Trẻ ngừng thở do ngộ độc thuốc nhỏ mũi

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa tiếp nhận một bé gái 19 tháng tuổi bị ngộ độc Naphazolin sau khi gia đình nhầm thuốc với nước muối sinh lý.

Trước đó, bé bị sốt, ho, sổ mũi khoảng 5 ngày. Sau khi hết sốt, trẻ vẫn nghẹt mũi nhiều. Gia đình mua thuốc nhỏ mũi Naphazolin 0,05% về sử dụng nhưng không nhận ra đây không phải dung dịch Natri clorid 0,9%. Sau khi dùng thuốc khoảng 30 phút, bé xuất hiện tình trạng li bì, vã mồ hôi, tay chân lạnh, nhịp tim chậm và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trong quá trình điều trị, trẻ xuất hiện cơn ngưng thở kéo dài, phải hỗ trợ thở máy. Sau khoảng 12 giờ điều trị và theo dõi sát, tình trạng trẻ dần cải thiện, nhịp tim và nhịp thở ổn định, sau đó được cai máy thở.

Naphazolin là thuốc co mạch dùng tại chỗ để giảm nghẹt mũi. Ở trẻ nhỏ, thuốc có thể được hấp thu toàn thân và gây các biểu hiện như ức chế thần kinh trung ương, nhịp tim chậm, hạ thân nhiệt và rối loạn hô hấp.

Các dấu hiệu cần cảnh giác sau khi trẻ sử dụng thuốc nhỏ mũi gồm li bì, ngủ gà, da xanh tái, tay chân lạnh, nhịp tim chậm, thở chậm hoặc không đều, ngưng thở và hạ thân nhiệt.

Phụ huynh cần đọc kỹ tên, thành phần và hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc cho trẻ. Không sử dụng Naphazolin cho trẻ nhỏ nếu chưa có chỉ định phù hợp của bác sĩ. Khi trẻ xuất hiện bất thường sau khi dùng thuốc, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.