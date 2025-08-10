Nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ em và thanh thiếu niên dành nhiều thời gian trước màn hình điện tử có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và chuyển hóa cao hơn. Điều này đặt ra cảnh báo về tác động tiêu cực của việc lạm dụng thiết bị điện tử đối với sức khỏe trẻ em.

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng trẻ em và thanh thiếu niên càng dành nhiều thời gian sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy chơi game và TV thì nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ và các bệnh chuyển hóa càng cao.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Copenhagen (Đan Mạch). Họ đã phân tích dữ liệu của hơn 1000 người từ 10-18 tuổi được thu thập vào năm 2000 và 2010 tại Đan Mạch để đánh giá tác động của thời gian sử dụng màn hình đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và chuyển hóa ở trẻ em và thanh thiếu niên. Những người tham gia được chấm điểm sức khỏe tim mạch và chuyển hóa dựa trên thời gian sử dụng màn hình các thiết bị như TV, điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính.

Điểm số được biểu thị bằng giá trị độ lệch chuẩn so với mức độ rủi ro trung bình của nhóm. Điểm 0 đại diện cho mức rủi ro trung bình, trong khi điểm 1 biểu thị mức rủi ro cao hơn mức trung bình 1 độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn càng lớn, mức độ chênh lệch so với mức trung bình càng cao.

Kết quả phân tích cho thấy, cứ mỗi giờ sử dụng màn hình tăng lên, điểm nguy cơ mắc bệnh chuyển hóa ở trẻ 10 tuổi tăng 0,08 độ lệch chuẩn và ở thanh thiếu niên 18 tuổi tăng 0,13 độ lệch chuẩn. Nhóm nghiên cứu nhận định: "Mặc dù mức tăng theo giờ có vẻ nhỏ, nhưng nếu cộng dồn lại 3 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng mỗi ngày thì ảnh hưởng là rất đáng kể. Trẻ em và thanh thiếu niên sử dụng màn hình hơn 3 giờ mỗi ngày có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và chuyển hóa cao hơn khoảng 25-50% so với bạn bè cùng trang lứa".

Trong nghiên cứu này, thời gian ngủ đóng vai trò là một biến số trung gian quan trọng trong mối liên hệ giữa việc sử dụng màn hình và sức khỏe tim mạch.

Tiến sĩ David Horner, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: "Việc sử dụng màn hình có thể làm giảm thời gian ngủ, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Những trẻ em và thanh thiếu niên ngủ không đủ giấc sẽ chịu tác động tiêu cực đến sức khỏe nhiều hơn khi sử dụng màn hình trong cùng một khoảng thời gian".

Phân tích cho thấy khoảng 12% mối liên hệ giữa thời gian sử dụng màn hình và nguy cơ mắc bệnh chuyển hóa là do thiếu ngủ.

Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu và phát hiện ra mối liên hệ đặc biệt giữa việc sử dụng màn hình và một số chất chuyển hóa cụ thể. Chất chuyển hóa là những chất được tạo ra trong quá trình cơ thể xử lý thức ăn và năng lượng.

Họ đã tìm thấy những tín hiệu đặc biệt trong máu của những người tham gia sử dụng màn hình nhiều. Điều này cho thấy việc sử dụng màn hình có thể liên quan đến những thay đổi sinh học trong cơ thể. Tiến sĩ Horner cho biết thêm: "Việc sử dụng màn hình ở trẻ nhỏ có thể là một chỉ số sinh học dự báo sớm nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở tuổi trưởng thành".

Tuy nhiên, nghiên cứu này là nghiên cứu quan sát nên không thể chứng minh trực tiếp mối quan hệ nhân quả. Thời gian sử dụng màn hình cũng được thu thập thông qua tự báo cáo của người tham gia, nên có thể có sai số so với thời gian thực tế.

Mặc dù vậy, nhóm nghiên cứu vẫn nhấn mạnh: "Ngày nay, phần lớn thanh thiếu niên dành hơn 5-6 giờ mỗi ngày trước màn hình. Đây là một yếu tố làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và chuyển hóa cho toàn bộ nhóm". Nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ vào tháng này.