Trên 900 triệu người ở Trung Quốc hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài

Nắng nóng đe dọa đến sức khỏe, tính mạng cũng như dễ dẫn đến tình trạng thiếu điện trầm trọng đang là chủ đề được nhiều tờ báo ở Trung Quốc phản ánh.

Nhiệt độ 40°C, thậm chí ngoài mặt đường nhựa nhiệt độ lên tới 50 - 60°C không còn là chuyện hiếm. Một nông dân ở thành phố Đơn Dương, tỉnh Giang Tô đã thử thả một con kiến ra đường nhựa và sau 3 giây con kiến đã chết. Trên mặt đường nhựa, nhiệt độ lên tới 65°C. Nền nhiệt phổ biến ở tỉnh Giang Tô là 38 °C, nhiều nơi trên 40°C.

Còn nhiệt độ cao nhất tại một số khu vực thuộc các tỉnh Hà Bắc và Vân Nam là 44°C.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, mức nhiệt 35 - 38°C, thậm chí trên 39°C ở các tỉnh vực phía Nam sông Trường Giang và miền Nam sẽ kéo dài đến cuối tháng 7. Tình trạng nóng lên toàn cầu là nguyên nhân của những đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn tại những nước ở Bắc bán cầu.

Trung tâm cấp cứu 120 ở thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi cấp cứu vì nắng nóng. Người dân ở trong nhà cũng bị say nắng. Say nắng là một dạng đột quỵ do cơ thể chưa thích nghi với nhiệt độ cao.



Một phụ nữ đeo khẩu trang sử dụng quạt khi đi trên đường giữa đợt nắng nóng kỷ lục tại Thượng Hải, ngày 13/7. (Ảnh: CNN)

Thành phố Trùng Khánh đã mở hàng trăm hầm tránh bom từ thời chiến tranh để bảo vệ người dân khi nhiệt độ ở một số nơi lên đến 42°C. Hầm tránh nóng ở một số tỉnh với tivi, sách báo, Wi-fi và dịch vụ sơ cứu.



Các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, Tứ Xuyên đã ghi nhận những trường hợp tử vong do đột quỵ vì nắng nóng.

Lưới điện quốc gia tại Trung Quốc liên tục bị quá tải trong những ngày nắng nóng. Cơ quan chức năng nước này nhấn mạnh sẽ nỗ lực đảm bảo đủ điện cung cấp.

Ông Lý Vân Khanh, lãnh đạo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, đang thúc giục các vùng sản xuất than trọng điểm tăng sản lượng. Các nhà máy điện có 170 triệu tấn than tồn kho, tăng gần 60 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2021, đủ cho 26 ngày sử dụng.

Từ tháng 6, do tình trạng nóng kỷ lục, phụ tải điện tối đa quốc gia đạt mức kỷ lục 1,22 tỷ kW. Năm 2021, khủng hoảng điện kéo dài trong nhiều tuần ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt tại Trung Quốc.