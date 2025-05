Ngày 3-5, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an xã Quốc Tuấn, huyện An Lão đang khẩn trương xác minh vụ một con "trâu điên" húc gây thương tích cho 3 người trong gia đình ông Võ Xuân Q., phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào hồi 4 giờ sáng 1-5 khi một con "trâu điên" không biết từ đâu lao vào nhà ông Võ Xuân Q. (SN 1975, trú tại thôn Đông Nham, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão).

Khi mọi người chưa hiểu chuyện gì thì con "trâu điên" lần lượt lao tới húc, gây thương tích cho ông Q. cùng bà Trần Thị D. (SN 1979, vợ ông Q.) và chị Võ Thị T.N. (SN 2003, con gái ông Q.).

Ngay sau đó, 3 người trong gia đình ông Q. đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chính quyền địa phương cho biết con trâu có biểu hiện rất hung dữ. Hiện, lực lượng chức năng chưa xác định được chủ sở hữu của con trâu.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an xã Quốc Tuấn, huyện An Lão điều tra, làm rõ.