sinh quyết định “tất tay” khi dùng thêm một quả bóng khác ném mạnh lên với hy vọng va chạm sẽ làm rơi quả bóng ban đầu

Cuối cùng tất cả đều bị mắc kẹt

Dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng nhanh chóng nhập cuộc, mang theo cả một “kho ký ức tuổi thơ”:

- Nhìn cảnh này tự nhiên nhớ hồi 6–7 tuổi. Ba thằng nghỉ hè rủ nhau đi ném xoài. Cuối cùng cả 3 thằng đều phải đi chân đất về vì dép mắc trên cây.

- Khá lắm. Tinh thần không bỏ cuộc nó phải như thế. Không cố gắng đến cùng thì làm sao các em biết được mọi nỗ lực đều là vô ích chứ.

- Từ giải cứu 1 trái banh thành trồng luôn cả vườn phụ kiện trên cây.

- Cây này chắc đang kiểu thôi mấy đứa đừng cố nữa, tao giữ luôn cho rồi.

- Mai quay lại chắc có thêm cái balo với cái nón bảo hiểm treo trên đó luôn quá.

- Đúng là teamwork đỉnh cao, mỗi người góp 1 món, cây không thiếu thứ gì.

- Giải cứu không thành nhưng đổi lại có content để kể cả đời, thầy cô đi ngang chắc tưởng tụi này đang làm thí nghiệm vật lý.

- Từ nay gọi đây là “cây ước nguyện”, ném gì lên là giữ lại hết.

Rồi sau này, khi mỗi người mỗi ngả, có thể chẳng ai còn nhớ rõ hôm đó đã ném bao nhiêu lần, mất bao nhiêu “tài sản”, nhưng chắc chắn sẽ nhớ rất rõ cảm giác đứng dưới tán cây ấy, vừa tiếc, vừa buồn cười, vừa bất lực mà vẫn không ngừng ném tiếp.

Tuổi học trò là vậy, đôi khi chẳng cần những chuyện gì quá lớn lao. Chỉ một buổi trưa nắng, một quả bóng mắc kẹt, vài đứa bạn đứng cười ngặt nghẽo cũng đủ trở thành ký ức mà sau này đi qua bao nhiêu năm vẫn còn nguyên vẹn.