Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi truyền hình Hàn Quốc như thế nào?

Ảnh: soompi

Trong nhiều năm, lĩnh vực này vốn nổi tiếng với quy trình sản xuất tỉ mỉ, chi phí cao và phụ thuộc lớn vào nhân lực sáng tạo. Tuy nhiên, với làn sóng công nghệ mới, các đài truyền hình lớn đang từng bước tái định hình cách tạo ra nội dung, từ khâu ghi hình, hậu kỳ đến phát sóng. Những thay đổi này không chỉ làm tăng hiệu suất sản xuất mà còn đặt ra những câu hỏi về tính sáng tạo, đạo đức và vai trò của con người trong ngành truyền thông hiện đại.

Tối ưu sản xuất và nâng tầm hình ảnh

Các đài truyền hình hàng đầu tại Hàn Quốc như SBS đang đi đầu trong việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ quy trình sản xuất chương trình. Theo kế hoạch được công bố gần đây, nhiều chương trình giải trí phát sóng trong nửa cuối năm sẽ được hỗ trợ hoàn toàn bởi công nghệ AI. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh và rút ngắn thời gian sản xuất.

Một trong những ứng dụng nổi bật là công nghệ "trẻ hóa" khuôn mặt bằng AI. Hệ thống này có thể tự động điều chỉnh ánh sáng, làn da và đường nét gương mặt của diễn viên, giúp họ xuất hiện trẻ trung hơn trên màn ảnh mà không cần đến các phương pháp trang điểm phức tạp hay kỹ thuật hậu kỳ thủ công. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các chương trình giải trí, nơi hình ảnh của nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút khán giả.

Các đài truyền hình đã đưa công nghệ vào toàn bộ quy trình sản xuất (Ảnh: koreaherald)

Bên cạnh đó, AI còn mở ra khả năng tái tạo cảnh quay theo những cách trước đây khó thực hiện. Các cảnh quay trên không, vốn đòi hỏi sử dụng máy bay không người lái và chịu nhiều hạn chế về an toàn tại khu vực đô thị, nay có thể được tạo dựng hoàn toàn bằng AI. Từ những cảnh quay mặt đất, hệ thống AI có thể dựng lại góc nhìn từ trên cao với độ chân thực cao, mang đến trải nghiệm thị giác sống động hơn cho người xem.

Ở khâu hậu kỳ, AI đang chứng minh vai trò như một "trợ lý" đắc lực. Công nghệ này có thể tự động loại bỏ những chi tiết không mong muốn như thiết bị ghi hình hoặc thành viên trong ê-kíp lọt vào khung hình. Đồng thời, hệ thống còn có khả năng phiên âm lời thoại của diễn viên và chuyển đổi thành văn bản có cấu trúc rõ ràng, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian chỉnh sửa. Nhờ đó, đội ngũ sản xuất có thể tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng nội dung và câu chuyện, thay vì xử lý các công việc kỹ thuật lặp đi lặp lại.

Những đổi mới này đang góp phần giúp các chương trình nổi tiếng như Running Man hay The Law of the Jungle duy trì sức hút trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường giải trí.

Người dẫn chương trình tin tức Kim Ju-ha và phiên bản AI (Ảnh: MBN)

Cơ hội và thách thức song hành

Không dừng lại ở việc hỗ trợ sản xuất, một số đài truyền hình còn tiến xa hơn khi thử nghiệm các chương trình được tạo ra hoàn toàn bằng AI. EBS là một trong những đơn vị tiên phong theo hướng này. Trong chương trình mới mang tính thử nghiệm, các nhân vật lịch sử và tác giả cổ điển được tái hiện bằng AI, mang đến những bài giảng sinh động về các tác phẩm kinh điển.

Chẳng hạn, nhà kinh tế học Adam Smith được tái tạo dưới dạng nhân vật ảo để trình bày quan điểm về tác phẩm nổi tiếng The Wealth of Nations. Những nhân vật này không chỉ có hình ảnh mà còn có giọng nói và phong cách diễn đạt gần giống với hình dung lịch sử, tạo cảm giác chân thực cho người xem. Tập đầu tiên của loạt chương trình cũng đã đưa khán giả quay trở lại thế giới sử thi qua tác phẩm Odyssey.

Đáng chú ý, quá trình sản xuất những chương trình này không phụ thuộc vào một công cụ duy nhất mà kết hợp nhiều nền tảng AI như OpenAI, Gemini và Claude. Các công nghệ này hỗ trợ từ khâu xử lý nội dung, tạo hình ảnh, tổng hợp âm thanh đến dịch thuật và gắn thẻ dữ liệu.

Yếu tố chi phí cũng là động lực quan trọng thúc đẩy các đài truyền hình áp dụng AI. Theo thông tin từ EBS, ngân sách sản xuất mỗi tập có thể giảm đáng kể khi sử dụng trí tuệ nhân tạo, giúp các đơn vị tối ưu nguồn lực trong bối cảnh kinh tế truyền thông đang chịu nhiều áp lực.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của AI cũng kéo theo không ít lo ngại. Một trong những vấn đề lớn là nguy cơ nội dung bị chỉnh sửa quá mức so với ý tưởng ban đầu của nhà sản xuất. Khi AI có thể can thiệp sâu vào hình ảnh và âm thanh, ranh giới giữa sáng tạo và thao túng trở nên mong manh hơn. Điều này đặt ra câu hỏi về sự bảo toàn yếu tố nghệ thuật của các sản phẩm truyền hình.

Ngoài ra, việc thiếu một khung pháp lý rõ ràng cũng khiến nhiều chuyên gia lo ngại. Hiện tại, Hàn Quốc vẫn chưa có hệ thống quy định toàn diện về việc sử dụng AI trong sản xuất truyền hình. Trong bối cảnh đó, KBS đã chủ động ban hành các hướng dẫn nội bộ, yêu cầu công khai việc sử dụng AI và đảm bảo sự giám sát của con người, đặc biệt đối với nội dung tin tức.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng AI có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ nếu được sử dụng đúng cách. Khi được đặt dưới những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, công nghệ này có thể nâng cao chất lượng nội dung mà vẫn đảm bảo độ tin cậy. Ngược lại, nếu thiếu kiểm soát, AI có thể làm gia tăng nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch và làm suy giảm niềm tin của khán giả.