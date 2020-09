Trào lưu lột xác trước và sau giảm cân

Sự nỗ lực không ngừng khi muốn "lột xác"



Một vóc dáng khỏe đẹp với eo thon, dáng gọn luôn là mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có thể sở hữu được điều đó. Với những người có ngoại hình quá khổ, thay vì nhận được sự đồng cảm, an ủi thì nhiều người lại phải nhận sự miệt thị, chỉ trích từ những người xung quanh. Họ luôn phải nghe những câu chê bai và so sánh như: "béo như heo", " mập quá ", " mỡ nhiều thế",... Đối với những lời nhận xét không hay như vậy, phần đông những ai có tinh thần không vững sẽ rất dễ dẫn đến sự tự ti, suy sụp, thậm chí là trầm cảm.

Khác với phần đông ấy, một số ít người đã không khuất phục với thân hình thừa cân, béo phì của mình, họ đã lấy những lời nói trên làm động lực để thay đổi ngoại hình. Nhưng để có được sự "lột xác" ngoạn mục, tất cả đều phải kiên trì trải qua một quá trình dài gian khổ. Giảm cân không đơn thuần là phương pháp mà còn là một cuộc chiến giữa ý chí và hành động.

Giảm cân không chỉ để theo kịp trào lưu

Trào lưu "lột xác" không chỉ được hưởng hứng trong giới trẻ mà ngay cả những người ở độ tuổi trung niên cũng tích cực "đua theo". Vì đây không chỉ là một trào lưu đơn thuần, mà nó còn là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với nhiều người về ý thức nâng cao sức khoẻ và giữ gìn cơ thể để tránh những hệ luỵ từ việc thừa cân, béo phì.

Việc giảm cân không còn xa lạ với mọi người, tuy nhiên hiện tại đang có rất nhiều biện pháp được đưa ra khiến mọi người phải "đau đầu" trong việc lựa chọn phương pháp phù hợp. Bên cạnh những cách giảm cân thông thường như tập luyện thể dục thể thao, ăn uống theo chế độ kiêng khem, các chuyên gia cũng đã đưa ra rất nhiều lời khuyên về phương pháp giảm cân bằng công nghệ cao. Đây là một lựa chọn tối ưu cho những người cần giảm lượng mỡ thừa trên các vùng như: bụng, đùi, bắp tay, bắp chân,...Với phương pháp này, người cần giảm cân không cần tốn quá nhiều thời gian cũng như không cần phẫu thuật, không gây đau nhức.

Nhắc đến giảm béo, mọi người sẽ nhớ ngay đến Viện Thẩm Mỹ Slender – được điều hành bởi CEO Haley Huyền – nhà sáng lập với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành làm đẹp, chuyên viên nghiên cứu và trị liệu về mô mỡ của hàng nghìn Khách hàng. Tại đây, ứng dụng những công nghệ giảm béo hiện đại nhất, an toàn và hiệu quả như: Công nghệ giảm béo Lipo Pro Ultra, giảm béo Aqua Super Fat, giảm béo Lipo Slim Pro... Chính vì vậy, sau 5 năm cái tên Slender ngày càng khẳng định vị thế của mình trong ngành làm đẹp cùng ưu thế sở hữu đội ngũ chuyên gia thẩm mỹ, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, Slender đã giúp nhiều khách hàng loại bỏ lượng mỡ thừa lớn trên cơ thể, giúp họ giảm cân, lấy lại vóc dáng thon gọn như mơ ước.

Được biết, Viện thẩm mỹ Slender ngoài sở hữu đội ngũ chuyên gia thẩm mỹ và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, nơi đây còn luôn cập nhật những thiết bị công nghệ mới được chuyển giao từ các nước dẫn đầu về ngành làm đẹp như: Hàn Quốc, Đức, Mỹ,...

Nếu bạn muốn bắt kịp trào lưu "lột xác" và có thể trở nên tự tin với vóc dáng của mình thì hãy thử những đề xuất trên nhé!

Viện thẩm mỹ Slender là một trong những trung tâm uy tín về chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, tận tâm, chuyên nghiệp, được trang bị công nghệ tối tân, hiện đại, Viện thẩm mỹ Slender dưới sự hỗ trợ tư vấn và điều trị trực tiếp của CEO Haley Huyền, cam kết mang lại một phác đồ điều trị hiệu quả và tiết kiệm nhất cho khách hàng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: 781A1 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 028 6272 2288 – 0938 33 6811

Email: slenderspa.vn@gmail.com

Website: http://slenderspa.vn/