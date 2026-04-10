Khoảnh khắc nam sinh Bách khoa cứu người trong đám cháy bất ngờ viral trở lại trên X với 17 triệu lượt xem

Chiều tối ngày 24/3/2026, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại căn nhà 6 tầng trong ngõ 218 Lĩnh Nam (Hà Nội). Trong tình thế cấp bách khi có 7 người mắc kẹt, một nhóm người dân cùng các "người hùng" không chuyên đã kịp thời phối hợp, phá mái tôn để giải cứu các nạn nhân an toàn. Sau hơn 2 tuần, khi sự việc dần lắng xuống và các nhân vật trở lại cuộc sống thường nhật, câu chuyện về Nguyễn Lê Tú - sinh viên Khoa Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội, một trong những người tham gia cứu hộ lại bất ngờ viral mạnh mẽ trên mạng xã hội X thông qua một tài khoản Nhật Bản.

Trong bài đăng đang được chia sẻ rộng rãi, toàn bộ diễn biến vụ việc được kể lại một cách ngắn gọn: "Một sinh viên cứu sống 7 người khỏi hiện trường hỏa hoạn, lại nói dối với mẹ rằng ‘chỉ bị ngã thôi’, nhưng hôm sau mới lộ ra chính là người hùng cứu người qua bản tin".

Theo nội dung bài viết, trong cháy lớn xảy ra tại Hà Nội, trên đường từ phòng gym về, chàng trai 20 tuổi đã lập tức lao vào tòa nhà đang bị khói bao trùm, không chút do dự. Trong điều kiện nguy hiểm, nam sinh dùng búa phá mái để tạo lối thoát, rồi hỗ trợ cứu toàn bộ 7 người, bao gồm cả trẻ em và người cao tuổi.

Chi tiết khiến bài đăng gây xúc động nhất là khi được đưa vào bệnh viện vì ngạt khói, chàng trai chỉ gọi điện cho mẹ và nói đơn giản: "Con chỉ ngã bị thương thôi". Đến ngày hôm sau khi báo chí đồng loạt đưa tin về "người hùng trẻ tuổi cứu 7 mạng người", gia đình mới biết sự thật.

Hiện bài đăng đã thu hút 17 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận của cộng đồng quốc tế thể hiện sự ngưỡng mộ và khâm phục hành động của nam sinh này: "Đây mới là anh hùng thực sự", "Cách cậu ấy nói với mẹ khiến tôi xúc động hơn cả việc cứu người", "Cha mẹ cậu ấy chắc hẳn rất tự hào", "Gia đình đã nuôi dạy được một người con tuyệt vời", "Vừa thương vừa buồn cười chi tiết lời nói dối trắng dành cho gia đình, đúng là chúng ta luôn có thói quen giấu người thân nếu chẳng may bản thân đang trong trạng thái không ổn, sợ người thân lo lắng nhỉ?"...

Nhân vật trong câu chuyện là Nguyễn Lê Tú (sinh năm 2006, quê Hưng Yên), sinh viên Khoa Vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội. Chiều 24/3, khi vụ cháy xảy ra tại Lĩnh Nam, Hà Nội, Tú tình cờ đi qua hiện trường. Phát hiện có người đang tìm cách phá mái để thoát thân nhưng vẫn còn nạn nhân bên trong, Tú lập tức bỏ lại xe máy, trèo lên mái nhà bên cạnh rồi men theo thang tre bắc tạm sang khu vực cháy để hỗ trợ cứu người.

Trong điều kiện khói dày đặc, không gian tối và ngột ngạt, Tú nhiều lần phải lùi ra ngoài vì khó thở. Sau đó, nam sinh cùng một người khác dùng áo nhúng nước che mũi, miệng, lần theo lối đi để tiếp cận các nạn nhân. Từng người mắc kẹt đã được đưa ra ngoài an toàn qua lối mái nhà. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Tú và nhiều người khác, 7 người mắc kẹt trong căn nhà bị cháy đã được giải cứu.

Đại diện Bộ GD&ĐT trao Bằng khen của Quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho Nguyễn Lê Tú chiều 26/3

Sau sự việc, Tú nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng khi nam sinh được Trung ương Đoàn trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm", Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen, đồng thời nhà trường và khoa cũng có những hình thức khen thưởng, động viên kịp thời.

Gần đây nhất, ngày 8/4 vừa qua, Khoa Vật lý Kỹ thuật (Đại học Bách khoa Hà Nội) - khoa Tú đang theo học cũng đã tổ chức gặp mặt, trò chuyện và trao giấy khen động viên cho chàng sinh viên dũng cảm, sau khi sự việc đã phần nào lắng xuống, để Tú trở lại nhịp sống bình thường.