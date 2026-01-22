Trên 90% trường học ở một tỉnh cho học sinh nghỉ học do trời rét

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt không khí lạnh lần này ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền núi phía Bắc, trong đó có Lạng Sơn. Tại một số khu vực vùng cao như Mẫu Sơn, Văn Lãng, Cao Lộc…, nhiệt độ giảm sâu, có nơi xuống gần 0 độ C, kèm nguy cơ xảy ra rét hại, băng giá.

Theo Báo Lạng Sơn, ngày 22/1, trong bối cảnh nhiệt độ tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh giảm xuống dưới 10 độ C, hơn 90% trong tổng số 646 trường học đã cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang dạy học trực tuyến. Các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến THPT nhanh chóng thông báo đến phụ huynh, học sinh về việc nghỉ học từ sáng cùng ngày, đồng thời xây dựng phương án dạy bù hoặc tổ chức học trực tuyến để bảo đảm khung thời gian năm học.

Một số trường tại khu vực trung tâm, nơi điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi hơn, đã linh hoạt điều chỉnh giờ vào lớp, lùi thời gian học xuống tiết 2 hoặc chuyển sang buổi chiều, nhằm hạn chế việc học sinh phải di chuyển trong thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất vào sáng sớm.

Hình ảnh đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chìm trong băng giá năm 2023 (Ảnh: Người lao động)

Trao đổi trên Tiền Phong, ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, cho biết Sở đã yêu cầu các đơn vị, trường học trực thuộc rà soát kỹ điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm phòng học kín gió, đủ ánh sáng, tránh gió lùa; đồng thời nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm trong những ngày rét đậm, rét hại. Với các trường bán trú, nội trú, công tác phòng chống rét cho học sinh được đặt lên hàng đầu, từ việc chuẩn bị chăn ấm đến bảo đảm sinh hoạt an toàn trong thời tiết khắc nghiệt.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời quyết định việc cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp theo quy định, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch dạy bù phù hợp.

Cụ thể, học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C; học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C; đối với học sinh THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên, nhà trường căn cứ điều kiện thực tế để xem xét cho nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 6 độ C.

Trong những ngày tới, ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch dạy và học, đồng thời tăng cường tuyên truyền các biện pháp giữ ấm, không bắt buộc mặc đồng phục và hạn chế hoạt động ngoài trời, nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe cho học sinh trong đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra.

