Trẻ sơ sinh nguy kịch vì cúm A biến chứng viêm phổi

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa

Bệnh nhi 13 ngày tuổi, trú tại xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh, được gia đình đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa trong tình trạng ho đàm, sổ mũi, bú kém, thở mệt và sốt cao.

Theo thông tin từ gia đình, trước đó một số người lớn trong nhà xuất hiện các triệu chứng giống cúm. Đây có thể là nguồn lây khiến trẻ mắc bệnh, trong khi hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh còn non yếu, khả năng chống đỡ với tác nhân gây bệnh hạn chế.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận trẻ có dấu hiệu suy hô hấp, môi hồng tím, SpO₂ giảm còn 90%, nhịp thở nhanh và co lõm ngực. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhi dương tính với virus cúm A, kèm viêm phổi nặng.

Trước tình trạng của trẻ, ekip y tế nhanh chóng triển khai điều trị tích cực, hỗ trợ hô hấp, hút đàm nhớt giúp thông thoáng đường thở và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn.

Sau quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhi đã cải thiện, vượt qua giai đoạn nguy hiểm và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Theo các chuyên gia, cúm mùa không chỉ gây ra các triệu chứng hô hấp thông thường mà còn có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Bệnh có thể gây viêm phế quản, viêm phổi, suy hô hấp; trong một số trường hợp còn ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tim mạch hoặc gây nhiễm trùng huyết, suy đa tạng.

Trẻ sơ sinh có nguy cơ cao do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Virus cúm lây truyền chủ yếu qua các giọt bắn đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện; trẻ cũng có thể nhiễm bệnh khi tiếp xúc với dịch tiết có virus rồi đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Để phòng bệnh, người dân cần duy trì vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, hạn chế để trẻ tiếp xúc với người có triệu chứng cúm. Người thân và người chăm sóc trẻ nên chủ động tiêm vaccine cúm theo khuyến cáo. Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên có thể tiêm vaccine cúm; trẻ dưới 6 tháng chưa đủ điều kiện tiêm nên cần được bảo vệ thông qua việc hạn chế nguồn lây từ những người xung quanh.

Phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu thở nhanh, thở gắng sức, co lõm ngực, tím tái, bú kém, bỏ bú hoặc ngủ li bì, khó đánh thức. Đặc biệt, với trẻ sơ sinh có biểu hiện sốt hoặc bất thường về hô hấp, cần được thăm khám sớm, không tự ý điều trị tại nhà.

Người dân không tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc kháng sinh cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ.