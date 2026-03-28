Đến bao giờ Hàn Quốc mới lại có phim ngôn tình đỉnh thế này: Dàn cast toàn thánh visual, nhạc phim - bối cảnh 10 điểm tuyệt đối

Theo Soompi, đài tvN mới đây đã xác nhận một chương trình đặc biệt Guardian: The Lonely and Great God sẽ được thực hiện trong thời gian tới. Dàn diễn viên chính gồm Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook và Yoo In Na sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến đi ngắn, ôn lại những kỷ niệm, cảnh quay và câu thoại đã trở thành biểu tượng của bộ phim. Đáng nói, đây sẽ là chương trình kỷ niệm 10 năm kể từ khi bom tấn Goblin lên sóng. Do đó, chương trình này không chỉ là một màn hội ngộ đơn thuần mà còn được kỳ vọng sẽ tái hiện lại cảm giác của fan phim Hàn 1 thập kỷ trước khi ngày ngày hóng đợi từng tập của siêu phẩm này.

Lên sóng năm 2016, Goblin nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn châu Á. Bộ phim không chỉ gây sốt nhờ kịch bản của biên kịch Kim Eun Sook mà còn nhờ bàn tay dàn dựng của đạo diễn Lee Eung Bok. Tác phẩm kể về Kim Shin (Gong Yoo), một vị tướng bất tử mang lời nguyền sống mãi, chỉ có thể kết thúc cuộc đời khi gặp cô dâu của yêu tinh của mình. Sự xuất hiện của Ji Eun Tak (Kim Go Eun) cùng Thần chết Wang Yeo (Lee Dong Wook) đã mở ra một câu chuyện đan xen giữa định mệnh, tình yêu và sự cứu rỗi.

Không chỉ dừng ở nội dung mới mẻ và cuốn hút, Goblin còn phá vỡ kỷ lục rating của truyền hình cáp thời điểm đó với mức trung bình hơn 12% và có thời điểm chạm ngưỡng gần 20% - con số cực hiếm với đài cáp. Thậm chí nhiều nguồn còn ghi nhận tập cuối đạt đỉnh hơn 20%, đưa bộ phim vào hàng kinh điển của màn ảnh Hàn.

Một trong những yếu tố khiến Goblin trở thành “tượng đài” màn ảnh Hàn chính là dàn diễn viên hoàn hảo như được "đo ni đóng giày" từ trước. Gong Yoo mang đến hình ảnh yêu tinh vừa cô độc vừa quyến rũ, còn Kim Go Eun lại ghi điểm với nét tự nhiên, trong trẻo nhưng không kém phần sâu sắc. Bộ đôi Lee Dong Wook và Yoo In Na cũng tạo nên chuyện tình phụ lấy đi không ít nước mắt, thậm chí còn được “viết tiếp” trong Touch Your Heart.

Hiếm có bộ phim nào mà từ cặp chính đến cặp phụ đều sở hữu chemistry mạnh đến vậy, vừa đẹp đôi về ngoại hình, vừa ăn ý trong diễn xuất.

Không thể nhắc đến Goblin mà bỏ qua phần nhạc phim. Những bản OST như Stay With Me, Beautiful, I Will Go To You Like the First Snow không chỉ nổi tiếng mà còn trở thành một phần ký ức của khán giả. Thậm chí, Stay With Me còn trở thành bản nhạc phim Hàn có lượt nghe top đầu YouTube với 567 triệu lượt.

Bên cạnh đó, bối cảnh phim cũng ghi điểm 10 trong lòng khán giả. Những con phố phủ tuyết, cánh đồng hoa kiều mạch, hay những khung hình được xử lý ánh sáng đầy chất điện ảnh. Tất cả tạo nên một thế giới vừa thơ mộng, vừa ám ảnh thứ khiến người xem nhớ mãi dù đã nhiều năm trôi qua.

Sau khi kết thúc, Goblin vẫn tiếp tục được xem lại trên các nền tảng trực tuyến, các trích đoạn vẫn viral đều đặn trên mạng xã hội. Những câu thoại, hình ảnh biểu tượng hay thậm chí là “mood” của phim vẫn được khán giả nhắc lại như một phần ký ức thanh xuân. Chính vì vậy, màn tái hợp lần này không đơn thuần là một show kỷ niệm, mà giống như một cuộc trở về - nơi khán giả được sống lại cảm xúc của chính mình 10 năm trước.

Sự trở lại của dàn cast Goblin một lần nữa nhắc nhớ rằng: có những bộ phim không chỉ thành công ở thời điểm phát sóng, mà còn sống rất lâu trong lòng khán giả. Và đến hiện tại, khi nhìn lại, nhiều người vẫn phải thừa nhận – để có một tác phẩm ngôn tình hội tụ đủ visual, nhạc phim, bối cảnh và cảm xúc như Goblin, màn ảnh Hàn vẫn đang… chờ thêm một kỳ tích nữa.

Nguồn: Soompi

Mộng Zu